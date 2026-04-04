Francesco Guerrieri

Lombardo: "Mancini İtalya'ya dönmek ister"

Mancini'nin eski yardımcısı ve arkadaşı, teknik direktörün İtalya milli takımının başına geri dönme olasılığı hakkında görüşlerini dile getirdi

Gattuso'nun ardından Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adaylar arasında Roberto Mancini de bulunuyor; bu, 2018'den 2023'e kadar süren ve 2021 Avrupa Şampiyonası zaferinin unutulmaz bir anı olarak kalacağı dönemin ardından, onun için "Azzurri"ye bir geri dönüş anlamına geliyor. O teknik kadroda, o dönem yardımcı teknik direktör olan ve bugün Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan arkadaşı Attilio Lombardo da vardı. Lombardo, önce geçen yıl nisan ayından haziran ayına kadar Evani'nin yardımcılığını yaptı ve play-out maçları sayesinde takımın ligde kalmasını sağladı, ardından geçen kasım ayında yine Sampdoria'da Gregucci'nin yardımcısı oldu ve bir ay önce takımın başına geçti.

    Lombardo, Empoli maçı öncesindeki basın toplantısında Mancini'nin İtalya milli takımının başına geri dönme olasılığı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Kimse üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacağımızı beklemiyordu, çok üzgünüm. Bence şu anda futbolumuzun durumu diğerlerine göre geride kalıyor, Serie A ve Serie B'de düzenli olarak oynayan yetenekli genç oyuncularımız çok az. Mancini'nin milli takıma geri dönmesini umuyorum, çünkü bence bir borcu var: Azzurri'ye geri dönmekten hoşlanacağını biliyorum, tıpkı Sampdoria'ya geri dönmekten hoşlanacağı gibi."


