Gattuso'nun ardından Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adaylar arasında Roberto Mancini de bulunuyor; bu, 2018'den 2023'e kadar süren ve 2021 Avrupa Şampiyonası zaferinin unutulmaz bir anı olarak kalacağı dönemin ardından, onun için "Azzurri"ye bir geri dönüş anlamına geliyor. O teknik kadroda, o dönem yardımcı teknik direktör olan ve bugün Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan arkadaşı Attilio Lombardo da vardı. Lombardo, önce geçen yıl nisan ayından haziran ayına kadar Evani'nin yardımcılığını yaptı ve play-out maçları sayesinde takımın ligde kalmasını sağladı, ardından geçen kasım ayında yine Sampdoria'da Gregucci'nin yardımcısı oldu ve bir ay önce takımın başına geçti.
Getty Images
Çeviri:
Lombardo: "Mancini İtalya'ya dönmek ister"
LOMBARDO'NUN SÖZLERİ
Lombardo, Empoli maçı öncesindeki basın toplantısında Mancini'nin İtalya milli takımının başına geri dönme olasılığı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Kimse üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacağımızı beklemiyordu, çok üzgünüm. Bence şu anda futbolumuzun durumu diğerlerine göre geride kalıyor, Serie A ve Serie B'de düzenli olarak oynayan yetenekli genç oyuncularımız çok az. Mancini'nin milli takıma geri dönmesini umuyorum, çünkü bence bir borcu var: Azzurri'ye geri dönmekten hoşlanacağını biliyorum, tıpkı Sampdoria'ya geri dönmekten hoşlanacağı gibi."