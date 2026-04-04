Gattuso'nun ardından Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için adaylar arasında Roberto Mancini de bulunuyor; bu, 2018'den 2023'e kadar süren ve 2021 Avrupa Şampiyonası zaferinin unutulmaz bir anı olarak kalacağı dönemin ardından, onun için "Azzurri"ye bir geri dönüş anlamına geliyor. O teknik kadroda, o dönem yardımcı teknik direktör olan ve bugün Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan arkadaşı Attilio Lombardo da vardı. Lombardo, önce geçen yıl nisan ayından haziran ayına kadar Evani'nin yardımcılığını yaptı ve play-out maçları sayesinde takımın ligde kalmasını sağladı, ardından geçen kasım ayında yine Sampdoria'da Gregucci'nin yardımcısı oldu ve bir ay önce takımın başına geçti.