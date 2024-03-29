Liverpool, Xabi Alonso'nun yerine sürpriz bir ismi istiyor

(C)GettyImagesİdil Erin TetikLiverpool, Xabi Alonso'nun yerine sürpriz bir ismi istiyorLiverpoolXabi AlonsoTransfersJuergen KloppRoberto De ZerbiBayer LeverkusenBayern MünihBrighton & Hove AlbionBundesligaPremier LeagueJürgen Klopp'un koltuğu için Xabi Alonso'dan umudu kesen Liverpool, sürpriz bir ismi gündemine aldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaLiverpool, Alonso'dan umudu kestiBayern Münih, Xabi Alonso için harekete geçebilirKırmızıların gündeminde ise başka bir isim var