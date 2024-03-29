Xavi-Alonso(C)GettyImages
İdil Erin Tetik

Liverpool, Xabi Alonso'nun yerine sürpriz bir ismi istiyor

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Jürgen Klopp'un koltuğu için Xabi Alonso'dan umudu kesen Liverpool, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Liverpool, Alonso'dan umudu kesti
  • Bayern Münih, Xabi Alonso için harekete geçebilir
  • Kırmızıların gündeminde ise başka bir isim var

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