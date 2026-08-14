Liverpool Women orta saha oyuncusu Sofie Lundgaard, Eintracht Frankfurt'a kalıcı transferini tamamladı

Lundgaard'ın ayrılığı, Merseyside ekibi tarafından içten bir takdirle karşılandı; kulüp, orta sahanın zorlu sakatlık dönüşü sürecindeki adanmışlığını ve dayanıklılığını övdü.

Kulübün resmi açıklamasında, Liverpool Women transferi doğruladı: "Orta sahanın Merseyside'daki üç buçuk yıllık dönemi, Almanya'ya transferiyle sona eriyor. Lundgaard, Ocak 2023'te Liverpool'a katıldı ve kulüpteki ilk 18 ayında toplam 31 maça çıktı. Ön çapraz bağından iki sakatlık yaşama talihsizliği, Danimarkalı oyuncunun son iki sezonda yalnızca 11 kez forma giyebilmesi anlamına geldi. Şimdi Frauen-Bundesliga'da Eintracht'a katılmak üzere Liverpool'a veda ediyor. LFC Women'daki herkes, katkılarından dolayı Sofie'ye teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine en iyisini diliyor."

24 yaşındaki oyuncu, Almanya'ya transferiyle ilgili konuşurken Anfield taraftarına duygusal bir veda mesajı paylaştı: "Liverpool, son 3,5 yıldır evimden uzaktaki evim. Veda etmenin bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama hayal edebileceğimden çok daha fazlasıyla ayrılıyorum.

"Yanımda sonsuza kadar taşıyacağım anılar biriktirdim ama en önemlisi, ömür boyu sürecek dostluklar kurdum. Bunun için her zaman çok minnettar olacağım. Liverpool armasını taşımak bir hayalin gerçekleşmesiydi, sonsuza kadar gurur duyacağım bir şey! Tüm taraftarların önünde oynamak çok özeldi. Gösterdiğiniz tüm destek, sandığınızdan çok daha fazla şey ifade etti ve artık ben de sizden biri olacağım! Teşekkürler Liverpool. Sof x".