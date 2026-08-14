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Liverpool Women orta saha oyuncusu Sofie Lundgaard, Eintracht Frankfurt'a kalıcı transferini tamamladı
Lundgaard, Frankfurt'a transferini tamamladı
Danimarkalı orta saha oyuncusu Lundgaard, Frankfurt'a bonservisiyle transferini tamamlamasının ardından Liverpool Women'daki üç buçuk yıllık macerasını resmen sona erdirdi. 24 yaşındaki oyuncu, Ocak 2023'te Fortuna Hjorring'den takıma katılmış ve Merseyside'daki ilk 18 ayında 31 maça çıkarak hemen etki yaratmıştı. Ancak geçen sezon diz bağlarındaki hasar ve kırık ayak nedeniyle zorlu rehabilitasyon süreçlerinin ardından forma süresi ciddi şekilde kısıtlandı ve yalnızca sonradan oyuna girdiği üç maçta görev aldı.
- Getty Images Sport
Liverpool, orta saha oyuncusunun ayrılığını doğruladı
Lundgaard'ın ayrılığı, Merseyside ekibi tarafından içten bir takdirle karşılandı; kulüp, orta sahanın zorlu sakatlık dönüşü sürecindeki adanmışlığını ve dayanıklılığını övdü.
Kulübün resmi açıklamasında, Liverpool Women transferi doğruladı: "Orta sahanın Merseyside'daki üç buçuk yıllık dönemi, Almanya'ya transferiyle sona eriyor. Lundgaard, Ocak 2023'te Liverpool'a katıldı ve kulüpteki ilk 18 ayında toplam 31 maça çıktı. Ön çapraz bağından iki sakatlık yaşama talihsizliği, Danimarkalı oyuncunun son iki sezonda yalnızca 11 kez forma giyebilmesi anlamına geldi. Şimdi Frauen-Bundesliga'da Eintracht'a katılmak üzere Liverpool'a veda ediyor. LFC Women'daki herkes, katkılarından dolayı Sofie'ye teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine en iyisini diliyor."
24 yaşındaki oyuncu, Almanya'ya transferiyle ilgili konuşurken Anfield taraftarına duygusal bir veda mesajı paylaştı: "Liverpool, son 3,5 yıldır evimden uzaktaki evim. Veda etmenin bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama hayal edebileceğimden çok daha fazlasıyla ayrılıyorum.
"Yanımda sonsuza kadar taşıyacağım anılar biriktirdim ama en önemlisi, ömür boyu sürecek dostluklar kurdum. Bunun için her zaman çok minnettar olacağım. Liverpool armasını taşımak bir hayalin gerçekleşmesiydi, sonsuza kadar gurur duyacağım bir şey! Tüm taraftarların önünde oynamak çok özeldi. Gösterdiğiniz tüm destek, sandığınızdan çok daha fazla şey ifade etti ve artık ben de sizden biri olacağım! Teşekkürler Liverpool. Sof x".
Almanya'da yeni başlangıç
Frauen-Bundesliga'ya gitmek, Lundgaard'a Avrupa kadın futbolunun önde gelen liglerinden birinde en iyi formunu yeniden bulması için altın bir fırsat sunuyor. Danimarka'nın eski genç milli oyuncusunun, Frankfurt için hayati bir orta saha çıpası olarak kendini kabul ettirecek teknik kaliteye ve potansiyele sahip olduğu geniş çapta kabul görüyor. Liverpool açısından ise bu transfere onay verilmesi, teknik direktör Gareth Taylor'ın son derece rekabetçi geçmesi beklenen Women's Super League sezonu öncesindeki devam eden kadro yapılanmasında bir başka adımı temsil ediyor.
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Danimarkalıyı Bundesliga mücadelesi bekliyor
Lundgaard artık, yerel ve Avrupa kampanyaları öncesinde ilk 11'de bir rol kapmaya çalışırken odağını Frankfurt kadrosuna hızla uyum sağlamaya çevirdi. Yeni takımının, Frauen-Bundesliga tablosunun üst sıralarına yakın bir yarış sürdürmek için orta sahada kanıtlanmış kaliteye ve derinliğe ihtiyacı var. Danimarkalı orta saha oyuncusu için Almanya'da gerçek kapasitesini sergileme hedefinde, kesintisiz bir sezonda tam kondisyonunu korumak kısa vadeli öncelik olmaya devam ediyor.
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