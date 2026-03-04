Liverpool ve Wrexham, Şampiyonluk Ligi takımı sezon öncesi ABD turunda üç Premier Lig takımıyla karşı karşıya gelecek

Turun en önemli maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü Wrexham'ın New York'a giderek dünyaca ünlü Yankee Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşması olacak. Bu maç, Phil Parkinson'ın takımı için büyük bir fırsat olacak ve Wrexham'ın dünya çapındaki ünü ile Reds'in tarihi mirası, dünyanın en ünlü spor arenalarından birinde karşı karşıya gelecek. Bu maçın, büyük bir kalabalık ve dünya çapında medyanın ilgisini çeken turun en önemli maçı olması bekleniyor.

Wrexham'ın teknik direktörü Parkinson, iddialı programı değerlendirirken, rekabetin seviyesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Parkinson, "Sezon öncesi hazırlıklarımız kapsamında ABD'ye geri dönmeyi hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Son ABD seyahatlerimizde muhteşem bir destek gördük ve taraftarlarımızı tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda, 2026-27 sezonuna hazırlanmamızda önemli bir rol oynayacak maçlarda üç kaliteli rakiple karşılaşacağız" dedi.