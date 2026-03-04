Getty Images Sport
Liverpool ve Wrexham, Şampiyonluk Ligi takımı sezon öncesi ABD turunda üç Premier Lig takımıyla karşı karşıya gelecek
Wrexham, 2026 için Amerika'ya geri dönüyor
Bu tur, kulübün 2023 ve 2024 yıllarında başarılı geçen ziyaretlerinin ardından Amerika'ya üçüncü kez yaptığı ziyaret olacak. Bu kez, Kuzey Galler takımı Summer Soccer Series'e katılacak ve program kapsamında Doğu Kıyısı'nı gezecek. Amerika'daki taraftarlar, belgesel yıldızlarının ikonik mekanlarda elit birinci lig rakipleriyle karşı karşıya geldiği eşsiz bir gösteriye tanık olacak.
Yankee Stadyumu'nda Reds ile hesaplaşma
Turun en önemli maçı, 29 Temmuz Çarşamba günü Wrexham'ın New York'a giderek dünyaca ünlü Yankee Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşması olacak. Bu maç, Phil Parkinson'ın takımı için büyük bir fırsat olacak ve Wrexham'ın dünya çapındaki ünü ile Reds'in tarihi mirası, dünyanın en ünlü spor arenalarından birinde karşı karşıya gelecek. Bu maçın, büyük bir kalabalık ve dünya çapında medyanın ilgisini çeken turun en önemli maçı olması bekleniyor.
Wrexham'ın teknik direktörü Parkinson, iddialı programı değerlendirirken, rekabetin seviyesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Parkinson, "Sezon öncesi hazırlıklarımız kapsamında ABD'ye geri dönmeyi hepimiz sabırsızlıkla bekliyoruz. Son ABD seyahatlerimizde muhteşem bir destek gördük ve taraftarlarımızı tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda, 2026-27 sezonuna hazırlanmamızda önemli bir rol oynayacak maçlarda üç kaliteli rakiple karşılaşacağız" dedi.
Leeds ve diğer takımlara karşı zorlu sınavlar
New York'taki karşılaşmadan önce, tur 25 Temmuz'da Florida'da başlayacak ve Wrexham, Tampa'daki Raymond James Stadyumu'nda Leeds ile karşılaşacak. Liverpool maçının ardından, Red Dragons 2 Ağustos'ta tanıdık bir ortamda Amerika yolculuğunu sonlandıracak. Turun son ayağında Sunderland ile karşılaşmak üzere, 2023'te Philadelphia Union ile oynadıkları maçın sahası olan Philadelphia'daki Subaru Park'a geri dönmeleri planlanıyor.
Philadelphia'nın seçilmesi, kulüp için özel bir anlam taşıyor, çünkü burası eş başkan Rob Mac'in memleketi. Leeds, Liverpool ve Sunderland ile karşılaşarak, Wrexham sezon öncesi hazırlıklarını mümkün olan en yüksek kalitede rakiplerle geçirmeyi garanti ediyor. 2026 tur programındaki tüm takımlar şu anda Premier League'de mücadele ediyor, bu da piramidin zirvesine tırmanmaya devam eden Galler kulübünün muazzam büyümesini ve hırsını vurguluyor.
Küresel genişleme ve Dünya Kupası heyecanı
Turun zamanlaması da stratejik bir öneme sahip, zira 2026 Dünya Kupası sırasında kıtayı etkisi altına alması beklenen büyük futbol heyecanı ile aynı döneme denk geliyor. Wrexham CEO'su Michael Williamson, kulübün büyüyen uluslararası markası için bu fırsatın önemini vurguladı. Williamson şunları söyledi: "Wrexham in the USA 2026, bizi 2024'ten bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne geri götürüyor ve aynı yıl FIFA Dünya Kupası da Amerika'da düzenleniyor."
CEO, Amerikan taraftar kitlesiyle olan bağı daha da vurgulayarak şunları ekledi: "Tur, büyüyen taraftar kitlemiz, özellikle de ABD'de yaşayanlar için, üç önemli maçta takımımızı izlemek için harika bir fırsat sunuyor. İlk kez Florida ve New York'ta oynamak ve tabii ki eş başkanımız Rob Mac'in memleketi Philadelphia'ya geri dönmek çok heyecan verici. Şu anda Premier Lig'de oynayan Leeds United, Liverpool ve Sunderland ile oynayacağımız gerçeği, büyük sahnelerde üç harika maç vaat ediyor ve orada taraftarlarımızı görmek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz."
