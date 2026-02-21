Goal.com
Ibrahima Konate Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Liverpool ve Ibrahima Konate'nin, Fransız oyuncunun Anfield'da kalmayı kabul etmesinden neden fayda sağlayacağı

Kasım ayı uluslararası maç arası sırasında, Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Anfield'daki geleceği ile ilgili tüm spekülasyonların kendisini rahatsız ettiğini itiraf etti. Fransız milli oyuncu TF1'e verdiği demeçte, "Okuduğum bazı şeyler beni 'Oh la la! Bu beni Liverpool taraftarları ile zor durumda bırakıyor. Ve onlar tüm ayrıntıları bile bilmiyorlar' diye düşündürüyor" dedi.

"Zor bir durum, her şeyi söyleyemeyiz çünkü birçok şey medyada zaten konuşuluyor. Ancak menajerlerim Liverpool ile görüşmelerini sürdürüyor ve umarım kararım çok yakında kesinleşir, böylece bunu duyurabilirim."

Üç aydan fazla bir süre geçmesine rağmen, Konate'nin gelecek sezonun başında Anfield'da olup olmayacağını hala bilmiyoruz. Ancak şu anda bu en olası sonuç ve tartışmasız en iyi sonuç, ki bu kesinlikle Kasım ayında herkesin söyleyeceği bir şey değildi...

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Slot seçimi Konate 'kovulma sebebi'

    Liverpool ile sözleşme görüşmeleriyle ilgili son gelişmeleri açıklamasından bir hafta bile geçmeden, Konate, Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenildikleri utanç verici Premier League maçında sadece 55 dakika oynadıktan sonra oyundan alındı.

    Arne Slot, maçı çevirmek için çaresiz bir girişimde bulunarak sahaya başka bir forveti sokma kararı aldı ve Hugo Ekitike oyuna girerken Ryan Gravenberch savunmanın ortasına geri döndü.

    Ancak Konate'nin feda edilen isim olması tesadüf değildi. Fransız oyuncunun sezon başından beri formu çok kötüydü.

    Kuşkusuz, tarihsel olarak kötü sonuçlar alınan bu dönemde performansının altında kalan tek Liverpool oyuncusu o değildi, ancak Marc Guehi'nin transferinin son anda gerçekleşmemesinin, Reds'in berbat geçen şampiyonluk savunmasında en önemli faktörlerden biri olduğu acı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Jamie Carragher, Slot'un Konate'yi seçmeye devam etmesinin "kovulmayı gerektiren bir suç" olduğunu bile iddia etti.

    Tabii ki, Joe Gomez'in bir kez daha formunu korumakta zorlanması ve yaz transferi Giovanni Leoni'nin Eylül ayında yaptığı ilk maçta ACL sakatlığı geçirerek sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olması nedeniyle Slot'un elinde başka seçenek yoktu.

  • Arne Slot Ibrahima KonateGetty Images

    Pahalı bir düşüş

    Konate'nin formundaki dramatik düşüş sadece Liverpool'a puan kaybettirmekle kalmadı. Aynı zamanda Real Madrid'e transferini de engelledi, çünkü Kasım ayı sonunda Los Blancos'un sezon sonunda Fransız oyuncuyu bedelsiz transfer etmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.

    O noktada, Liverpool'un Konate'nin maaş taleplerini reddetmesi tamamen haklı görünüyordu. Hatta, yaz aylarında onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak yerine, kış transfer döneminde onu satmayı düşünmeleri gerektiği bile söylenebilirdi.

    Carragher, Kasım ayında The Daily Mail'e "Onun kalmasını isterim ama kalmazsa Liverpool başka birini transfer edecektir" demişti. "Konate ayrılırsa Liverpool dağılmaz. O Virgil van Dijk değil. İmza atmasını umduğunuz iyi bir stoper ama imza atmak istemiyorsa Liverpool için hiçbir sorun olmaz."

    Konate için ikna edici bir argüman sunmak inkar edilemez bir şekilde zordu ve kesinlikle onun talep ettiği Van Dijk benzeri bir ücretle mümkün değildi.

    Bir yandan, Parisli oyuncu tuhaf bireysel hatalara meyilli olsa da, Liverpool'un 2024-25 Premier League şampiyonluğunda şüphesiz çok önemli bir rol oynamıştı.

    "Defansif olarak en yüksek standartta," diye övgüyle bahsetmişti Slot geçen sezon. "Hızlı, güçlü, ikili mücadeleleri kazanıyor. Gerekirse takım arkadaşlarını da koruyabiliyor. Defansif olarak iyileştirebileceği pek bir şey yok."

    Ancak, mevcut sezonun büyük bir bölümünde Konate, bir kaza bekleyen bir durumdaydı. Birkaç Liverpool oyuncusu korkunç hatalar yaptı, ancak Slot'un Aralık ayında Elland Road'da 3-3 berabere biten maçta Konate'nin Leeds'e penaltı hediye etmesinden sonra itiraf ettiği gibi, zor günler geçiren stoper "suç mahallinde biraz fazla bulunuyordu".

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Guehi'yi alamamanın bedelini ödemek

    Bu nedenle Liverpool taraftarları, Richard Hughes ve ekibinin Guehi'yi transfer etmek için çok uzun süre bekledikleri için, Ocak ayında İngiltere milli takım oyuncusunu transfer ederek geç de olsa telafi etmelerini umuyorlardı. Ancak, Reds'in transfer ekibi Guehi'yi transfer etmek için transfer ücreti veya fahiş maaş ödemek niyetinde değildi ve Guehi Manchester City'ye katıldı.

    Böylece taraftarlar, kulübün en azından çok beğenilen Jeremy Jacquet ile anlaşmaya vardığı gerçeğiyle teselli bulmak zorunda kaldılar. Jacquet bu yaz Anfield'a gelecek, yani Konate ayrılsa bile Liverpool'un uzun vadeli bir yedeği olacak ve sonunda Leoni ile birlikte güçlü bir stoper ikilisi oluşturacak.

    Ancak, Konate'nin ayrılması durumunda Slot'un bu sezonki sıkıntıları önlemek için en az bir tane daha deneyimli stoper ihtiyacı olacağı açıktır.

    Bu nedenle, Liverpool'un Forest'ın savunma oyuncusu Murillo ile ilgilenen birkaç Premier League takımından biri olduğu söylentileri hiç de şaşırtıcı değil. Tesadüfen, Murillo, Kasım ayında Konate'nin oyundan çıkarıldığı maçta ilk golü atan oyuncuydu.

    Ancak iki takım yeniden karşılaşmaya hazırlanırken, Konate çok farklı bir durumda.

  • 'Takıma yardım etmek için geri dönmek önemli'

    Konate'nin bu sezon yaşadığı her şey - can sıkıcı transfer söylentilerinden, hatalarla dolu performanslarının sürekli eleştirilmesine kadar - Ocak ayında babasının vefatının ardından arka planda kalan birer ses haline geldi.

    Konate, ailesi ile birlikte bu yıkıcı kaybın üstesinden gelmeye çalışırken üç maç kaçırdı. Newcastle maçında da oynamaması gerekiyordu, ancak Liverpool'un savunmada seçeneklerinin giderek azalması nedeniyle sahalara dönmek zorunda kaldı.

    Ardından sezonun en önemli anlarından biri yaşandı: Konate, Anfield'da heyecan verici bir galibiyette Liverpool'un dördüncü ve son golünü atarak kahramanca performansını taçlandırdı.

    Ardından gelen duygu seli gerçekten neşeli bir an oldu. Alisson Becker, sahanın bir ucundan diğer ucuna koşarak Konate'yi tebrik etti. Konate, sadece takım arkadaşlarının değil, tüm stadyumun dokunaklı desteğine minnettar ve duygulanmıştı.

    "Elbette çok mutluyum ve şu anda hissettiklerimi kelimelerle ifade edemiyorum çünkü son iki hafta benim ve ailem için çok zor bir dönemdi" diyen stoper, TNT Sports'a şunları söyledi.

    "Bu hayatın bir parçası. Bunu kabul etmek zor, ama başka seçeneğimiz yok. Takımda bazı oyuncuların sakat olduğunu gördüm. Menajerim bana acele etmememi, geri dönmek için acele etmemem gerektiğini söyledi.

    "Ancak bu durumda, geri dönüp takıma yardım etmenin benim için önemli olduğunu düşündüm. Bugün takımla birlikte bunu yaptığımı düşünüyorum. Anfield'da atmosfer inanılmazdı ve sezon sonuna kadar ihtiyacımız olan şey bu."

    Tabii ki, bundan sonra ne olacağı hala belirsiz, ama Newcastle maçı hem Liverpool hem de Konate için bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Dünya çapında bir stoper'

    Konate'nin şampiyonluk kazandığı en iyi formuna geri döndüğüne dair önceki işaretler vardı, en önemlisi 8 Ocak'ta Arsenal ile 0-0 berabere kaldıkları maçta, ancak kişisel izininden döndükten sonraki formu son derece umut verici.

    11 Şubat'ta Stadium of Light'ta Sunderland'ın evinde yenilmezlik serisini 1-0'lık galibiyetle sona erdiren Liverpool'da özellikle etkileyici bir performans sergiledi.

    Van Dijk, "Ibou olağanüstüydü, inanılmazdı" diye coşkuyla konuştu. "Brian Brobbey maçın %90'ında onunla birlikteydi ve bu sezon birçok savunmacının hayatını oldukça zorlaştırdı, ancak Ibou olağanüstü bir performans sergiledi."

    Konate'nin sözleşme durumu sorulduğunda Van Dijk, "Biz arkadaşız, her şeyi konuşuruz. Bu bir süreç ve ne sonuçlanacağını göreceğiz. Asla o kadar kolay olmaz. Geçen yıl benim durumumda gördük, 'hadi halledelim' diyebileceğimiz kadar kolay bir şey değil.

    "Ama tabii ki kalmasını istiyorum. O sahada önemli bir figür. Herkes bunu görüyor, ama saha dışında da liderlerden biri. Olağanüstü bir oyuncu ve benim gözümde dünya klasmanında bir stoper.

    "Benim yapabileceğim çok fazla bir şey yok, bu kulübün, menajerlerinin ve kendisinin elinde, bakalım ne sonuç çıkacak, ama bunun dışında benim bu konuda hiçbir etkim yok."

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Onun kalmasını istiyoruz'

    Elbette Slot, Anfield'daki gelişmeler konusunda daha fazla söz sahibidir ve Hollandalı teknik adam, Liverpool ve Konate'nin önümüzdeki günlerde ve haftalarda sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varmasını umut ediyor.

    "Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor" diyen teknik direktör, "Onun kalmasını istediğimiz açık ama görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak.

    "Ancak Ibou son zamanlarda çok iyi bir performans sergiledi. Sezonun başında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi.

    "Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ortaklık kurdu ve Virgil gibi o da her zaman formda oldu. Şansımız yaver gitsin. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de."

    Bu nedenle, fiyatı uygun olduğu sürece Liverpool'un Konate'yi - en azından şu anki halini - tutması mantıklı. Benzer güç ve deneyime sahip başka bir stoper transfer etmek bir servete mal olur.

    Dahası, Madrid'e transferi artık gündemden düşmüş gibi göründüğüne göre, Anfield'da kalmak Konate için şu anda en cazip seçenek olabilir, çünkü başka hiçbir kulüp ona potansiyelini tam olarak gerçekleştirebileceği ve aynı zamanda kulüp futbolunun en üst düzeydeki başarıları için sürekli rekabet edebileceği bir fırsat sunamaz.

    Elbette, Merseyside'da kalmak, başka bir kulüpte serbest oyuncu olarak kazanacağından daha az para kazanmak anlamına gelebilir, ancak son haftalarda koçundan, kaptanından ve kulübünden gördüğü sevgi ve desteğin bir bedeli olamayacağı kolayca söylenebilir.

