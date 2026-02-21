Liverpool ve Ibrahima Konate'nin, Fransız oyuncunun Anfield'da kalmayı kabul etmesinden neden fayda sağlayacağı

Konate'nin formundaki dramatik düşüş sadece Liverpool'a puan kaybettirmekle kalmadı. Aynı zamanda Real Madrid'e transferini de engelledi, çünkü Kasım ayı sonunda Los Blancos'un sezon sonunda Fransız oyuncuyu bedelsiz transfer etmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.

O noktada, Liverpool'un Konate'nin maaş taleplerini reddetmesi tamamen haklı görünüyordu. Hatta, yaz aylarında onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak yerine, kış transfer döneminde onu satmayı düşünmeleri gerektiği bile söylenebilirdi.

Carragher, Kasım ayında The Daily Mail'e "Onun kalmasını isterim ama kalmazsa Liverpool başka birini transfer edecektir" demişti. "Konate ayrılırsa Liverpool dağılmaz. O Virgil van Dijk değil. İmza atmasını umduğunuz iyi bir stoper ama imza atmak istemiyorsa Liverpool için hiçbir sorun olmaz."

Konate için ikna edici bir argüman sunmak inkar edilemez bir şekilde zordu ve kesinlikle onun talep ettiği Van Dijk benzeri bir ücretle mümkün değildi.

Bir yandan, Parisli oyuncu tuhaf bireysel hatalara meyilli olsa da, Liverpool'un 2024-25 Premier League şampiyonluğunda şüphesiz çok önemli bir rol oynamıştı.

"Defansif olarak en yüksek standartta," diye övgüyle bahsetmişti Slot geçen sezon. "Hızlı, güçlü, ikili mücadeleleri kazanıyor. Gerekirse takım arkadaşlarını da koruyabiliyor. Defansif olarak iyileştirebileceği pek bir şey yok."

Ancak, mevcut sezonun büyük bir bölümünde Konate, bir kaza bekleyen bir durumdaydı. Birkaç Liverpool oyuncusu korkunç hatalar yaptı, ancak Slot'un Aralık ayında Elland Road'da 3-3 berabere biten maçta Konate'nin Leeds'e penaltı hediye etmesinden sonra itiraf ettiği gibi, zor günler geçiren stoper "suç mahallinde biraz fazla bulunuyordu".