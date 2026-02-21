Liverpool ve Ibrahima Konate'nin, Fransız oyuncunun Anfield'da kalmayı kabul etmesinden neden fayda sağlayacağı

Elbette Slot, Anfield'daki gelişmeler konusunda daha fazla söz sahibidir ve Hollandalı teknik adam, Liverpool ve Konate'nin önümüzdeki günlerde ve haftalarda sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya varmasını umut ediyor.
"Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor" diyen teknik direktör, "Onun kalmasını istediğimiz açık ama görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak.
"Ancak Ibou son zamanlarda çok iyi bir performans sergiledi. Sezonun başında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi.
"Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ortaklık kurdu ve Virgil gibi o da her zaman formda oldu. Şansımız yaver gitsin. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de."
Bu nedenle, fiyatı uygun olduğu sürece Liverpool'un Konate'yi - en azından şu anki halini - tutması mantıklı. Benzer güç ve deneyime sahip başka bir stoper transfer etmek bir servete mal olur.
Dahası, Madrid'e transferi artık gündemden düşmüş gibi göründüğüne göre, Anfield'da kalmak Konate için şu anda en cazip seçenek olabilir, çünkü başka hiçbir kulüp ona potansiyelini tam olarak gerçekleştirebileceği ve aynı zamanda kulüp futbolunun en üst düzeydeki başarıları için sürekli rekabet edebileceği bir fırsat sunamaz.
Elbette, Merseyside'da kalmak, başka bir kulüpte serbest oyuncu olarak kazanacağından daha az para kazanmak anlamına gelebilir, ancak son haftalarda koçundan, kaptanından ve kulübünden gördüğü sevgi ve desteğin bir bedeli olamayacağı kolayca söylenebilir.