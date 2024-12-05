Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, inanılmaz bir rekor kırdı

(C)Getty ImagesPeter McVitie ve Can ÖzerLiverpool'un yıldızı Mohamed Salah, inanılmaz bir rekor kırdıM. SalahLiverpoolNewcastle United - LiverpoolNewcastle UnitedPremier LigW. RooneyM. UnitedMohamed Salah, Premier Lig kariyerinde 37. kez aynı maçta gol atıp asist yaparak yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaSalah, dün gece 2 gol 1 asistle oynadıRooney'nin Premier Lig rekorunu kırdıİnanılmaz bir hızla başarıya ulaştıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱