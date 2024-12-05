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Mohammed-Salah(C)Getty Images
Peter McVitie ve Can Özer

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, inanılmaz bir rekor kırdı

M. SalahLiverpoolNewcastle United - LiverpoolNewcastle UnitedPremier LigW. RooneyM. United

Mohamed Salah, Premier Lig kariyerinde 37. kez aynı maçta gol atıp asist yaparak yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.

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  • Salah, dün gece 2 gol 1 asistle oynadı
  • Rooney'nin Premier Lig rekorunu kırdı
  • İnanılmaz bir hızla başarıya ulaştı
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