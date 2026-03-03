Curtis Jones (5/10):
Gravenberch'in disiplinsizliği nedeniyle beklenmedik bir şekilde erken oyuna giren Scouser, neredeyse anında etki yarattı, ancak bir şekilde topu göğsüyle yaklaşık bir metre mesafeden çubuğa çarptırdı - ancak Gakpo'nun Ekitike'nin kafasına ayak koymaya çalışması onu engellemiş olabilir.
Rio Ngumoha (6/10):
Gakpo'nun yerine sol kanatta oyuna girdi ve hemen daha doğrudan bir tehdit oluşturdu. Genç oyuncu, bir düşük şutunun direğe çarpmasıyla da şanssızlık yaşadı.
Andy Robertson (5/10):
65. dakikada Ngumoha ile birlikte çift oyuncu değişikliği yapıldı ve İskoç oyuncu sol bekte Kerkez'in yerini aldı, ancak beklendiği gibi aynı dinamizmi gösteremedi.
Joe Gomez (N/A):
Maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala yorgun düşen Frimpong'un yerine oyuna girdi ve Andre'nin spekülatif şutunu kendi kalecisini geçerek Wolves'a şanssız bir şekilde galibiyeti getirdi.
Federico Chiesa (N/A):
Liverpool maçı çevirmeye çalışırken Konate'nin yerine oyuna girdi, ancak son dakikada yaptığı şut Sa tarafından kolayca kurtarıldı.
Arne Slot (3/10):
West Ham'ı yenen takıma Frimpong'u dahil etmek Liverpool'u daha tehlikeli hale getirmeliydi, ancak neredeyse tüm takım ilk yarıda durgun bir performans sergiledi, bu da Slot'un oyuncularını doğru zihniyete sokmakta hala sorun yaşadığını gösteriyor. İronik bir şekilde, ikinci yarı bir süreliğine çok daha iyiydi, ancak uzatmalarda alınan bir başka mağlubiyet, Liverpool'un zihniyetine dair şüpheleri daha da artırdı. Kısacası, Reds'in sezonu kurtarması için Slot'un çözmesi gereken birçok sorun var.