Liverpool Wolves ratings
Mark Doyle

Çeviri:

Liverpool'un Wolves maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Arne Slot'un takımı Premier League'in son sıradaki kulübüne karşı büyük bir darbe alırken, Virgil van Dijk Reds'in başarısız oyuncuları arasında yer aldı

Liverpool, Salı günü ligin son sırasındaki Wolves'a 2-1 yenilerek Premier League'de ilk dört sıraya girme şansını kaçırdı. Garip bir şekilde sönük geçen ilk yarının ardından, Reds ikinci yarıda rakibini geriye itti ancak top hakimiyetini net gol fırsatlarına çeviremedi. Sonra, maçın bitimine sadece 12 dakika kala, Tolu Arokodare Virgil van Dijk'i havada ezdi ve Rodrigo Gomes'e pas vererek Wolves'un akşamki ilk şutuyla golü attı.

Liverpool, Mohamed Salah sayesinde skoru eşitlemeyi başardı, ancak Mısırlı oyuncunun Kasım ayından bu yana attığı ilk lig golü, Jean-Ricner Bellegarde'ın yanlış pasından geldi. Bu durum, sakatlanan Florian Wirtz'in yokluğunda konuk takımın açık oyunda gol fırsatı yaratamadığını açıkça ortaya koydu.

O anda Arne Slot'un takımı hala galip gelme ihtimali daha yüksek görünüyordu, ancak Joe Gomez'in Andre'nin uzun mesafeli şutunu Alisson Becker'in üzerinden sektirmesiyle, tek bir Premier Lig sezonunda rekor kıran beşinci kez uzatmalarda gol yiyerek, şok edici bir sezonun ardından bir başka utanç verici yenilgiye daha uğradılar.

GOAL, Molineux'da sahaya çıkan tüm Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

  Kaleci ve Savunma

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (4/10):

    Gomes'un akıllı vuruşuyla gol yemeden önce, kaleden biraz fazla yavaş çıktığı için kurtarış yapma şansı olmadı. Ancak Wolves'un galibiyet golüne yol açan kötü bir uzaklaştırma ile kesinlikle hatalıydı.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Hafta sonu West Ham karşısında umut verici bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu, Gomez'in yerine kadroya girdi, ancak Ekitike'nin pasıyla yaptığı korkunç şut denemesi ile hatalıydı ve ikinci yarıda çok fazla ileri çıktıysa da son vuruşları yetersizdi.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Wolves'un golüne kadar hiç sorun yaşamadı, ancak Rodrigo Gomes'e çok fazla alan bıraktığı için suçluydu.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Merkez savunma partneri gibi, Hollandalı oyuncu da Arokodare tarafından çok kolay bir şekilde kenara itildiğinde maçı rahatça geçiriyordu, böylece Nijeryalı oyuncu Gomes'i müthiş bir pasla gol pozisyonuna soktu. Ayrıca, maçın sonlarında takımını öne geçirecek büyük bir kafa vuruşu fırsatını kaçırdı - ki buna kendisi de inanamadı.

    Milos Kerkez (5/10):

    Mümkün olduğunda her zaman ileri çıkmaya çalıştı, ancak maçın ilerleyen saatlerinde biraz yorgun görünüyordu, bu yüzden oyundan çıkması sürpriz olmadı.

  Orta saha

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (3/10):

    21. dakikada Joao Gomes'e yaptığı 'faul' nedeniyle çok sert bir şekilde kart gördü, ancak muhtemelen ilk etapta yere yatmamalıydı ve ilk yarının geri kalanında bir dizi yanlış kararlarla kırmızı kart görme riskini pervasızca göze aldı. Beklendiği gibi, devre arasında Jones ile değiştirildi.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    İlk yarıda Liverpool'un birkaç iyi oyuncusundan biri olan Arjantinli oyuncu, orta sahada canlı bir varlık gösterdi, iyi pres yaptı ve ilerici paslarıyla umut vaat eden pozisyonlarda bulunan takım arkadaşlarını buldu. Ancak maç ilerledikçe etkisini kaybetti ve birkaç kez gereksiz yere top kaybı yaptı.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Her zamanki kadar dinamik olmasa da, takımı için birçok top kazandı ve topu iyi korudu.

  Saldırı

    Saldırı

    Mohamed Salah (5/10):

    Bellegarde'ın kötü pasını yakalayıp, dış ayağıyla attığı golle Liverpool'u beraberliğe taşıdı (Sa bu golü kurtarmalıydı), ama bu gol sizi yanıltmasın. Salah, maçın neredeyse tamamında yine kötü bir performans sergiledi ve gol attıktan kısa bir süre sonra muhteşem bir kontra atağı mahvetti.

    Hugo Ekitike (6/10):

    Fransız oyuncu, kendi yarı sahasından hızlı bir kontratağa çıkarak Frimpong'a bir fırsat yarattı, ancak Jones'un gole çevirmesi gereken bir pozisyonda yakın direğe doğru yaptığı vuruş isabetli değildi. Ancak, maçın büyük bir bölümünde top alamadı ve maçın bitiminden çok önce hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bu tür maçlarda, Ekitike'nin statik bir hedef adam olarak oynamak istemediği göz önüne alındığında, kanatta veya uygun bir 9 numara olarak oynamasının daha iyi olacağı hissine kapılıyorsunuz.

    Cody Gakpo (4/10):

    Muhtemelen Liverpool'un ilk yarıdaki en iyi hücum oyuncusuydu, ancak bu pek bir şey ifade etmiyor. İkinci yarıda çok az katkı sağladıktan sonra, bir saatlik süre dolduktan kısa bir süre sonra oyundan alındı.

  Yedekler ve Menajer

    Yedekler ve Menajer

    Curtis Jones (5/10):

    Gravenberch'in disiplinsizliği nedeniyle beklenmedik bir şekilde erken oyuna giren Scouser, neredeyse anında etki yarattı, ancak bir şekilde topu göğsüyle yaklaşık bir metre mesafeden çubuğa çarptırdı - ancak Gakpo'nun Ekitike'nin kafasına ayak koymaya çalışması onu engellemiş olabilir.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Gakpo'nun yerine sol kanatta oyuna girdi ve hemen daha doğrudan bir tehdit oluşturdu. Genç oyuncu, bir düşük şutunun direğe çarpmasıyla da şanssızlık yaşadı.

    Andy Robertson (5/10):

    65. dakikada Ngumoha ile birlikte çift oyuncu değişikliği yapıldı ve İskoç oyuncu sol bekte Kerkez'in yerini aldı, ancak beklendiği gibi aynı dinamizmi gösteremedi.

    Joe Gomez (N/A):

    Maçın bitimine 20 dakikadan az bir süre kala yorgun düşen Frimpong'un yerine oyuna girdi ve Andre'nin spekülatif şutunu kendi kalecisini geçerek Wolves'a şanssız bir şekilde galibiyeti getirdi.

    Federico Chiesa (N/A): 

    Liverpool maçı çevirmeye çalışırken Konate'nin yerine oyuna girdi, ancak son dakikada yaptığı şut Sa tarafından kolayca kurtarıldı.

    Arne Slot (3/10):

    West Ham'ı yenen takıma Frimpong'u dahil etmek Liverpool'u daha tehlikeli hale getirmeliydi, ancak neredeyse tüm takım ilk yarıda durgun bir performans sergiledi, bu da Slot'un oyuncularını doğru zihniyete sokmakta hala sorun yaşadığını gösteriyor. İronik bir şekilde, ikinci yarı bir süreliğine çok daha iyiydi, ancak uzatmalarda alınan bir başka mağlubiyet, Liverpool'un zihniyetine dair şüpheleri daha da artırdı. Kısacası, Reds'in sezonu kurtarması için Slot'un çözmesi gereken birçok sorun var.

