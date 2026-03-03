Alisson Becker (4/10):

Gomes'un akıllı vuruşuyla gol yemeden önce, kaleden biraz fazla yavaş çıktığı için kurtarış yapma şansı olmadı. Ancak Wolves'un galibiyet golüne yol açan kötü bir uzaklaştırma ile kesinlikle hatalıydı.

Jeremie Frimpong (5/10):

Hafta sonu West Ham karşısında umut verici bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu, Gomez'in yerine kadroya girdi, ancak Ekitike'nin pasıyla yaptığı korkunç şut denemesi ile hatalıydı ve ikinci yarıda çok fazla ileri çıktıysa da son vuruşları yetersizdi.

Ibrahima Konate (5/10):

Wolves'un golüne kadar hiç sorun yaşamadı, ancak Rodrigo Gomes'e çok fazla alan bıraktığı için suçluydu.

Virgil van Dijk (4/10):

Merkez savunma partneri gibi, Hollandalı oyuncu da Arokodare tarafından çok kolay bir şekilde kenara itildiğinde maçı rahatça geçiriyordu, böylece Nijeryalı oyuncu Gomes'i müthiş bir pasla gol pozisyonuna soktu. Ayrıca, maçın sonlarında takımını öne geçirecek büyük bir kafa vuruşu fırsatını kaçırdı - ki buna kendisi de inanamadı.

Milos Kerkez (5/10):

Mümkün olduğunda her zaman ileri çıkmaya çalıştı, ancak maçın ilerleyen saatlerinde biraz yorgun görünüyordu, bu yüzden oyundan çıkması sürpriz olmadı.