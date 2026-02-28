Goal.com
Liverpool'un West Ham maçı oyuncu değerlendirmeleri: Anfield rahat bir nefes aldı! Hugo Ekitike'nin büyüsü, Arne Slot'un ikna edici olmayan Reds takımını çaresiz Hammers karşısında zafere taşıdı

Liverpool, Cumartesi günü oynanan olağanüstü bir Premier Lig maçında West Ham United'ı 5-2 yendi. Arne Slot'un takımı, gergin bir savunma performansında gol atan ve asist yapan Hugo Ekitike'nin sihrine borçluydu, çünkü Reds, Hammers'ı bir değil iki kez maça geri döndürdü.

Liverpool, Ryan Gravenberch'in güzel pasını Ekitike'nin golüyle 5 dakika içinde öne geçti, ancak Hammers kalecisi Mads Hermansen topun altından geçmesine izin verdiği için hayal kırıklığına uğradı. 

Reds, 24. dakikada ikinci golünü attı. Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai'nin köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi. 

Ancak Arne Slot'un takımı, West Ham'ın hızlı kontra ataklarına karşı savunmada zayıf kaldı ve bazı hatalar, özellikle Alisson Becker'in kendi ceza sahasında Jarrod Bowen'a pas vermek üzereyken, Irons'ın maça geri dönmesine neden olabilirdi.

Alexis Mac Allister, Ekitike'nin indirdiği topu Aaron Wan-Bissaka'nın defleksiyonuyla voleyle ağlara gönderdiğinde, herkes rahat bir nefes aldı. 

Ancak, ikinci yarı başladıktan hemen sonra Tomas Soucek, Liverpool savunmasının arasından sızarak yakın mesafeden golü attı. VAR incelemesi yapıldı ancak gol geçerli sayıldı.

Cody Gakpo, ceza sahasına girip bir defleksiyonla golü attığında, umutlar tamamen yok olmuş gibi görünüyordu, ancak Hammers pes etmedi ve Taty Castellanos beş dakika sonra bir gol daha attı.

Ancak maç 82. dakikada nihayet sona erdi; oyuna sonradan giren Jeremie Frimpong ortaladı ve Axel Disasi kendi kalecisini geçerek topu ağlara gönderdi.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor... 

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (5/10):

    Bowen'a büyük bir fırsat verdi, çünkü topu doğrudan kanat oyuncusuna pasladı, ancak top ondan sekerek Brezilyalı oyuncunun kollarına gitti. Soucek gol attığında savunması tarafından hayal kırıklığına uğradı, ancak Taty Castellanos'un kafa vuruşunda çok kötüydü. 

    Joe Gomez (5/10):

    West Ham bir gol geriye yaklaştığında ortada yoktu. İleriye sprint yapmaktan çok geriye koşarak topu geri kazanmaya çalıştığı bir performansın ardından ikinci yarıda oyundan alındı.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Hiçbir şekilde olması gerektiği kadar rahat görünmüyordu. Bazen ayaklarını düzeltmekte zorlandı ve birkaç kötü pas verdi. 

    Virgil van Dijk (6/10):

    2-0'ı getiren süper kafa vuruşu. Soucek'in golüne izin veren berbat savunma. O bir Rolls-Royce, ama motoru ara sıra duruyor. 

    Milos Kerkez (6/10):

    Bazen Summerville'e karşı zorlandı ama savunmadaki bazı takım arkadaşları kadar suçlu değildi. 

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Ekitike'ye yaptığı akıllı pas, onun ilk golünü getirdi. Sahada yukarı aşağı koşarak iyi bir performans sergiledi. 

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Van Dijk'in kafa vuruşu için muhteşem bir korner attı. Sürekli olarak topu son üçte bir alana gönderdi ve bir şeyler yapmaya çalıştı. 

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Üçüncü golü getiren muhteşem vole. Defansif olarak çok güçlü değildi ama yine de harika bir bitirişti.

    Saldırı

    Mohamed Salah (5/10):

    Her zamanki seviyesinden çok uzak bir performans sergiledi. Mümkün olduğunda topa sahip oldu ancak Irons'ın savunmasını aşmanın bir yolunu bulamadı. 

    Hugo Ekitike (8/10):

    Hermansen'in altından içgüdüsel bir vuruşla skoru açtı. Mac Allister'ın vole vuruşuna asist yapmak için mükemmel bir farkındalık gösterdi.

    Cody Gakpo (7/10):

    Maç boyunca tehlikeli oldu, sürekli Hammers'ın savunma hattına koşmaya çalıştı. İçeriye doğru kesip erken şut çekerek gol attı. Harika bir gol ve eğlenceli bir performans. 

    Yedekler ve Menajer

    Rio Ngumoha (6/10):

    Ekitike'nin yerine oyuna girdi. Topa çok fazla dokunacak zamanı olmadı. 

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Gomez'in yerine oyuna girdi. Ortası Disasi'nin kendi kalesine attığı golle sonuçlandı.

    Trey Nyoni (5/10):

    Maçın sonlarında oyuna girdi. Kolay bir gol fırsatını kaçırdı.

    Arne Slot (6/10):

    Liverpool'un performansı çok tuhaftı. Beş gol atmış olsalar da, West Ham'ın temposundan sürekli rahatsız görünüyorlardı ve Irons, Reds'in zayıflığı nedeniyle hiçbir zaman maçı kaybettiklerini düşünmedi. Galibiyet galibiyettir, ancak Slot bir şekilde takımı sıkılaştırmanın bir yolunu bulmalı. 

