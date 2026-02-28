Liverpool, Ryan Gravenberch'in güzel pasını Ekitike'nin golüyle 5 dakika içinde öne geçti, ancak Hammers kalecisi Mads Hermansen topun altından geçmesine izin verdiği için hayal kırıklığına uğradı.

Reds, 24. dakikada ikinci golünü attı. Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai'nin köşe vuruşunu kafayla ağlara gönderdi.

Ancak Arne Slot'un takımı, West Ham'ın hızlı kontra ataklarına karşı savunmada zayıf kaldı ve bazı hatalar, özellikle Alisson Becker'in kendi ceza sahasında Jarrod Bowen'a pas vermek üzereyken, Irons'ın maça geri dönmesine neden olabilirdi.

Alexis Mac Allister, Ekitike'nin indirdiği topu Aaron Wan-Bissaka'nın defleksiyonuyla voleyle ağlara gönderdiğinde, herkes rahat bir nefes aldı.

Ancak, ikinci yarı başladıktan hemen sonra Tomas Soucek, Liverpool savunmasının arasından sızarak yakın mesafeden golü attı. VAR incelemesi yapıldı ancak gol geçerli sayıldı.

Cody Gakpo, ceza sahasına girip bir defleksiyonla golü attığında, umutlar tamamen yok olmuş gibi görünüyordu, ancak Hammers pes etmedi ve Taty Castellanos beş dakika sonra bir gol daha attı.

Ancak maç 82. dakikada nihayet sona erdi; oyuna sonradan giren Jeremie Frimpong ortaladı ve Axel Disasi kendi kalecisini geçerek topu ağlara gönderdi.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...