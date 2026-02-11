Liverpool'un Sunderland maçındaki oyuncu puanları: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate ve Florian Wirtz'in üstün performansıyla Reds'i galibiyete taşıyan öncü isim oldu.

Liverpool, Wearside'da ilk yarıyı domine etti ve başka bir gecede Florian Wirtz, devreye kadar birden fazla gol atabilirdi. Alman oyun kurucu, Sunderland kalecisi Robin Roefs tarafından iki kez durduruldu ve ceza sahası içinde dönüp durduktan sonra direğin dibine vurdu.

İkinci yarıda da Reds, skoru açacak gibi görünüyordu ve Van Dijk, 60. dakikayı biraz geçtikten sonra Mohamed Salah'ın köşe vuruşunu kafayla Habib Diarra'nın defleksiyonuyla ağlara göndererek skoru açtı.

Hugo Ekitike, iyi bir pozisyonda kafayla vurduğu topu dışarıya göndererek Liverpool'un farkı ikiye çıkarma şansını kaçırdı. Sunderland, hücum oyuncularını oyuna sokmasına rağmen, beraberliği yakalamak için kayda değer bir fırsat yaratamadı. Salah, uzatma dakikalarında düşen bir şutla kaleyi ıskalayarak en yakın gol fırsatını yakaladı.

GOAL, Stadium of Light'ta Liverpool oyuncularını değerlendirdi...