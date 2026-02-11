Goal.com
Virgil van Dijk Liverpool HICGetty Images
Tom Maston

Liverpool'un Sunderland maçındaki oyuncu puanları: Virgil van Dijk, Ibrahima Konate ve Florian Wirtz'in üstün performansıyla Reds'i galibiyete taşıyan öncü isim oldu.

Liverpool, Çarşamba günü Virgil van Dijk'ın kafa vuruşuyla Sunderland'ı 1-0 mağlup ederek Premier League'in ilk beşinde yer alan takımlarla arasındaki puan farkını kapattı. Arne Slot'un takımı, 24 saat önce Chelsea ve Manchester United'ın puan kaybettiği fırsatı değerlendirerek bu sezon Stadium of Light'ta galip gelen ilk deplasman takımı oldu.

Liverpool, Wearside'da ilk yarıyı domine etti ve başka bir gecede Florian Wirtz, devreye kadar birden fazla gol atabilirdi. Alman oyun kurucu, Sunderland kalecisi Robin Roefs tarafından iki kez durduruldu ve ceza sahası içinde dönüp durduktan sonra direğin dibine vurdu.

İkinci yarıda da Reds, skoru açacak gibi görünüyordu ve Van Dijk, 60. dakikayı biraz geçtikten sonra Mohamed Salah'ın köşe vuruşunu kafayla Habib Diarra'nın defleksiyonuyla ağlara göndererek skoru açtı.

Hugo Ekitike, iyi bir pozisyonda kafayla vurduğu topu dışarıya göndererek Liverpool'un farkı ikiye çıkarma şansını kaçırdı. Sunderland, hücum oyuncularını oyuna sokmasına rağmen, beraberliği yakalamak için kayda değer bir fırsat yaratamadı. Salah, uzatma dakikalarında düşen bir şutla kaleyi ıskalayarak en yakın gol fırsatını yakaladı.

GOAL, Stadium of Light'ta Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    Nadiren test edildiği durumlarda iyi bir performans gösterdi.

    Wataru Endo (5/10):

    Sağ bekte alışık olmadığı pozisyonda her zaman rahat görünmedi ve hücumda fazla katkı sağlayamadı. İkinci yarıda sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalana kadar mücadeleyi sürdürdü.

    Ibrahima Konate (9/10):

    Brobbey ile fiziksel olarak eşitti ve ikili maç boyunca mücadele etti. İlk yarıda muhteşem bir blok yaptı ve ikinci yarıda golü kurtaran bir müdahaleyle sezonun en iyi performansını sergiledi.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Liverpool savunmasının merkezinde hakimiyet kurduktan sonra, köşe vuruşundan kafayla skoru açtı.

    Andrew Robertson (6/10):

    Özellikle ilk yarıda çok fazla top gördü, ancak çalışkanlığına rağmen kayda değer bir şey yaratamadı.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Sunderland, topu elinde tutarken gösterdiği kurnazlık eksikliği nedeniyle onun topu almasından memnun görünüyordu. Orta sahada sıradan ama sağlam bir performans sergiledi.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Hala eski halinin gölgesi. Birkaç basit pası yanlış yere attı ve savunmada da pek parlak bir performans sergilemedi.

    Florian Wirtz (8/10):

    Liverpool'un yaptığı her iyi şeyin merkezinde olmaya devam ediyor. İlk yarıda gol atamaması çok şanssızdı, ancak bazı hareketleri ve numaraları nefes kesiciydi.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Saldırı

    Mohamed Salah (4/10):

    Çoğu ortası ve şutu kaynağında engellendiği için yine en iyi performansından uzak kaldı. Onun için iyi giden tek şey duran toplardı ve bunlardan biri Van Dijk'in golüne yol açtı.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Bazen Sunderland savunmasını zorladı, ancak son vuruşları bazen yetersiz kaldı. İkinci maçta da altın değerinde bir kafa vuruşunu kaçırdı.

    Cody Gakpo (4/10):

    Sol kanattan içeriye doğru keskin bir şekilde girerken çok tahmin edilebilirdi ve birden fazla kez takım arkadaşlarının yoluna çıktı.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-LIVERPOOLAFP

    Yedekler ve Menajer

    Joe Gomez (6/10):

    Sakatlıktan tam zamanında dönerek Endo'nun yerini aldı ve Sunderland'ın ataklarına iyi direndi.

    Curtis Jones (5/10):

    Gakpo'nun yerine oyuna girdi ve sol kanatta oynamak zorunda kaldı, bu da oyuna girdikten sonra sürekli pozisyon değiştirmesine neden oldu, ancak birkaç kez muhteşem becerisini sergiledi.

    Federico Chiesa (N/A):

    Son birkaç dakikada Ekitike'nin yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (6/10):

    Taktiksel açıdan sonucu etkileyecek pek bir şey yapmadı, ancak en azından oyuncularını hafta sonu yaşadıkları hayal kırıklığından kurtarıp zorlu bir deplasman galibiyeti elde etmeyi başardı.

