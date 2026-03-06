Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Borussia Dortmund'un yıldızının La Liga devlerinin hedef listesinden düşmesiyle Real Madrid'in en önemli hedefi haline geldi

Bu stratejik değişimin en önemli faktörü, operasyonun finansal olarak uygulanabilir olmasıdır. Konate'nin Anfield'daki mevcut durumu, diğer elit hedeflerle ilgili yüksek maliyetlere kıyasla onu Madrid yönetimi için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Dortmund, Schlotterbeck için muhtemelen 40 milyon euro civarında bir ücret talep ederken, Konate çok daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Eski RB Leipzig savunmacısı bu yaz bedelsiz transfer edilebilir, bu da Madrid'in bütçesini sahadaki diğer alanlara ayırmasına olanak tanır.