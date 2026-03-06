Getty
Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Borussia Dortmund'un yıldızının La Liga devlerinin hedef listesinden düşmesiyle Real Madrid'in en önemli hedefi haline geldi
Los Blancos, Liverpool'un savunma oyuncusuna odaklanıyor
Haberlere göre Madrid, yaz transfer stratejisini büyük ölçüde değiştirerek, Liverpool'un savunma oyuncusu Konate'yi savunmasını güçlendirmek için kilit isim olarak belirledi. Kulüp önemli bir savunma değişikliğine hazırlanırken, Fransız milli oyuncu Santiago Bernabeu'nun transfer listesinin en üst sırasına yükseldi.
Bu hamle, Los Blancos'un, tecrübeli ikili David Alaba ve Antonio Rudiger'in ayrılabileceği bir kadroyu geleceğe hazırlamak istemesi nedeniyle geldi. Kulüp daha önce eski RB Leipzig oyuncusuna olan ilgisini azaltmış olsa da, başka yerlerdeki bir dizi kaçırılan fırsat, Florentino Perez ve transfer ekibinin Premier League yıldızı için masaya geri dönmesine neden oldu.
İspanya'nın başkentinde plan değişikliği
Madrid'in Konate'yi transfer etme çabaları, piyasada alternatiflerin olmaması nedeniyle yeniden alevlendi. Kulüp, Ocak ayında Manchester City'ye transfer olan Marc Guehi ve yakın zamanda Bayern Münih ile sözleşme imzalayan Dayot Upamecano'yu kaçırdı.
Bu gelişme, Borussia Dortmund'un oyuncusu Nico Schlotterbeck'i doğrudan etkiledi. BILD'e göre, Alman milli oyuncu artık İspanyol kulübün transfer listesinin başında yer almıyor, çünkü kulüp Liverpool'lu oyuncuyu kadrosuna katmaya yöneldi.
Savunma bulmacasını çözmek
Bu stratejik değişimin en önemli faktörü, operasyonun finansal olarak uygulanabilir olmasıdır. Konate'nin Anfield'daki mevcut durumu, diğer elit hedeflerle ilgili yüksek maliyetlere kıyasla onu Madrid yönetimi için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Dortmund, Schlotterbeck için muhtemelen 40 milyon euro civarında bir ücret talep ederken, Konate çok daha ekonomik bir çözüm sunuyor. Eski RB Leipzig savunmacısı bu yaz bedelsiz transfer edilebilir, bu da Madrid'in bütçesini sahadaki diğer alanlara ayırmasına olanak tanır.
Önemli bir yaz mevsimi bekliyor
Rudiger ve Alaba'nın form durumu hakkındaki endişeler nedeniyle, birinci sınıf bir stoper transfer etme ihtiyacı giderek artıyor. Bu sezon bu iki tecrübeli oyuncunun forma giyememesi, Haziran ayında mevcut sözleşmeleri sona ermeden önce sözleşmelerinin uzatılmayabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı. İkili, La Liga'da toplamda sadece 17 maça çıktı.
Madrid yönetimi Konate'nin transferi konusunda arka planda çalışmaya devam ederken, Alvaro Arbelo'nun oyuncuları bu sezon sahada mücadelelerine devam edecek. Los Blancos, ligde üst üste iki mağlubiyet alarak lider Barcelona'nın dört puan gerisine düştü. Madrid, Celta Vigo deplasmanında galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor.
