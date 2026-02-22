Goal.com
Liverpool'un Nottingham Forest maçındaki oyuncu puanları: Alexis Mac Allister kurtarıcı oldu! Arjantinli oyuncunun son dakikalardaki performansı, Mohamed Salah ve verimsiz Reds hücumunu kurtardı ve Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan takım için hayati bir galibiyet elde edildi

Alexis Mac Allister, Pazar günü City Ground'da Liverpool'un Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 96. dakikada galibiyet golünü attı. Arjantinli milli oyuncu, maçın bitimine iki dakika kala galibiyet golünü attığını sandı, ancak VAR bu golü geçersiz saydı. Ancak orta saha oyuncusu pes etmedi ve Reds, sakat Florian Wirtz'in yokluğunda Forest'a ağır bir yenilgi yaşattı.

Forest, Callum Hudson-Odoi'nin Dominik Szoboszlai'nin arkasından gizlice girmesiyle iki dakika içinde Liverpool'un savunmasını açtı, ancak Alisson Becker hızlı bir şekilde çizgisini terk ederek tehlikeyi bertaraf etti. Ev sahibi takım, Liverpool'un sahada yolunu bulmakta zorlandığı ilk yarı boyunca üstünlük sağladı, ancak birden fazla altın değerinde fırsatı değerlendiremedi.

İkinci yarıda, maçın başlamasından dakikalar önce sakatlanan Wirtz'in yerine giren Curtis Jones, altı metre karede topu aldı ve Reds'in o ana kadarki en iyi fırsatını yakaladı, ancak Stefan Ortega ayağını uzatarak kalesini gole kapattı.

Liverpool, inanılmaz bir şekilde, maçın bitimine sadece iki dakika kala öne geçtiğini sandı; Ortega'nın muhteşem kurtarışı Hugo Ekitike'yi durdurdu ve Mac Allister, Ola Aina'nın uzaklaştırdığı topu takip ederek ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi, topun dirseğine çarptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Sadece birkaç dakika sonra, Mac Allister Virgil van Dijk'in muhteşem bir vuruşunu değerlendirerek galibiyet golünü attı ve takımına üç puanı kazandırdı.

GOAL, City Ground'daki Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (6/10):

    Hudson-Odoi'nin şutunu iyi bir şekilde kurtardı. Maçın başında bazı hatalar yaptı ama sonra toparlanarak kalesini gole kapattı.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Hudson-Odoi'nin direkt oyununa karşı zorlandı. Mükemmel bir motoru var ama eski Chelsea yıldızı tarafından savunmadaki zayıflıkları biraz ortaya çıktı.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Forest'ın ilk yarıdaki amansız baskısına iyi direndi. Liverpool'un en otoriter savunmacısı.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Kafasının arkasına isabet eden kötü bir uzun mesafe şutuyla sersemledi. İyi direndi ve Mac Allister'ın galibiyet golünde önemli rol oynadı.

    Milos Kerkez (6/10):

    Hutchinson'ı oldukça sessiz tuttu. İleriye çıkıp daha fazla etki yaratmakta zorlandı, ancak iyi bir performans sergiledi. Maçın sonlarında oyundan çıktı.

    Orta saha

    Curtis Jones (5/10):

    Almanya milli takım oyuncusu Wirtz ısınma sırasında sakatlandıktan sonra onun yerine oyuna girdi. Reds'in en iyi fırsatını kaçırdı, ancak birçok pozisyonda oynadı ve çok az hazırlık ile zorlu bir duruma atıldı. Maçın sonlarında oyundan çıktı.

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Savunmada cesurca mücadele etti, ancak yaratıcı olabilecek kadar yüksekte top alamadı. Son dakikalarda muhteşem bir baskı ile galibiyet golünü attığını sandı, ancak VAR haklı olarak golü iptal etti; kendini toparladı ve yine de galibiyeti getirdi. Ne mentalite ama!

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Topu aldığında düzgün oynadı, ancak Forest'ın baskısı altında geri çekildi.

    Saldırı

    Mohamed Salah (4/10):

    İlk yarıyı savunmada geçirdi. İkinci yarıda omzuna darbe aldıktan sonra pes etti ve kısa süre sonra oyundan çıkarıldı. Anfield'da geçirdiği en uzun gol orucunu 9 maça çıkardı ve geçen sezonki halinin gölgesi gibi görünüyor.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Maçın büyük bir bölümünde pas alamadı. Ortega'nın 12 metreden yaptığı kafa vuruşunu kurtarmasıyla altın değerinde bir fırsatı kaçırmadan önce sadece iki şut atabildi.

    Cody Gakpo (3/10):

    Topa yeterince yaklaşamadı ve yaklaştığında da tek bir fırsat bile yaratamadı. Göze çarpmayan bir performans sergiledi ve yerine enerjik Ngumoha girdi. Pozisyonunu kaybetme endişesi yaşamalı.

    Yedekler ve Menajer

    Federico Chiesa (6/10):

    Salah'ın yerine şok bir değişiklikle oyuna girdi.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Gakpo'nun yerine oyuna girdi. Mükemmel bir ortayla Ekitike'nin gol fırsatını ve Mac Allister'ın iptal edilen golünü hazırladı ve galibiyet golünden önce olağanüstü bir dripling yaptı. Eğer bu kadar etkili olabiliyorsa, daha fazla süreyi hak ediyor.

    Joe Gomez (N/A):

    Jones'un yerine oyuna sonradan girdi.

    Andy Robertson (N/A):

    Kerkez'in yerine geç saatlerde oyuna girdi.

    Arne Slot (4/10):

    Wirtz ısınma sırasında sakatlandığında taktiksel bir değişiklik yapılmadı ve bu Liverpool'a pahalıya mal oldu. Yedek oyuncular, özellikle Ngumoha, takıma enerji kattı ancak Liverpool'un ritmi yoktu. Maçı kazanmaları büyük bir şans olarak görülmelidir.

