Liverpool'un Nottingham Forest maçındaki oyuncu puanları: Alexis Mac Allister kurtarıcı oldu! Arjantinli oyuncunun son dakikalardaki performansı, Mohamed Salah ve verimsiz Reds hücumunu kurtardı ve Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan takım için hayati bir galibiyet elde edildi

Forest, Callum Hudson-Odoi'nin Dominik Szoboszlai'nin arkasından gizlice girmesiyle iki dakika içinde Liverpool'un savunmasını açtı, ancak Alisson Becker hızlı bir şekilde çizgisini terk ederek tehlikeyi bertaraf etti. Ev sahibi takım, Liverpool'un sahada yolunu bulmakta zorlandığı ilk yarı boyunca üstünlük sağladı, ancak birden fazla altın değerinde fırsatı değerlendiremedi.

İkinci yarıda, maçın başlamasından dakikalar önce sakatlanan Wirtz'in yerine giren Curtis Jones, altı metre karede topu aldı ve Reds'in o ana kadarki en iyi fırsatını yakaladı, ancak Stefan Ortega ayağını uzatarak kalesini gole kapattı.

Liverpool, inanılmaz bir şekilde, maçın bitimine sadece iki dakika kala öne geçtiğini sandı; Ortega'nın muhteşem kurtarışı Hugo Ekitike'yi durdurdu ve Mac Allister, Ola Aina'nın uzaklaştırdığı topu takip ederek ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi, topun dirseğine çarptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

Sadece birkaç dakika sonra, Mac Allister Virgil van Dijk'in muhteşem bir vuruşunu değerlendirerek galibiyet golünü attı ve takımına üç puanı kazandırdı.

GOAL, City Ground'daki Liverpool oyuncularını değerlendirdi...