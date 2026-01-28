Getty Images Sport
Liverpool'un eski yıldızı, Mohamed Salah'ın temel sorununu açıkladı
Salah, Alexander-Arnold’un ayrılığından sonra zorlanıyor
Geçen sezon Liverpool’u muhteşem bir Premier League şampiyonluğuna taşıyan isimlerin başında gelen Mohamed Salah, bu sezon hem kulüple hem de teknik direktör Arne Slot ile daha mesafeli bir ilişki yaşıyor. Mısırlı yıldız, Aralık ayında Leeds ile 3-3 berabere biten maçta yedek bırakılmasının ardından kulübün kendisini “otobüsün altına attığını” söylemişti. Salah’ın yaşadığı form düşüşü de bu döneme denk geliyor.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 5 gol atabildi. Liverpool’un saha içindeki sıkıntıları da tabloyu tamamlıyor; Slot’un ekibi ligde altıncı sırada yer alıyor. Kulüp efsanelerinden Gary McAllister, Salah’ın bu sezon alışılmışın çok altında kalan performansının nedenlerini detaylı biçimde analiz ederken, Trent Alexander-Arnold ile kurduğu neredeyse telepatik uyumun bozulmasını kilit faktör olarak gösteriyor. Eski İskoç orta saha oyuncusuna göre, sağ bekin Real Madrid’e transferi, Salah’ı sahada daha yalnız bıraktı.
Çünkü onun koşularını ve zamanlamasını en iyi okuyan oyuncu Trent’ti. OLBG’ye konuşan McAllister, bu ikilinin yıllar boyunca Liverpool hücumunun temel motoru olduğunu vurguladı.
Alexander-Arnold’un kanallara attığı nokta atışı paslar olmayınca, Salah’ın oyunu da kaçınılmaz olarak etkilendi: “Bence Trent Alexander-Arnold’un ayrılığı Mo için gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Sağ kanatta kurdukları o uyum, Mo içe kat ettiğinde Trent’in çizgiye basması ya da öne çıkması, artık yok. Birbirlerini inanılmaz iyi tanıyorlardı. Mo savunma arkasına koşu attığında o pası atacak oyuncu her zaman Trent’ti. Trent’i kaybetmesi Mo’yu olumsuz etkiledi ve bu da onun için istikrarsız bir sezona dönüştü.”
- AFP
Frimpong ve Bradley’nin zamana ihtiyacı var
Alexander-Arnold’un gidişinin ardından Liverpool, sağ bekte Jeremie Frimpong ve altyapıdan yetişen Conor Bradley ile devam ediyor. Her iki oyuncu da büyük potansiyele ve hıza sahip olsa da McAllister, Salah ile hemen aynı uyumu yakalamalarının beklenmesinin adil olmadığını söylüyor. Yeni bir ortaklık kurmak zaman alıyor ve Salah’ın yaşadığı bu “istikrarsız sezon”, geçiş sürecinin doğal bir sonucu olarak görülüyor. Yeni düzende hem Salah’ın koşularını uyarlaması hem de beklerin ne zaman bindirme yapacaklarını ya da içe kat edeceklerini öğrenmeleri gerekiyor.
McAllister sözlerini şöyle tamamladı: “Bu, Conor Bradley’nin ya da Frimpong’un Mo Salah’a servis yapamayacağı anlamına gelmiyor. Elbette zamanla böyle bir ilişki kurulabilir. Ama Trent ile Mo arasında çok özel bir bağ vardı ve bunun oluşması zaman ister.”
Zor geçen bir sezonun dürüst muhasebesi
Zor geçen bir sezonun dürüst muhasebesiOna gelen servislerde yaşanan sorunları kabul etse de Gary McAllister, Mohamed Salah’ın bireysel performansının Liverpool’a geldiği günden bu yana ortaya koyduğu olağanüstü standartların altına düştüğünü kabul ediyor. Eski orta saha oyuncusuna göre, elit zihniyeti ve rekabetçiliğiyle tanınan Salah da 2025-26 sezonunda sergilediği performansın yeterli olmadığını ilk kabul edecek isim olurdu.
McAllister değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geçen sezon Mo’nun ne kadar olağanüstü bir performans sergilediğini ve Liverpool’daki tüm kariyerini düşündüğünüzde; attığı goller, istatistikleri, asistleri… Rakamların tamamı inanılmaz. O üst düzey bir oyuncu ama bu sezonun onun adına iyi geçmediğini ilk söyleyecek kişi yine kendisi olur. O da bir miktar istikrarsızlık yaşadı.”
- Getty Images Sport
Suudi Arabistan cazibesine karşı uyarı
Salah’ın formu ve geleceği tartışma konusu hâline gelmişken, Suudi Arabistan’a yüksek bütçeli bir transfer söylentileri de yeniden gündeme geldi. McAllister’ın “küçük bir kırılma” olarak tanımladığı, Arne Slot ile yaşanan gerilim de bu iddiaları güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor. Bu durum, Mısırlı yıldızın Anfield’daki döneminin sona yaklaşıyor olabileceği yorumlarına yol açtı.
Ancak 2001 üçlemesini kazanan Liverpool kadrosunun önemli isimlerinden olan McAllister, Salah’a Avrupa’da kalması çağrısında bulundu. Tecrübeli isim, yaşı ve mevcut form dalgalanmalarına rağmen Salah’ın hâlâ fiziksel olarak üst düzeyde olduğunu ve Premier Lig’den kopmak için erken olduğunu savunuyor.
“Mo’nun Suudi Arabistan’a gidebileceğine dair çok fazla konuşma var, arada yaşanan o küçük sorun da buna eklendi. Ama bence hâlâ verecek çok şeyi var,” diyen McAllister sözlerini şöyle sürdürdü: “Oraya gidebilir ama artık genç olmamasına rağmen yaşlı da değil. Hâlâ Liverpool için büyük işler yapabilecek, fark yaratabilecek seviyede.”
Reklam