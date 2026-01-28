Liverpool'un eski yıldızı, Mohamed Salah'ın temel sorununu açıkladı

Geçen sezon Liverpool’u muhteşem bir Premier League şampiyonluğuna taşıyan isimlerin başında gelen Mohamed Salah, bu sezon hem kulüple hem de teknik direktör Arne Slot ile daha mesafeli bir ilişki yaşıyor. Mısırlı yıldız, Aralık ayında Leeds ile 3-3 berabere biten maçta yedek bırakılmasının ardından kulübün kendisini “otobüsün altına attığını” söylemişti. Salah’ın yaşadığı form düşüşü de bu döneme denk geliyor.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 5 gol atabildi. Liverpool’un saha içindeki sıkıntıları da tabloyu tamamlıyor; Slot’un ekibi ligde altıncı sırada yer alıyor. Kulüp efsanelerinden Gary McAllister, Salah’ın bu sezon alışılmışın çok altında kalan performansının nedenlerini detaylı biçimde analiz ederken, Trent Alexander-Arnold ile kurduğu neredeyse telepatik uyumun bozulmasını kilit faktör olarak gösteriyor. Eski İskoç orta saha oyuncusuna göre, sağ bekin Real Madrid’e transferi, Salah’ı sahada daha yalnız bıraktı.

Çünkü onun koşularını ve zamanlamasını en iyi okuyan oyuncu Trent’ti. OLBG’ye konuşan McAllister, bu ikilinin yıllar boyunca Liverpool hücumunun temel motoru olduğunu vurguladı.

Alexander-Arnold’un kanallara attığı nokta atışı paslar olmayınca, Salah’ın oyunu da kaçınılmaz olarak etkilendi: “Bence Trent Alexander-Arnold’un ayrılığı Mo için gerçekten çok büyük bir kayıp oldu. Sağ kanatta kurdukları o uyum, Mo içe kat ettiğinde Trent’in çizgiye basması ya da öne çıkması, artık yok. Birbirlerini inanılmaz iyi tanıyorlardı. Mo savunma arkasına koşu attığında o pası atacak oyuncu her zaman Trent’ti. Trent’i kaybetmesi Mo’yu olumsuz etkiledi ve bu da onun için istikrarsız bir sezona dönüştü.”