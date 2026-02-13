Liverpool'un büyük kaçışı başladı! Ocak ayında yapılan transferler, Reds'in Kadınlar Süper Ligi'nde kalma umutları için kilit rol oynuyor

Liverpool'un bu kadar zorlanacağı beklenmiyordu. Evet, Reds yaz transfer döneminde yıldız oyuncusu Olivia Smith'i kaybetti, çünkü o rekor bir ücret olan 1 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer oldu ve aynı kulübe giden yardımcı kaptan Taylor Hinds'in ayrılması da bir başka darbe oldu. Ancak 2025-26 sezonunun ilk galibiyetini 2026'ya kadar beklemek ve sezonun neredeyse yarısında WSL tablosunun en altında kalmak, kimsenin tahmin etmediği bir durumdu.

Kış arası geldiğinde, ilk teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Altıncı sıradaki London City Lionesses'in teknik direktörü Jocelyn Precheur'un ayrılığı birçok kişiyi şok ederken, Rehanne Skinner'ın West Ham'dan ayrılması, Hammers'ın Liverpool ile birlikte ligin alt sıralarında yer alması nedeniyle daha az şaşırtıcıydı. Bazıları Reds'in de harekete geçmesini, Gareth Taylor'a Merseyside'daki görevinin sadece yarım sezonunda veda etmesini bekliyordu. Ancak kulüp, eski Manchester City teknik direktörüne sadık kaldı ve verimli bir Ocak transfer dönemi sonrasında, durum nihayet tersine dönmeye başladı.

Kasım ayından bu yana ilk kez ligin son sırasından çıkan Liverpool, yeniden doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor. Peki, eski şampiyonlar için ne bu kadar ters gidiyordu? Ve şimdi gerçekten bir dönüm noktasına gelerek küme düşme riskinden uzaklaşıyorlar mı? Yoksa iki yıl önce dördüncü sırada bitiren bir takım için hala tehlike var mı?