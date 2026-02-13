Goal.com
Liverpool'un büyük kaçışı başladı! Ocak ayında yapılan transferler, Reds'in Kadınlar Süper Ligi'nde kalma umutları için kilit rol oynuyor

Kadınlar Süper Ligi tarihinde, Liverpool'un bu sezon yaşadığı gibi sezonun ilk galibiyetini bu kadar uzun süre bekleyen sadece dört takım vardır. 12 maçta galibiyet alamayan Yeovil Town, Doncaster Rovers Belles, Everton ve Reading, iki kez WSL şampiyonu olan Reds'ten daha uzun galibiyetsiz seriler yaşamıştır. Bu durum, beş takım arasında en şok edici ve şaşırtıcı olanı Reds'tir.

Liverpool'un bu kadar zorlanacağı beklenmiyordu. Evet, Reds yaz transfer döneminde yıldız oyuncusu Olivia Smith'i kaybetti, çünkü o rekor bir ücret olan 1 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e transfer oldu ve aynı kulübe giden yardımcı kaptan Taylor Hinds'in ayrılması da bir başka darbe oldu. Ancak 2025-26 sezonunun ilk galibiyetini 2026'ya kadar beklemek ve sezonun neredeyse yarısında WSL tablosunun en altında kalmak, kimsenin tahmin etmediği bir durumdu.

Kış arası geldiğinde, ilk teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Altıncı sıradaki London City Lionesses'in teknik direktörü Jocelyn Precheur'un ayrılığı birçok kişiyi şok ederken, Rehanne Skinner'ın West Ham'dan ayrılması, Hammers'ın Liverpool ile birlikte ligin alt sıralarında yer alması nedeniyle daha az şaşırtıcıydı. Bazıları Reds'in de harekete geçmesini, Gareth Taylor'a Merseyside'daki görevinin sadece yarım sezonunda veda etmesini bekliyordu. Ancak kulüp, eski Manchester City teknik direktörüne sadık kaldı ve verimli bir Ocak transfer dönemi sonrasında, durum nihayet tersine dönmeye başladı.

Kasım ayından bu yana ilk kez ligin son sırasından çıkan Liverpool, yeniden doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor. Peki, eski şampiyonlar için ne bu kadar ters gidiyordu? Ve şimdi gerçekten bir dönüm noktasına gelerek küme düşme riskinden uzaklaşıyorlar mı? Yoksa iki yıl önce dördüncü sırada bitiren bir takım için hala tehlike var mı?

    Zaman eksikliği

    Kimse Liverpool'un 2025-26 sezonundaki ilk lig galibiyetini 25 Ocak'a kadar beklemek zorunda kalacağını tahmin etmemişti, ancak yaz aylarında Reds'in yavaş bir başlangıç yapabileceğine dair işaretler vardı. Bunun nedeni, Mart ayında Man City tarafından kovulan Taylor'ın yeni baş antrenör olarak atanmasının 8 Ağustos'a kadar sürmesiydi.

    Taylor, tamamen yeni bir oyun stili uygulamak istiyordu. Bu sezonun başlarında Sky Sports'a verdiği demeçte, kulübe "özgü" ve zamanla onları "Avrupa'nın en iyi pres yapan takımı" haline getirecek bir stil olacağını söylemişti. Bu tür şeyler zaman alır ve sezon öncesi hazırlıklarının sonlarında, WSL kampanyasının başlamasından bir aydan az bir süre önce atandığı için fazla zamanı yoktu. Bu da, rekabetçi maçlar başladığında oyuncuların hala birçok şeyi kavramaya çalıştığı anlamına geliyordu.

    Hayal kırıklığı yaratan yaz sezonu

    Yavaş bir başlangıç olasılığı, yaz transfer döneminde yapılan transferlerle daha da arttı. Taylor, 2024-25 sezonunun hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından özgüveni düşük bir takımı devraldı. Takım, geçici teknik direktör Amber Whiteley yönetiminde son yedi maçında sadece bir galibiyet alabilmişti. Bu seri, Matt Beard'ın Şubat ayı sonunda teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından başlamıştı.

    Kulüp kaptanı Niamh Fahey'in emekliye ayrılması, kaptan yardımcısı Hinds ve en golcü oyuncu Smith'in Arsenal'e transfer olması, bu konuda pek yardımcı olmadı; Liverpool bu ayrılıkları telafi etmek için yeterince çaba göstermedi.

    Smith'in transferi için rekor bir ücret açıklandığında, birçok kişi Liverpool'un bu parayı kadronun çeşitli alanlarını güçlendirmek ve takımın genelini iyileştirmek için kullanmasını bekliyordu. Ancak BBC Sport'a göre, bu ödeme taksitler halinde alınacaktı ve yaz bütçesinin büyük bir kısmı, Taylor'ın City'deki önceki sözleşmesindeki bir madde nedeniyle, onun atanmasıyla ilgili tazminatlara ayrılmıştı.

    Reds'in yaz transfer döneminde yaptığı sekiz transferden dördü Taylor'dan önce geldi, bu da ideal bir durum değil, özellikle de yeni teknik direktörün bu kadar belirgin bir tarzı varken. Aslında, sezon öncesinde transfer edilenlerden ikisi şu anda kulüpte değil, çünkü Emilia Szymczak'ın Barcelona'dan kiralanması Ocak ayında sona erdi ve kaleci Rafaela Borggrafe sezonun geri kalanı için Bayer Leverkusen'e gönderildi. Yedi lig maçında beş gol atan Beata Olsson bir başarı öyküsü oldu, ancak yaz transferlerinin geri kalanı hala kendilerini kanıtlamaya çalışıyor.

    Bolca yaralanma

    Sakatlıklar takımdaki sorunları daha da kötüleştirdi. Liverpool'un sık sık talismanı olan Marie Hobinger ve forvet Sophie Roman Haug, sezonlarını fiilen sona erdiren ACL sakatlıkları geçirdi; yaz aylarında Bayern Münih'ten transfer edilen Samantha Kerr, sırt problemi nedeniyle Kasım ayından bu yana oynamadı; Anna Josendal, Ocak ayında kulübe katıldıktan sonra henüz ilk maçına çıkamadı; Taylor ise geçen hafta Sofie Lundgaard'ın ameliyat olacağı için uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

    Bu, daha önce yaşanan ve geride kalan diğer tüm sakatlıkların üstüne eklenen bir durum. Grace Fisk, Risa Shimizu, Lucy Parry ve Lily Woodham da bu sezon en az bir ay veya daha fazla süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea, Aralık ayında Lig Kupası çeyrek final maçı için Merseyside'ı ziyaret ettiğinde, Reds'in alt lig takımlarına karşı da olsa galibiyetler elde ettiği tek turnuva olan bu maçta, Liverpool yedek kulübesinde sadece iki kıdemli saha oyuncusu bulundurabildi. Maçı 9-1 kaybettiler.

    Trajedi iki kez yaşanıyor

    Sonra da ortada duran bir sorun var. 20 Eylül'de, Liverpool menajeri olarak görev yaptığı son günden altı ay sonra, Beard 47 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Onun ölümü kadın futbolunu sarsarken, özellikle yıllar boyunca onunla yakın çalışan ve çoğu bugün hala Reds'te olan kişileri derinden etkiledi.

    Liverpool'un Aston Villa ile oynayacağı maç, kulüpte bu korkunç haberi sindirmek için bir gün ertelendi. Bu takımın yaşadığı acının etkisini ölçmek imkansız, ancak bir ay sonra kadınlar birinci takımın malzeme sorumlusu Jonathan Humble'ın kısa bir hastalıktan sonra vefat etmesi bu acıyı daha da artırdı. Reds'in bu sezon neden bu kadar zorlandığını tartışırken bu konuyu göz ardı etmek mümkün değil.

    Çok ihtiyaç duyulan Ocak ayı desteği

    Ancak son zamanlarda durum değişmeye başladı ve Ocak transfer döneminde yapılan önemli iyileştirmeler bunda büyük rol oynadı. Liverpool kış transfer döneminde altı oyuncu transfer etti ve bunların çoğu şimdiden etkili olmaya başladı.

    Jennifer Falk, ilk üç maçında kalesini gole kapattı ve Reds'in kalesinde geçirdiği ilk beş maçta sadece iki gol yedi; Alice Bergstrom, kulüp için şimdiden üç gol attı ve hücumdaki büyük sorunları hafifletmeye yardımcı oldu; Martha Thomas ve Aurelie Csillag da Pazar günü Aston Villa'yı 4-1 yendikleri maçta gol atarak Liverpool'u Kasım ayından bu yana ilk kez WSL tablosunun en altından çıkardılar.

    Bu, Liverpool'un üç lig maçında aldığı ikinci galibiyet ve Reds'in son beş maçında sadece bir mağlubiyet aldığı serinin bir parçasıydı. Takımın genel olarak Taylor'ın istediğini kavradığı bir süredir belliydi ve sonuçlar da lehlerine dönmeden çok önce performansları büyük ölçüde iyileşmişti. Şimdi, Ocak ayında gelen yeni oyuncuların da katkısıyla, takım her şeyi biraz daha iyi bir şekilde bir araya getiriyor.

    Rüzgar yön değiştiriyor

    Bunun geçici bir başarı değil, kaçınılmaz bir sonuç olduğuna dair inancı destekleyen şey, altta yatan rakamlardır. Son beş lig maçında, Liverpool'un beklenen gol (xG) istatistiği dört kez birin üzerindeydi. Bu, takımın WSL sezonunun ilk 10 maçında sadece üç kez ulaşabildiği bir rakamdı. O dönemde attıkları dokuz gol de, ilk 10 lig maçında attıkları altı golün üzerinde. Yeni transferlerin de yardımıyla, hücumda işler kesinlikle yoluna girdi.

    Defans da iyileşmeler kaydetti. Liverpool'un rakipleri, kış tatili öncesindeki 11 maçta dokuz kez 1'in üzerinde xG kaydetti ve üç kez 2'nin üzerinde xG kaydetti. Yılbaşından bu yana, Falk kaleye geçtikten, Denise O'Sullivan orta sahaya savunma becerisini kattıktan ve Fisk sakatlığının ardından savunmaya döndükten sonra, Reds dört lig maçında xG'yi 2'nin altında tuttu ve üç maçta 1'in altında tuttu. Bu, yeni yıldan önce 11 puan kaybettikten sonra, galibiyet pozisyonlarından bu kadar çok puan kaybetmelerini engelleyen bir faktör oldu.

    Bir süreliğine Liverpool'un galibiyetsiz serisinin gösterdiği kadar kötü olmadığı hissi olsa da, sonuçlar gelmezse bir kulübün harekete geçmesi gereken bir nokta her zaman vardır. Taylor için şanslı olan şey, takımının rotasını değiştirmiş ve şu anda o potansiyel noktadan uzaklaşıyor gibi görünmesidir.

    Hala yapılacak çok iş var, çünkü Reds, küme düşme play-off pozisyonunda bulunan ve bir maç eksiği olan Leicester City'nin sadece bir sıra ve bir puan üzerinde. Ancak, iki kez WSL şampiyonu olan takım, Taylor'ın Liverpool'a getirmek istediği çekici ve benzersiz stile doğru ilerlerken, artık birinci ligdeki yerini koruması çok daha olası görünüyor.

