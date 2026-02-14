Liverpool'un Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Anfield, Mohamed Salah için ayağa kalktı! Mısırlı kral, FA Cup galibiyetinde parladıktan sonra ayakta alkışlandı

Ancak Liverpool, ikinci yarıda çok daha ikna edici bir performans sergiledi ve Salah, bu iyileşmede önemli bir rol oynadı. "Mısır Kralı", Dominik Szoboszlai'ye sezonun 10. golünü atması için muhteşem bir pas verdi ve ardından tipik bir çalımla kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi.
Bu, Reds'in klasik performanslarından biri değildi. Brighton, özellikle ilk yarıda fırsatlar yakaladı. Ancak üç gol ve kalesini gole kapatan bir performans, Slot ve zor günler geçiren takımı için cesaret verici bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
GOAL, Reds'in FA Cup'ta beşinci tura yükselmesiyle birlikte sahada olan tüm Liverpool oyuncularını değerlendirdi...