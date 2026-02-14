Liverpool'un Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Anfield, Mohamed Salah için ayağa kalktı! Mısırlı kral, FA Cup galibiyetinde parladıktan sonra ayakta alkışlandı

Alisson Becker (7/10):

İlk yarının sonunda uzatma dakikalarında Diego Gomez'in şutunu çok önemli bir kurtarışla önledi ve ikinci yarının başlarında Lewis Dunk'ın kafa vuruşunu da önemli bir müdahaleyle engelledi.

Curtis Jones (8/10):

Liverpool'un sağ bekte çok fazla seçeneği kalmadığından Jones forma giydi ve sadece iyi savunma yapmakla kalmadı (çok pahalıya mal olabilecek bir kayma dışında!), aynı zamanda harika bir zamanlamayla ceza sahasına girerek takımını öne geçirdi. Wirtz oyundan çıktığında orta sahaya geçti.

Ibrahima Konate (7/10):

Birkaç faul yaptı ama iradesiyle birkaç faul kazandı ve pas dağıtımı bazen zayıf olsa da, bu geceki performansı birinci sınıftı. Hak ettiği övgüyü hak eden Konate, son maçlarda çok gelişme gösterdi.

Virgil van Dijk (7/10):

Son zamanlarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen kaptan, özellikle hava toplarında neredeyse kusursuz bir performansla karakteristik bir şekilde dominant bir oyun ortaya koydu.

Milos Kerkez (8/10):

Jones'un skoru açması için harika bir orta yapmadan önce, kendisi de birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yaratmıştı. Sezonun başlangıcına göre savunmada çok daha iyi olan bu oyuncu, üç maçta ikinci asistini yaptı.