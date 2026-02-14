Goal.com
Liverpool Brighton ratings GFXGOAL
Liverpool'un Brighton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Anfield, Mohamed Salah için ayağa kalktı! Mısırlı kral, FA Cup galibiyetinde parladıktan sonra ayakta alkışlandı

Liverpool hiçbir şekilde en iyi formuna geri dönmüş değil. Mohamed Salah da öyle. Ancak Cumartesi gecesi Brighton'ı 3-0 mağlup ettikleri FA Cup dördüncü tur maçında her ikisinden de yeterince olumlu sinyaller geldi ve bu zorlu sezonun Reds için olumlu bir şekilde sona erebileceğini düşündürdü. Arne Slot'un oyuncuları, hafta ortasında Sunderland'ın Premier Lig'deki yenilmezlik serisini sona erdirmek için harcadıkları çabadan dolayı belki de yorgun oldukları için ilk yarıda oldukça durgundu, ancak Milos Kerkez'in ortasından Curtis Jones'un yakın mesafeden attığı gol sayesinde devreye önde girdiler.

Ancak Liverpool, ikinci yarıda çok daha ikna edici bir performans sergiledi ve Salah, bu iyileşmede önemli bir rol oynadı. "Mısır Kralı", Dominik Szoboszlai'ye sezonun 10. golünü atması için muhteşem bir pas verdi ve ardından tipik bir çalımla kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi.

Bu, Reds'in klasik performanslarından biri değildi. Brighton, özellikle ilk yarıda fırsatlar yakaladı. Ancak üç gol ve kalesini gole kapatan bir performans, Slot ve zor günler geçiren takımı için cesaret verici bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

GOAL, Reds'in FA Cup'ta beşinci tura yükselmesiyle birlikte sahada olan tüm Liverpool oyuncularını değerlendirdi...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (7/10):

    İlk yarının sonunda uzatma dakikalarında Diego Gomez'in şutunu çok önemli bir kurtarışla önledi ve ikinci yarının başlarında Lewis Dunk'ın kafa vuruşunu da önemli bir müdahaleyle engelledi.

    Curtis Jones (8/10):

    Liverpool'un sağ bekte çok fazla seçeneği kalmadığından Jones forma giydi ve sadece iyi savunma yapmakla kalmadı (çok pahalıya mal olabilecek bir kayma dışında!), aynı zamanda harika bir zamanlamayla ceza sahasına girerek takımını öne geçirdi. Wirtz oyundan çıktığında orta sahaya geçti.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Birkaç faul yaptı ama iradesiyle birkaç faul kazandı ve pas dağıtımı bazen zayıf olsa da, bu geceki performansı birinci sınıftı. Hak ettiği övgüyü hak eden Konate, son maçlarda çok gelişme gösterdi.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Son zamanlarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen kaptan, özellikle hava toplarında neredeyse kusursuz bir performansla karakteristik bir şekilde dominant bir oyun ortaya koydu.

    Milos Kerkez (8/10):

    Jones'un skoru açması için harika bir orta yapmadan önce, kendisi de birkaç kez tehlikeli pozisyonlar yaratmıştı. Sezonun başlangıcına göre savunmada çok daha iyi olan bu oyuncu, üç maçta ikinci asistini yaptı.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Çok yetenekli Macar oyuncu orta sahada daha geride bir pozisyonda başladı, ancak onu nerede oynatırsanız oynatın, oyuna etkisi büyük oluyor ve ilk vuruşuyla attığı gol, yine mükemmel bir performansın karşılığını aldı. Salah, Szoboszlai'nin şu anda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söylerken haklı.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Sunderland karşısında çok olumlu bir performans sergileyen Arjantinli oyuncu, Brighton'ın iyi orta sahasına karşı burada da enerjik bir performans sergiledi. Sahanın her yerinde ikili mücadeleleri kazandı ve kendi yarı sahasından Kerkez'e attığı pas kesinlikle muhteşemdi.

    Florian Wirtz (5/10):

    Bazen iyi pres yaptı ama Liverpool'un yaratıcı merkezi alışılmadık bir şekilde sessizdi ve bir kaçış hareketi dışında maça hiçbir şekilde etki edemedi. Bu duruma bakılırsa, son başarılarının ardından bir haftalık dinlenme ona iyi gelecektir.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Saldırı

    Mohamed Salah (8/10):

    Kralın gecikmiş dönüşü mü? İlk yarıda eski formunun izlerini gösterdi, özellikle hızıyla kaleye yaklaştığı anda Jason Steele'in kurtardığı şutuyla dikkat çekti, ardından ikinci yarıda gerçek anlamda parladı. Szoboszlai'nin golünü muhteşem bir pasla hazırladı, ancak Salah'ın eski formuna kavuştuğunu gösteren şey, penaltıyı kazanma ve gole çevirme şekliydi. 77. dakikada oyundan çıktığında Anfield'ın kendisine ayakta alkışlaması tamamen haklıydı.

    Federico Chiesa (5/10):

    Çabasını eleştirmek imkansız, oyunu birleştirmek için elinden geleni yaptı, ancak o bir santrfor değil ve hiç olmadı, bu yüzden çoğu maçta geçici bir 9 numara olarak oynaması haksızlık gibi geliyor.

    Cody Gakpo (6/10):

    Ofsayt nedeniyle (haklı olarak) bir kafa vuruşu geçersiz sayıldı, ancak birçok durumda yanlış seçimler yapmaya devam etse de, Salah'a yaptığı harika çapraz pasla ikinci golde rol oynadığı için övgüyü hak ediyor.

  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Yedekler ve Menajer

    Joe Gomez (6/10):

    Son sakatlığından sonra hoş bir dönüş yaptı. Gomez, son 20 dakikada Jones'un yerine sağ bekte oyuna girdi ve iyi bir performans sergiledi.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Son 15 dakikada Chiesa'nın yerine forvette görev aldı ancak gol kokusu bile alamadı.

    Rio Ngumoha (N/A):

    Genç oyuncu, maçın sonlarında Salah'ın yerine oyuna girdi ve tartışmalı bir ofsayt kararıyla harika bir golünün iptal edilmesi nedeniyle çok şanssızdı.

    Calvin Ramsay (N/A):

    Sağ bek, maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Trey Nyoni (N/A):

    Genç orta saha oyuncusu Ramsay ile birlikte oyuna girdi.

    Arne Slot (7/10):

    Çok güçlü bir kadro seçti ve oldukça sakin geçen ilk yarının ardından, takımının rahat ve moral verici bir galibiyet elde etmesini sağladı. FA Cup, Slot'un bu sezonu kurtarmasına yardımcı olabilir, özellikle de Salah bu performansını sürdürebilirse.

