Liverpool'un 16 yıl süren 600 maçlık serisi sona erdi

Liverpool’un genellikle sahip olduğu hücum gücü düşünüldüğünde, bu denli etkisiz kalmaları son derece nadir görülen bir durum. Nitekim Kırmızılar’ın bir maçta hiç isabetli şut atamadığı son karşılaşmayı bulmak için takvimi 2010 yılına kadar geri sarmak gerekiyor.

Bu, yıllar boyunca bol gollü performanslar sergileyen Liverpool adına oldukça etkileyici bir istatistikti. Ancak Arsenal maçıyla birlikte bu uzun seri sona erdi. Liverpool, üst üste 600 lig maçında en az bir isabetli şut çekmeyi başarmıştı.

Arne Slot’un ekibi Arsenal karşısında toplam sekiz şut denedi, ancak bunların hiçbiri İspanyol kaleci David Raya’yı kurtarış yapmaya zorlamadı. Bu nedenle karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanması çok da şaşırtıcı olmadı.