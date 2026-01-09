Getty
Liverpool'un 16 yıl süren 600 maçlık serisi sona erdi
Liverpool en son ne zaman isabetli şut çekememişti?
Liverpool’un genellikle sahip olduğu hücum gücü düşünüldüğünde, bu denli etkisiz kalmaları son derece nadir görülen bir durum. Nitekim Kırmızılar’ın bir maçta hiç isabetli şut atamadığı son karşılaşmayı bulmak için takvimi 2010 yılına kadar geri sarmak gerekiyor.
Bu, yıllar boyunca bol gollü performanslar sergileyen Liverpool adına oldukça etkileyici bir istatistikti. Ancak Arsenal maçıyla birlikte bu uzun seri sona erdi. Liverpool, üst üste 600 lig maçında en az bir isabetli şut çekmeyi başarmıştı.
Arne Slot’un ekibi Arsenal karşısında toplam sekiz şut denedi, ancak bunların hiçbiri İspanyol kaleci David Raya’yı kurtarış yapmaya zorlamadı. Bu nedenle karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanması çok da şaşırtıcı olmadı.
Salah, Isak ve Ekitike yoktu
Liverpool, hücum hattındaki en etkili isimlerinden yoksun bir şekilde sahaya çıktı. Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımdaydı. Rekor transfer Alexander Isak sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Takımın 11 gollü en skorer ismi Hugo Ekitike de yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.
Bu şartlar altında Arne Slot, takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Maç sonrası, isabetli şut atılamaması ve hücumdaki seçeneklerin kısıtlı olmasıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:
“Bence şu an iki takımın geldiği noktayla ilgili konuşulacak başka konular var, yedek kulübelerinin gücü değil. Bugün ve ilk kez de değil, büyük maçlarda her büyük takımla rekabet edebildiğimizi gösterdik. Manchester City dışında neredeyse tüm büyük takımlara karşı sonuç aldık."
"City maçında da çok net bir şekilde 1-1’i attık ama bunu göremeyen tek taraf hakem ve VAR’dı. Zaten o maç, 3-0 kaybettiğimiz tek karşılaşma oldu."
"Arsenal’e karşı hem iç sahada hem deplasmanda rekabet edebildiğimizi gösterdik."
"Onların 14 puan gerisinde olmamızın nedeni ise kapalı savunmalara karşı zorlanmamız ve duran toplarda aramızda 20 gollük fark olması."
"Ancak iki maçta da birbirimize karşı ne kadar denk olduğumuzu gördük. Anfield’daki maçı bir serbest vuruş golüyle kazanmıştık. Bugün böyle bir an yaşanmadı ve sonuç 0-0 oldu.”
Slot, Premier Lig liderlerine karşı sergilenen performanstan memnun
Liverpool’un, Premier League zirvesinde altı puan farkla lider bulunan Arsenal karşısında son derece dirençli bir performans ortaya koyduğunu belirten Arne Slot, maç sonrası değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“İkinci yarıda iki stoperlerine ve 6 numaralarına (Martin Zubimendi) uyguladığımız baskı çok daha iyiydi. Bu sayede topu daha hızlı geri kazandık ve onların ceza sahamıza bu kadar yaklaşmasına izin vermedik. Ama belki de en önemli nokta, uzun süreler boyunca topun bizde olmasıydı."
"Topu uzaklaştırdıklarında yeniden kazandık ve oyunu tekrar kurduk. Ancak Arsenal’e de hakkını vermek lazım; ceza sahasını savunma şekilleri gerçekten çok iyiydi. Dominik Szoboszlai ile beş, altı, yedi kez denememiz oldu ve onun iyi bir şutu var."
"Arsenal birçok konuda çok güçlü, özellikle de ceza sahası savunmasında. O kadar çok şeyi iyi yapıyorlar ki onlara karşı sonuç almak gerçekten çok zor.”
Slot, takımının oyununun dışarıdan nasıl algılandığına dair ise dikkat çekici bir noktaya değindi:
“İnsanların bu maçı iyi bir performans olarak görmesine biraz şaşırıyorum. Çünkü başka takımlara karşı yüzde 60-70 oranında topa sahip olduğumuzda bu ‘sıkıcı’ bulunuyor. Şimdi ise iyi bir performans deniyor ama neredeyse hiç net pozisyon üretmedik. Bu biziz."
"Elbette bazı konularda zorlanıyoruz. Duran toplar bunlardan biri. Topa sahip olma konusunda çok iyiydik."
"Ama benim için bu, iç sahada Leeds’e ya da deplasmanda Fulham’a karşı oynadığımız maçlardan çok da farklı değil; topa hükmediyoruz ama rakip Arsenal seviyesinde olmayınca bu yeterli görülmüyor. Buna da aslında katılıyorum, çünkü ben de daha fazla pozisyon üreten bir takım görmek istiyorum.”
- Getty Images Sport
Liverpool’un 2025-26 fikstürü: Kırmızılar sırada ne var?
Ligde 4. sıradaki yerini koruyan Liverpool, şimdi odağını FA Cup’a çevirecek. Kırmızılar, pazartesi günü üçüncü turda League One temsilcisi Barnsley ile karşılaşacak. Ardından 17 Ocak’ta Premier League’de Burnley’i Anfield’da konuk edecekler.
Reklam