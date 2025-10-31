Liverpool’un 15 milyon sterlin bonservis ödediği oyuncu 8. Lig takımına imza attı

Gelişini onaylayan Sittingbourne, imzayı kutlayan ve kulübün Ibe'nin geri dönüşündeki rolünü özetleyen samimi bir açıklama yaptı:

“Sittingbourne FC olarak Jordon Ibe'ye futbolun keyfini yeniden keşfetme yolculuğunda destek sağlama sorumluluğunun bize verilmesinden gurur duyuyoruz. Jordon, menajeri ve kulüp arasındaki görüşmelerin ardından, son başarılarımız ve güçlü takım kültürümüz ile ona yeniden başarılı olması için ideal ortamı sağladığı konusunda anlaşmaya varıldı.

Jordon, kulüp hakkında duyduğu birçok olumlu şeyden etkilendi ve bunun ivme kazanmak ve yeteneğini sergilemek için mükemmel bir yer olduğuna inanıyor. Onun oyunda ait olduğu yere geri dönmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sittingbourne yönetimi, Ibe'nin Premier Lig deneyimi ve liderliğinin, sezona karışık bir başlangıç yaptıktan sonra sıralamada yükselmeyi hedeflerken soyunma odalarına kalite ve profesyonellik katacağına olan güvenini dile getirdi. Brickies, Isthmian Ligi Güney Doğu Bölümü'nde dokuzuncu sırada, ancak ellerinde maçları var ve Ibe'nin gelişi, terfi umutlarını yeniden canlandırmaları için ihtiyaç duydukları kıvılcımı sağlayabilir.