Liverpool’un 15 milyon sterlin bonservis ödediği oyuncu 8. Lig takımına imza attı
SÜRPRİZ İMZA
Ibe, kariyerinin dokuzuncu kalıcı kulübü olan Sittingbourne'a imza attı ve vaatlerle, aksiliklerle ve azimle dolu bir yolculukta yeni bir bölüm açtı.
29 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiliz futbol piramidinde bir seviye daha üstte oynayan Hungerford Town'dan ayrılmasının ardından Kent merkezli ekibe katılıyor. Bu son hamlesi, yaz aylarında İsveç ikinci lig takımı Umea'ya planlanan transferin çalışma izni sorunları nedeniyle gerçekleşememesinin ardından, İngiltere'de düzenli futbol oynamaya geri dönme hevesiyle geldi.
- Getty
KEYİF ALMAK İSTİYOR
Gelişini onaylayan Sittingbourne, imzayı kutlayan ve kulübün Ibe'nin geri dönüşündeki rolünü özetleyen samimi bir açıklama yaptı:
“Sittingbourne FC olarak Jordon Ibe'ye futbolun keyfini yeniden keşfetme yolculuğunda destek sağlama sorumluluğunun bize verilmesinden gurur duyuyoruz. Jordon, menajeri ve kulüp arasındaki görüşmelerin ardından, son başarılarımız ve güçlü takım kültürümüz ile ona yeniden başarılı olması için ideal ortamı sağladığı konusunda anlaşmaya varıldı.
Jordon, kulüp hakkında duyduğu birçok olumlu şeyden etkilendi ve bunun ivme kazanmak ve yeteneğini sergilemek için mükemmel bir yer olduğuna inanıyor. Onun oyunda ait olduğu yere geri dönmesine yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Sittingbourne yönetimi, Ibe'nin Premier Lig deneyimi ve liderliğinin, sezona karışık bir başlangıç yaptıktan sonra sıralamada yükselmeyi hedeflerken soyunma odalarına kalite ve profesyonellik katacağına olan güvenini dile getirdi. Brickies, Isthmian Ligi Güney Doğu Bölümü'nde dokuzuncu sırada, ancak ellerinde maçları var ve Ibe'nin gelişi, terfi umutlarını yeniden canlandırmaları için ihtiyaç duydukları kıvılcımı sağlayabilir.
BİR ZAMANLAR YILDIZDI
Ibe'nin Sittingbourne'a geçişi, büyük vaatlerle başlamış bir kariyerde başka bir ilginç durak ekliyor. Wycombe Wanderers ile 15 yaşında sahneye çıktıktan sonra, 2011 yılında Liverpool akademisine katıldı ve İngiltere'nin en parlak hücum yeteneklerinden biri olarak gösterildi. Anfield'daki zamanı boyunca, kanat oyuncusu 58 maçta forma giydi, dört gol ve yedi asist kaydederken hızı ve doğrudanlığı ile tanındı.
Potansiyeli, Bournemouth'u 2016 yılında ona 15 milyon sterlin harcamaya yöneltti ve bu hala gelişmekte olan bir oyuncu için büyük bir ücretti ancak Cherries ile dört yıllık dönemi tutarsız geçti. Zaman zaman parlayan performanslara rağmen, kendini düzenli bir başlangıç oyuncusu olarak kabul ettirmekte zorlandı ve 2020'de tüm müsabakalarda 92 maça çıktıktan sonra serbest bırakıldı. Derby County ve Türkiye'nin Adanaspor takımına transfer oldu, ardından İngiliz alt lig futboluna kademeli olarak adım attı ve Ebbsfleet United, Hayes & Yeading ve son olarak Hungerford Town'da forma giydi.
Eski İngiltere U21 milli oyuncusu ayrıca zihinsel sağlık mücadeleleri hakkında açık sözlüydü; geçmişte depresyon ve hem saha içinde hem de dışında istikrar bulma kararlılığı hakkında konuşmuştu. Sittingbourne'un destekleyici ortamı, oyuna olan güvenini ve tutkusunu yeniden inşa etmek için tam da ihtiyacı olan şey olabilir.
- Getty
İLK MAÇI NE ZAMAN?
Ibe, Cumartesi öğleden sonra takım Croydon'u ağırladığında Sittingbourne ilk maçına çıkmayı umacak ve bu, onun uzun zamandır beklenen yükselişinin başlangıcı olabilir.
Geçen sezon ikinci olan ancak play-off finalinde Burgess Hill Town'a kaybeden yeni kulübü, ayrıca en iyi kampanyalarında FA Trophy çeyrek finallerine ulaştıktan sonra bu yıl bir başka terfi hedefliyor. Teknik ekip, son zamanlarda rekabetçi futboldan uzak kaldığı için onu takıma yavaşça adapte etmeyi düşünebilir, ancak onun varlığı bile takımın moralini yükseltebilir ve gruptaki genç oyunculara ilham verebilir.