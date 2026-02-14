Getty
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, yazın sona erecek olan Ibrahima Konate'nin sözleşme görüşmelerindeki son durumu açıkladı
Konate'nin geleceği belirsiz
Konate'nin geleceği, Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesine yaklaşırken belirsizliğini koruyor. Defans oyuncusu, Liverpool'da zorlu bir sezon geçirdi ancak babasının vefatının ardından aldığı özel izin dönüşünden bu yana etkileyici bir performans sergiliyor. Konate, Newcastle maçında dönüşünde gol attı ancak kendisi ve ailesi için zor bir dönem olduğunu itiraf etti. TNT Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elbette çok mutluyum ve şu anda hissettiklerimi kelimelerle ifade edemiyorum çünkü son iki hafta benim ve ailem için çok zor bir dönemdi. Bu hayatın bir parçası. Bunu kabul etmek zor, ama başka seçeneğimiz yok. Takımda bazı oyuncuların sakat olduğunu gördüm. Menajerim bana acele etmememi, geri dönmek için acele etmemem gerektiğini söyledi. Bu durumda, geri dönüp takıma yardım etmenin benim için önemli olduğunu düşündüm. Bugün takımla birlikte bunu yaptığımı düşünüyorum. Anfield'da atmosfer inanılmazdı ve sezon sonuna kadar ihtiyacımız olan şey bu."
Slot, Konate'nin geleceğini konuşuyor
Konate, Real Madrid'e transfer olacağına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak Los Blancos'un bu sezonun başlarında form düşüşü nedeniyle defans oyuncusuna olan ilgisini kaybettiği bildirildi. Slot, durumla ilgili olarak sorulara yanıt verdi ve ne istediğini açıkça belirtti. Gazetecilere şunları söyledi: "Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor. Onun kalmasını istediğimiz açık, ancak görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak. Kalmasını istemeseydik görüşme yapmazdık.
"Ibou son zamanlarda çok iyi bir dönem geçiriyor. Sezonun başında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi. Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ortaklık kurdu ve Virgil gibi o da her zaman formda oldu. Nazar değmesin. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de."
Van Dijk, Konate'ye kalması için ısrar ediyor
Konate, kaptan Virgil van Dijk tarafından da Liverpool'da kalması için teşvik edildi. Van Dijk, "Biz arkadaşız, her şeyi konuşuruz. Bu bir süreç ve sonuç ne olacak göreceğiz. Asla o kadar kolay olmaz. Geçen yıl benim durumumda gördük ki, 'hadi halledelim' diyebileceğimiz kadar kolay bir şey değil. Tabii ki kalmasını istiyorum. O sahada önemli bir figür. Herkes bunu görüyor ama saha dışında da liderlerden biri. Olağanüstü bir oyuncu ve benim gözümde dünya klasmanında bir stoper. Benim yapabileceğim çok fazla bir şey yok, bu kulübün, menajerlerinin ve kendisinin elinde, bakalım ne sonuç çıkacak ama benim bu konuda başka bir etkim yok."
Sırada ne var?
Taraftarlar, Konate'nin Liverpool'da kalmaya mı yoksa ayrılmaya mı karar vereceğini bekleyip görmek zorunda kalacak. Liverpool, Rennes'ten Jeremy Jacquet'yi transfer etmek için anlaşmaya vararak gelecek sezon savunmasını güçlendirmek için şimdiden adım attı. Bu arada, Slot'un takımı Cumartesi günü FA Cup dördüncü turunda Brighton ile karşılaşacak.
