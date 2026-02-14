Liverpool teknik direktörü Arne Slot, yazın sona erecek olan Ibrahima Konate'nin sözleşme görüşmelerindeki son durumu açıkladı

Konate, Real Madrid'e transfer olacağına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak Los Blancos'un bu sezonun başlarında form düşüşü nedeniyle defans oyuncusuna olan ilgisini kaybettiği bildirildi. Slot, durumla ilgili olarak sorulara yanıt verdi ve ne istediğini açıkça belirtti. Gazetecilere şunları söyledi: "Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor. Onun kalmasını istediğimiz açık, ancak görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak. Kalmasını istemeseydik görüşme yapmazdık.

"Ibou son zamanlarda çok iyi bir dönem geçiriyor. Sezonun başında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi. Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ortaklık kurdu ve Virgil gibi o da her zaman formda oldu. Nazar değmesin. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de."