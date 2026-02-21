Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin 'aura' eleştirisine yanıt verdi

Liverpool, 2024-25 sezonunda etkileyici bir performans sergiledi ve Arsenal'i 10 puan farkla geride bırakarak ikinci Premier League şampiyonluğunu kazandı. Ancak, bu sezonun güçlü başlangıcının ardından, Reds'in formu tamamen düştü ve şampiyonluklarını savunma umutlarını yitirerek, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alan Manchester United ve Chelsea ile rekabet halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele etmeye başladılar.

Endişelerini dile getirmekten çekinmeyen bir yorumcu da Rooney, Slot'un mükemmel bir ilk sezon geçirmesine rağmen Anfield'da yerini kaybetmemek için sezonu güçlü bir şekilde bitirmesi gerektiğini söyledi.

Kısa süre önce The Overlap programında konuşan Rooney, "Slot'un kısa süre önce Premier League şampiyonluğunu kazandığı halde işini korumak için bir seçmeye tabi tutulduğunu söylemek garip, değil mi?

Onunla birkaç kez görüştüm, ama Liverpool için o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum - belki de bunun nedeni Liverpool'un Jurgen Klopp'un menajerlik görevinden ayrılmasının hemen ardından olmasıdır - bunu yapmak herkes için zordur, ama onun o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum."