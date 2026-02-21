Goal.com
Arne Slot Wayne Rooney 2026Getty Images

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin 'aura' eleştirisine yanıt verdi

Liverpool menajeri Arne Slot, Manchester United ve İngiltere efsanesi Wayne Rooney'nin Hollandalı teknik adamın "karizması" olmadığını iddia etmesinin ardından sert bir yanıt verdi. Kırmızılar, Slot'un ilk sezonunda Premier League şampiyonluğunu kazandı, ancak ikinci sezonunda zorluklar yaşadı ve Merseyside ekibi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele ediyor.

  • Rooney, zorlu ikinci sezonunda Slot'a 'aura' gönderme yapmayı hedefliyor

    Liverpool, 2024-25 sezonunda etkileyici bir performans sergiledi ve Arsenal'i 10 puan farkla geride bırakarak ikinci Premier League şampiyonluğunu kazandı. Ancak, bu sezonun güçlü başlangıcının ardından, Reds'in formu tamamen düştü ve şampiyonluklarını savunma umutlarını yitirerek, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alan Manchester United ve Chelsea ile rekabet halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele etmeye başladılar.

    Endişelerini dile getirmekten çekinmeyen bir yorumcu da Rooney, Slot'un mükemmel bir ilk sezon geçirmesine rağmen Anfield'da yerini kaybetmemek için sezonu güçlü bir şekilde bitirmesi gerektiğini söyledi.

    Kısa süre önce The Overlap programında konuşan Rooney, "Slot'un kısa süre önce Premier League şampiyonluğunu kazandığı halde işini korumak için bir seçmeye tabi tutulduğunu söylemek garip, değil mi?

    Onunla birkaç kez görüştüm, ama Liverpool için o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum - belki de bunun nedeni Liverpool'un Jurgen Klopp'un menajerlik görevinden ayrılmasının hemen ardından olmasıdır - bunu yapmak herkes için zordur, ama onun o auraya sahip olduğunu düşünmüyorum."

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Liverpool menajeri pozisyonunu savunuyor

    Rooney'nin yorumlarına yanıt veren Slot, "Hepimiz farklıyız. Jürgen ve benim tek ortak noktamız, ikimizin de ligi kazanmış olmasıdır – ve bu fena bir şey değil, değil mi? Bence bir teknik direktör ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok karizması olur. Wayne Rooney'e katılıyor musunuz bilmiyorum ama genel görüş buysa, insanlar muhtemelen geçen sezon bu sezondan daha fazla karizmam olduğunu söylerlerdi.

    "Ama belki de bu görüşe sahip tek kişi odur; bilmiyorum, siz söyleyin. Bunu ilk kez duyuyorum ama Jurgen'in kesinlikle bir karizması olduğunu söylemek doğru olur. Kendimden değil, ondan bahsedebilirim, ama o kesinlikle buna sahipti. Ancak kazanan bir teknik direktörün de bir karizması vardır."

  • Liverpool, Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyor

    Liverpool, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de FA Cup'ta iyi bir konumda. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasının son 16 turunda Atletico Madrid, Club Brugge, Galatasaray ve Juventus'tan biriyle karşılaşacaklar, FA Cup'ın beşinci turunda ise Wolves'u ziyaret edecekler. Ancak, sezonun geri kalanında karşılaştıkları en büyük görev, Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılmayı garantilemek.

    Bunu başarmak için zorlu rakiplerle karşılaşacaklar. United, Michael Carrick'in geçici olarak göreve gelmesinin ardından gösterdiği muhteşem performansla ilk dörde girdi, Chelsea ise Liam Rosenior'un Enzo Maresca'nın yerine geçmesinden bu yana güçlü bir performans sergiliyor. Brentford da Liverpool'un sadece iki puan gerisinde.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Reds, Nottingham Forest ile karşılaşmaya hazır

    Liverpool'un bu sezon mücadele edeceği çok şey olsa da, ilk olarak Pazar günü Nottingham Forest'a konuk olacak. Forest, Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou ve Sean Dyche'nin ayrılmasının ardından sezonun dördüncü kalıcı teknik direktörüne kavuştu, ancak yeni teknik direktör Vitor Pereira Perşembe günü, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek etkileyici bir başlangıç yaptı.

    Liverpool da son zamanlarda güçlü bir formda ve tüm turnuvalarda son beş maçının dördünü kazandı. Bu serideki tek leke, Manchester City'ye 2-1 yenildikleri maçtı. Bernardo Silva ve Erling Haaland'ın son dakikalarda attığı gollerle mağlup olan Liverpool, Dominik Szoboszlai'nin kaotik bir finalde kırmızı kart görmesiyle maçı tamamladı.

