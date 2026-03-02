Liverpool, sansasyonel bir transfer dönüşü yapabilir ve geçen yaz bıraktığı savunma oyuncusunu yeniden transfer edebilir - ve bu, satış fiyatından çok daha pahalıya mal olacak

Quansah'ın transferi hız kazanırken, Arne Slot da Ibrahima Konate konusunda büyük bir sorunla uğraşıyor. Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesi sona ermek üzere ve kulübün, savunma oyuncusunun Anfield'da geleceğini belirlemesi için bahar aylarını son tarih olarak belirlediği bildiriliyor. Slot, Virgil van Dijk ile dünya çapında bir ortaklık sürdürmek için eski RB Leipzig oyuncusunu tutmak için çaresiz, ancak savunma oyuncusu sözleşmesinin son aylarına girerken Real Madrid'in ilgisi arka planda devam ediyor.

Slot, bu durumla ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor. Onun kalmasını istediğimiz açık, ancak görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak. Kalmayı istemeseydik görüşmeler yapmazdık. Ibou son zamanlarda çok iyi bir performans sergiledi. Sezonun başlarında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi. Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ikili oluşturuyor ve Virgil gibi o da her zaman formda. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de.