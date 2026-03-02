Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool, sansasyonel bir transfer dönüşü yapabilir ve geçen yaz bıraktığı savunma oyuncusunu yeniden transfer edebilir - ve bu, satış fiyatından çok daha pahalıya mal olacak
Liverpool, Quansah'ı yakından takip ediyor
TEAMtalk'un haberine göre, Liverpool scoutları, Fenway Sports Group'un gözetiminde Leverkusen'in son dört maçını izleyerek bu stoperin gelişimini yakından takip ederek değerlendirmelerini yoğunlaştırdı. Merseyside devleri, akademi mezunu oyuncuyu geri getirmek için bir hamle yapmayı değerlendiriyor, ancak bu hamle önemli bir bedel gerektirecek. Reds, orijinal anlaşmaya geri satın alma maddesi eklemiş olsa da, bu madde 2027 yılına kadar resmi olarak geçerli değil. Ancak, oyuncunun Almanya'da gösterdiği üstün performans nedeniyle Liverpool, bu yaz bu anlaşmayı öne alma olasılığını araştırıyor. Leverkusen bu ilgiyi biliyor ve oyuncu İngiltere'ye dönmek istediğini belirtirse, Alman kulübü 60 milyon euro değerinde bir anlaşmaya varabilir. Bu rakam, Reds'in onu 12 ay önce sattığı fiyattan önemli ölçüde daha yüksek.
- Getty Images Sport
Almanya'daki hayal kırıklığı ayrılma tartışmalarını körüklüyor
Quansah, Kasper Hjulmand'ın takımında öne çıkan bir oyuncu oldu ve geçen hafta sonu Mainz'a karşı son dakikada attığı beraberlik golü de dahil olmak üzere önemli goller attı. Kişisel başarısına rağmen, savunma oyuncusu Leverkusen'in Bundesliga tablosunda altıncı sırada yer alması nedeniyle takımın tutarsız performansından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Son 1-1 berabere kalan maçın ardından, defans oyuncusu takımının şu anki performansını açık sözlerle değerlendirdi ve Premier League'e geri dönebileceğine dair söylentileri daha da alevlendirdi.
BILD aracılığıyla Werkself-TV'ye konuşan Quansah, "Kazanamadık ve bence bu yeterli değil. Son zamanlarda bunu sık sık söylüyoruz, yeterince ateşimiz yok, yeterince yoğunluğumuz yok. Yine yeterli değildi. Şu anda kendimizle oynadığımız hissine kapılıyorum. Yeterince birlikte oynamıyoruz, farklı fikirlerimiz var. Koordinasyonsuz bir şekilde oynuyoruz ve yeniden toparlanmamız gerekiyor. Ligdeki bazı maçlar iyi geçti ama bu kesinlikle onlardan biri değildi."
Ibrahima Konate sözleşmesi sorunu
Quansah'ın transferi hız kazanırken, Arne Slot da Ibrahima Konate konusunda büyük bir sorunla uğraşıyor. Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesi sona ermek üzere ve kulübün, savunma oyuncusunun Anfield'da geleceğini belirlemesi için bahar aylarını son tarih olarak belirlediği bildiriliyor. Slot, Virgil van Dijk ile dünya çapında bir ortaklık sürdürmek için eski RB Leipzig oyuncusunu tutmak için çaresiz, ancak savunma oyuncusu sözleşmesinin son aylarına girerken Real Madrid'in ilgisi arka planda devam ediyor.
Slot, bu durumla ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: "Onunla görüşüyoruz, bu da ne istediğimizi gösteriyor. Onun kalmasını istediğimiz açık, ancak görüşmeler devam ediyor, bakalım sonuç ne olacak. Kalmayı istemeseydik görüşmeler yapmazdık. Ibou son zamanlarda çok iyi bir performans sergiledi. Sezonun başlarında birçok iyi maç çıkardı, ancak daha sonra gol yememizin nedenlerinden biri de oydu. Genel performansı iyiydi, ancak yaptığı küçük bir hata hemen bir gole yol açtı ve bu yüzden farklı bir şekilde değerlendirildi. Ancak ben buraya geldiğimden beri Virgil ile çok iyi bir ikili oluşturuyor ve Virgil gibi o da her zaman formda. Bu ikisi bizim için çok önemli, sadece kaliteleri nedeniyle değil, arkamızda başka seçeneklerimizin olmaması nedeniyle de.
- Getty/GOAL
Ufukta bir savunma revizyonu
Liverpool'un 2026-27 sezonu için planlamaları şimdiden başladı ve kulüp, Rennes'ten Jeremy Jacquet'yi transfer etti. Transfer ekibinin hedefi, Slot'a ideal olarak Van Dijk, yenilenen Konate, geri dönen Quansah ve Jacquet ve Giovanni Leoni gibi genç yeteneklerden oluşan sağlam bir seçenekler seti sunmak. Quansah'ı tekrar kadroya katmak, Reds'in geçen yıl satışına izin vererek kaybettiği yerli oyuncu kotasını ve taktiksel aşinalığı geri kazandıracaktır.
Reklam