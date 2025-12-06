Liverpool patronu Arne Slot, Erling Haaland ile Alexander Isak arasındaki farkı açıkladı

Slot, yeni 9 numarasını eleştirmekten kaçındı ve modern futbolda elit golcülerin çoğu zaman sınırlı servisle oynadığını vurguladı.

“Bence sadece o değil; bazı maçlarda yeterince pozisyon bulamayan tek 9 numara kesinlikle o değil,” dedi Slot. “Leeds–City maçının ikinci yarısını ve Chelsea maçının tamamını izledim. Bu seviyede bir 9 numaranın her devrede sekiz, dokuz, on pozisyona girdiğini söylemek mümkün değil. Ama bizim takım olarak onu daha sık tehdit yaratabileceği noktalara sokmak istememiz gayet açık.”

Yine de Slot, Liverpool’un Isak’ı en etkili olduğu bölgelere daha iyi beslemesi gerektiğini kabul etti. Bunu söylerken de oyuncusu ile Manchester City’nin yıldızı Haaland arasında net bir ayrım yaptı.

“Onlar için önemli olan topa çok fazla dokunmaları değil, doğru zamanda dokunmaları,” diye açıklayan Slot, “Haaland ile Alex arasındaki en büyük fark şu: Haaland topa çok daha fazla, hem de en kritik anlarda dokunuyor. Bizim burada gelişmemiz gerekiyor, hem takım olarak hem de onun açısından.”