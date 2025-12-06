Getty Images/Goal
Liverpool patronu Arne Slot, Erling Haaland ile Alexander Isak arasındaki farkı açıkladı
Isak'ın form sorunları ve duraklayan ivmesi
Isak’ın yaşadığı sıkıntılar, Liverpool forması giymeden çok önce başlamıştı. Geleceği, yaz transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi; çünkü oyuncu Newcastle’dan ayrılmak için bastırıyor, kulübün Asya hazırlık turuna katılmayı reddediyor ve ayrılığı engellenirse bir daha Magpies forması giymeyeceğini açıkça belirtiyordu. Newcastle sonunda geri adım attı ancak bunu ancak Alman forvet Nick Woltemade’yi kadrosuna kattıktan sonra yaptı. Böylece, Britanya futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle sonuçlanan transferin Liverpool’a doğru ilerlemesinin önü açıldı.
Slot ve ekibi, Isak’ın çalkantılı bir yazın ardından uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyacağının farkındaydı. 26 yaşındaki oyuncu yeterli maç ritminden uzak geldi ve sezonun ilk haftalarında sınırlı süreler alabildi. Ritmini bulmaya başlamışken bu kez talihsizlik yine kapıyı çaldı; Ekim ayında Liverpool’un Eintracht Frankfurt’u 5-1 yendiği maçta adductor sakatlığı yaşadı. Bu sakatlık onun formunu yeniden böldü ve etkisini daha da azalttı. O günden bu yana Isak tüm kulvarlarda yalnızca bir gol atabildi.
Slot, zorlanan Isak’a sahip çıktı
Slot, yeni 9 numarasını eleştirmekten kaçındı ve modern futbolda elit golcülerin çoğu zaman sınırlı servisle oynadığını vurguladı.
“Bence sadece o değil; bazı maçlarda yeterince pozisyon bulamayan tek 9 numara kesinlikle o değil,” dedi Slot. “Leeds–City maçının ikinci yarısını ve Chelsea maçının tamamını izledim. Bu seviyede bir 9 numaranın her devrede sekiz, dokuz, on pozisyona girdiğini söylemek mümkün değil. Ama bizim takım olarak onu daha sık tehdit yaratabileceği noktalara sokmak istememiz gayet açık.”
Yine de Slot, Liverpool’un Isak’ı en etkili olduğu bölgelere daha iyi beslemesi gerektiğini kabul etti. Bunu söylerken de oyuncusu ile Manchester City’nin yıldızı Haaland arasında net bir ayrım yaptı.
“Onlar için önemli olan topa çok fazla dokunmaları değil, doğru zamanda dokunmaları,” diye açıklayan Slot, “Haaland ile Alex arasındaki en büyük fark şu: Haaland topa çok daha fazla, hem de en kritik anlarda dokunuyor. Bizim burada gelişmemiz gerekiyor, hem takım olarak hem de onun açısından.”
Isak performansından memnun değil
Isak, kendi performansıyla ilgili söz konusu olduğunda dürüstlüğünden ödün vermiyor. İsveçli oyuncu, her zaman kendini sorgulayan biri olduğunu söylüyor ve henüz fiziksel olarak en üst seviyesine ulaşamadığını kabul ediyor.
“Elbette çok daha fazlasını yapmayı bekliyorum, her zaman öyle olur. Çok iyi oynadığımda bile daha fazlasını isterim; bu benim için sorun değil. Ama pozitif kalmaya çalışıyorum, daha iyi olmak için çalışıyorum ve yapmak istediğimiz şey de bu,” dedi.
“Evet, tabii ki. Ne zaman iyi oynadığımı, ne zaman iyi olmadığımı en iyi ben bilirim. Bana biri performansımı söylemek zorunda değil; bu benim için sorun değil.” Yine de sakatlıkların bir bahane olamayacağını vurguluyor.
“Fiziksel olarak en iyi durumda olmadığımı söyleyebilirim. Muhtemelen kendimi en iyi hissettiğim seviyede değilim. Ama kendimi öyle değerlendirmiyorum. Sahadaysam iyi oynamak istiyorum, ne olursa olsun. Ama evet, benden çok daha fazlası var.”
Sırada ne var?
Geçtiğimiz hafta sonu Liverpool ve Isak için bir umut ışığı doğdu. Yıldız oyuncu, West Ham karşısında aldığı galibiyette nihayet Premier League’deki ilk golünü attı. Ardından Sunderland ile 1-1 biten maçta 86 dakika sahada kalarak tam formuna dönüş yolunda bir adım daha attı—her ne kadar skor, Liverpool’un sendeleyen şampiyonluk savunmasına dair endişeleri artırsa da. Bu gelişmenin, Slot’un onu cumartesi akşamı Elland Road’da Leeds United’a karşı yeniden ilk 11’de başlatması için yeterli olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
