Getty Images Sport
Liverpool, Mohamed Salah'ın menajeriyle hesaplaşacak!
- Getty Images Sport
Slot, Salah'ın patlamasının ardından tüm tarafların 'ilerlediğini' ısrarla savunuyor
Salah, daha sonra Liverpool'un Inter Milan ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kadrodan çıkarıldı. Bu maç, Dominik Szoboszlai'nin son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanıldı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Elland Road'daki beraberliğin ardından yaptığı açıklamalar için özür diledikten sonra Brighton'ı 2-0 yendikleri maçta Reds kadrosuna geri döndü ve yedek kulübesinden oyuna girerek Hugo Ekitike'nin ikinci golüne asist yaptı.
Brighton galibiyetinin ardından Reds'in teknik direktörü Arne Slot, tüm tarafların Leeds'teki olaydan "vazgeçtiğini" vurguladı. Slot, "Geçen hafta da söylediğim gibi, eylemler sözlerden daha güçlüdür" dedi. "Biz bu olayı geride bıraktık. O kadroda yer aldı ve benim yaptığım ilk oyuncu değişikliğiydi. Şimdi AFCON'da ve bazı önemli maçlarda oynayacak, bu yüzden tüm dikkatlerin [Mısır] üzerinde olması gayet normal."
Bu galibiyet, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası için Mısır milli takımına katılmadan önce Liverpool formasıyla son maçı oldu. Birçok kişi, eski Roma oyuncusunun Ocak ayında ayrılması beklendiği için bu maçın Merseyside ekibindeki son maçı olacağını tahmin ediyordu.
Ancak, Alexander Isak'ın önümüzdeki dönemde forma giyemeyeceği kesinleşince, Salah'ın sezon sonuna kadar Anfield'da kalması bekleniyor. Ancak Mısır, bazılarının beklediği gibi Fas'ta turnuvayı sonuna kadar götürürse, Liverpool Ocak ortasına kadar yıldız oyuncularından birini kaybetmiş olacak.
"Salah, Suudi Ligi'ne hoş geldin."
Salah, Mısır'ın Zimbabve'yi 2-1 mağlup ettiği ilk maçta yine kahraman oldu ve Firavunlar geriye düşmelerine rağmen son dakikalarda galibiyeti getiren golü attı. Salah sahadaki işlerine odaklanırken, Liverpool'un sportif direktörü Richard Hughes'un saha dışındaki işleri halletmesi bekleniyor.
Daily Mail gazetesi, Salah'ın Mısır milli takımında görev yaptığı sırada Hughes'un Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yüz yüze görüşme yapacağını bildirdi. Salah, 2026 yılında, Ocak ayında veya yaz aylarında Suudi Pro Ligi'ne transfer olacağı yönünde güçlü iddialar var.
Suudi Pro Ligi CEO'su Omar Mugharbel, bu ayın başlarında düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde, birçok Suudi kulübünün Liverpool'un forvetine ilgi duyduğunu doğruladı. Mugharbel, "Mohamed Salah, Suudi Ligi'nde hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşmek kulüplerin sorumluluğundadır. Salah kesinlikle hedeflerden biri" dedi.
- AFP
Isak'ın sakatlığı, Salah'ın Ocak ayında transferini zorlaştırıyor
Ancak, Kırmızılar'ın Isak'ın Cumartesi günü Tottenham'da 2-1 kazandıkları maçta ayak bileğini kırdığını doğrulamasının ardından, Salah'ın sezon sonuna kadar Liverpool'da kalacağı tahmin ediliyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda devre arasında Conor Bradley'in yerine oyuna giren Isak, ikinci yarıdan 10 dakika sonra Guglielmo Vicario'yu geçerek, Eylül ayında Newcastle'dan transfer döneminin son gününde yüksek bir bedelle transfer olduktan sonra ligdeki ikinci golünü attı.
Ancak, Spurs'un savunma oyuncusu Micky van de Ven şutu engellemeye çalışırken, Isak'ın ayakta duran bacağı burkuldu ve tedavi gördükten sonra İsveçli oyuncu kulübün sağlık ekibi tarafından sahadan çıkarıldı. Reds'in teknik direktörü Slot, Isak'ın bu hafta başında ameliyat olmasına neden olan Van de Ven'in "pervasız" müdahalesini eleştirdi.
"Bu, birkaç ay sürecek uzun bir sakatlık olacak. Bu, onun için ve dolayısıyla bizim için büyük bir hayal kırıklığı" dedi Slot.
"Bana göre bu pervasız bir müdahaleydi. Xavi Simons'un [Virgil van Dijk'in baldırına çivili kramponlarıyla vurarak kırmızı kart gördüğü] müdahalesi hakkında çok şey söyledim, bana göre bu tamamen kasıtsızdı.
Böyle bir faulden sakatlık çıkacağını hiç sanmıyorum. Ama Van de Ven'in faulü, böyle bir faul 10 kez yapılırsa, 10 kez de oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirme ihtimali vardır."
'Bir süre sahalardan uzak kalacağım için çok üzgünüm'
Ameliyatın ardından Isak, sosyal medyada hayranlarına iyi dilekleri için teşekkür etti ve Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Bir süre sahalardan uzak kalacağım için çok üzgünüm. Şimdi iyileşme ve kenardan destek verme zamanı. Mümkün olduğunca çabuk geri dönebilmek için çok çalışacağım. Tüm Reds taraftarlarına ve herkese nazik mesajları için teşekkür ederim, hepsi benim için çok değerli."
Liverpool, Tottenham'ı 2-1 yenerek yenilmezlik serisini altı maça çıkardı ve tüm turnuvalarda son üç maçını kazandı. Slot'un takımı, bu hafta sonu ligin son sırasındaki Wolves'u ağırlayacak ve bu seriyi uzatacağına güvenmeli.
Reklam