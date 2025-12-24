Liverpool, Mohamed Salah'ın menajeriyle hesaplaşacak!

Salah, daha sonra Liverpool'un Inter Milan ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kadrodan çıkarıldı. Bu maç, Dominik Szoboszlai'nin son dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 kazanıldı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Elland Road'daki beraberliğin ardından yaptığı açıklamalar için özür diledikten sonra Brighton'ı 2-0 yendikleri maçta Reds kadrosuna geri döndü ve yedek kulübesinden oyuna girerek Hugo Ekitike'nin ikinci golüne asist yaptı.

Brighton galibiyetinin ardından Reds'in teknik direktörü Arne Slot, tüm tarafların Leeds'teki olaydan "vazgeçtiğini" vurguladı. Slot, "Geçen hafta da söylediğim gibi, eylemler sözlerden daha güçlüdür" dedi. "Biz bu olayı geride bıraktık. O kadroda yer aldı ve benim yaptığım ilk oyuncu değişikliğiydi. Şimdi AFCON'da ve bazı önemli maçlarda oynayacak, bu yüzden tüm dikkatlerin [Mısır] üzerinde olması gayet normal."

Bu galibiyet, Salah'ın Afrika Uluslar Kupası için Mısır milli takımına katılmadan önce Liverpool formasıyla son maçı oldu. Birçok kişi, eski Roma oyuncusunun Ocak ayında ayrılması beklendiği için bu maçın Merseyside ekibindeki son maçı olacağını tahmin ediyordu.

Ancak, Alexander Isak'ın önümüzdeki dönemde forma giyemeyeceği kesinleşince, Salah'ın sezon sonuna kadar Anfield'da kalması bekleniyor. Ancak Mısır, bazılarının beklediği gibi Fas'ta turnuvayı sonuna kadar götürürse, Liverpool Ocak ortasına kadar yıldız oyuncularından birini kaybetmiş olacak.