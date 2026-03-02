Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi arayışını sürdürürken, Michael Olise transferi başarısız olursa diye Bundesliga'nın yükselen yıldızını takip ediyor

Bundesliga'nın yetenekli oyuncularının gelme olasılığı, mevcut kadro üyelerinin birçoğunun geleceğinin belirsiz olduğu bir döneme denk geliyor. Salah'ın uzun vadeli geleceği ile ilgili soruların yanı sıra, Federico Chiesa'nın da spekülasyonlarla dolu Ocak transfer döneminin ardından ayrılması bekleniyor. Bu durum, kanatlarda önemli bir boşluk yaratacak ve kulübün yaz transfer dönemi başlamadan önce Olise ve Diomande gibi oyuncuları bu kadar aktif bir şekilde izlemesinin nedenini açıklıyor.

Salah, Aralık ayında Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı ateşli açıklamalarda kulüp tarafından "terk edildiğini" iddia etmişti ve bu açıklamaların ardından Ocak ayında Anfield'dan ayrılacağına dair güçlü söylentiler çıkmıştı.

O dönemde konuşan Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğuma inanamıyorum. Bu, üçüncü kez yedek kulübesinde oturduğum ve kariyerimde ilk kez başıma gelen bir şey. Son derece hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulübe çok şey verdim. Ve şimdi nedenini bilmeden yedek kulübesinde oturuyorum. Kulüp beni terk etmiş gibi hissediyorum. Böyle hissediyorum. Bence birisinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık."

Salah daha sonra takım arkadaşlarından patlaması için özür diledi. Forvet, Afrika Uluslar Kupası'na Mısır ile birlikte gittiği için Ocak ayında ayrılma ihtimali gerçekleşmedi. Firavunlar, kupayı kazanan Senegal tarafından yarı finalde elendi.