Liverpool, Mohamed Salah'ın halefi arayışını sürdürürken, Michael Olise transferi başarısız olursa diye Bundesliga'nın yükselen yıldızını takip ediyor
Liverpool'un Olise ilgisi: Son gelişmeler
Merseyside devleri, Ibrahima Konate, Dominik Szoboszlai ve Ryan Gravenberch gibi isimlerin başarılı bir şekilde transfer olduğu gibi, Alman birinci liginden yetenekli oyuncuları kadrosuna katma konusunda uzun bir geleneğe sahiptir. Crystal Palace'tan Bavyera'ya transfer olan Olise, uzun süredir Anfield'ın radarındaydı. Sky Sport, geçen Kasım ayında Fransız milli oyuncunun Reds tarafından izlendiğini bildirmişti, ancak anlaşma hala karmaşık. Rapora göre, Olise'nin serbest kalma maddesi olmadığı ve 2029'a kadar sözleşmesi olduğu için bu transfer çok gerçekçi görünmüyor. Bayern'in tavrını değiştirmediği takdirde Liverpool'un başka bir oyuncu araması gerekebileceği belirtiliyor.
Yan Diomande birincil alternatif olarak ortaya çıkıyor
Olise'nin transferi imkansız hale gelirse, Liverpool şimdiden Almanya'yı kasıp kavuran ikinci bir hedef belirlemiş durumda. 19 yaşındaki Yan Diomande, Bundesliga sezonunun parlayan yıldızı haline geldi ve Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatini çeken bir dizi performans sergiledi. Liverpool'un, sağ kanatta Salah'ın performansını tekrarlayabilecek patlayıcı hız ve teknik beceriye sahip bir oyuncu aradığı için bu kanat oyuncusunu "çok yoğun" bir şekilde izlediği anlaşılıyor.
Leipzig, zorlu müzakereci olarak biliniyor ve değerli oyuncusunu en az bir sezon daha elinde tutmaya kararlı. Ancak Red Bull sisteminde her oyuncunun bir fiyatı var. Alman tarafının, 100 milyon euro (83 milyon sterlin) civarında bir teklif alırsa "görüşmeye hazır" olacağı bildiriliyor. Leipzig, Diomande'yi yaz sonrasına kadar kalmaya ikna etmek isterken, Premier League'in cazibesi ve Liverpool'da yeni bir dönemin yüzü olma şansı, direnmesi çok zor olabilir.
Şok edici savunma dönüşü kartlarda
Odak noktası hücumda olsa da, Liverpool'un savunma derinliği sorunlarını çözmek için tanıdık bir ismi geri getirmeyi planladığı da bildiriliyor. Geçen yaz Anfield'dan Bayer Leverkusen'e yaklaşık 35 milyon euroya transfer olan Jarell Quansah'ın sansasyonel bir dönüş yapacağı konuşuluyor. Genç İngiliz stoper, Leverkusen'de gösterdiği performansla Reds'in savunmasını güçlendirmek için orijinal transfer anlaşmasında yer alan gizli bir maddeyi devreye sokmayı düşünmesine neden oldu.
Sky Sport'un haberine göre, Liverpool müzakereler sırasında bir güvenlik ağı eklemeyi akıllıca düşünmüş ve transfer için 80 milyon euro tutarında bir geri satın alma opsiyonu eklemiş. Bu opsiyon, 2026 yılının Mayıs ayına kadar kullanılabilir. Reds'in şu anda savunma hattında "eylem ihtiyacı" olduğu açıkça görülürken, kulüp yönetimi Virgil van Dijk ve Konate'ye rekabet yaratması için akademi mezununu geri getirmeyi ciddi olarak değerlendiriyor.
Anfield'da bir geçiş dönemi yaz
Bundesliga'nın yetenekli oyuncularının gelme olasılığı, mevcut kadro üyelerinin birçoğunun geleceğinin belirsiz olduğu bir döneme denk geliyor. Salah'ın uzun vadeli geleceği ile ilgili soruların yanı sıra, Federico Chiesa'nın da spekülasyonlarla dolu Ocak transfer döneminin ardından ayrılması bekleniyor. Bu durum, kanatlarda önemli bir boşluk yaratacak ve kulübün yaz transfer dönemi başlamadan önce Olise ve Diomande gibi oyuncuları bu kadar aktif bir şekilde izlemesinin nedenini açıklıyor.
Salah, Aralık ayında Liverpool'un Leeds ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı ateşli açıklamalarda kulüp tarafından "terk edildiğini" iddia etmişti ve bu açıklamaların ardından Ocak ayında Anfield'dan ayrılacağına dair güçlü söylentiler çıkmıştı.
O dönemde konuşan Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturduğuma inanamıyorum. Bu, üçüncü kez yedek kulübesinde oturduğum ve kariyerimde ilk kez başıma gelen bir şey. Son derece hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulübe çok şey verdim. Ve şimdi nedenini bilmeden yedek kulübesinde oturuyorum. Kulüp beni terk etmiş gibi hissediyorum. Böyle hissediyorum. Bence birisinin tüm suçu bana yüklemek istediği çok açık."
Salah daha sonra takım arkadaşlarından patlaması için özür diledi. Forvet, Afrika Uluslar Kupası'na Mısır ile birlikte gittiği için Ocak ayında ayrılma ihtimali gerçekleşmedi. Firavunlar, kupayı kazanan Senegal tarafından yarı finalde elendi.
