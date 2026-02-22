Liverpool, Florian Wirtz'in maçın başlamasına dakikalar kala Nottingham Forest karşılaşmasında oynayamayacağının açıklanmasıyla büyük bir darbe aldı

Wirtz, yaz transferinin ardından Anfield'da formunu yakalamıştı. Orta saha oyuncusu, yılbaşından bu yana Reds formasıyla altı golün beşini attı ve Kasım ayında Forest ile oynanan maçtan bu yana kulübün hiçbir maçını kaçırmadı.

Şubat ayı başında yaptığı katkılardan dolayı teknik direktör Arne Slot tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Slot, "Her şeyden önce, bu başarı oyuncunun hakkıdır çünkü işi yapan odur. Sadece sahada değil, spor salonunda da. Bir teknik direktör olarak, başlangıçta biraz zorlansa bile, onu oynamaya devam etmelisiniz çünkü gelişmesinin tek yolu budur. O bunun bir örneğidir" dedi.

Wirtz'in golcü kimliği manşetlere taşınırken, Slot orta saha oyuncusunun taktiksel olgunluğundan daha çok etkileniyor. Reds'in teknik direktörüne göre, Wirtz dünya klasmanında teknik becerilerle geldi, ancak asıl ilerleme topun olmadığı durumlarda oyunu anlama ve takımın bir parçası olma konusunda oldu.

Slot, "Bence top konusunda o kadar da gelişmedi çünkü başından beri özel bir oyuncuydu. Belki şimdi takım arkadaşlarıyla daha iyi bir bağ kurdu çünkü birlikte daha fazla oynadılar" diye açıkladı. "Top olmadan oynarken onda ve diğer bazı oyuncularda en büyük gelişmeyi görüyorum ve bu kombinasyon sizi Premier League'e hazır hale getiriyor."