Liverpool, Florian Wirtz'in maçın başlamasına dakikalar kala Nottingham Forest karşılaşmasında oynayamayacağının açıklanmasıyla büyük bir darbe aldı
City Ground'da Liverpool için son dakika değişikliği
Wirtz, takım arkadaşlarıyla birlikte City Ground'a geldi ve Nottingham Forest maçında forma giyecek gibi görünüyordu, ancak son dakikada kadrodan çıkarıldı. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncu, maçın ilk 11'inden çıkarılmadan önce sahada teknik ekip ile sohbet ederken görüldü. Liverpool'un maç günü blogunda şu güncelleme yayınlandı: "Liverpool'un ilk 11'inde son dakika değişikliği var gibi görünüyor, Curtis Jones Florian Wirtz'in yerine giriyor."
Liverpool: Alisson , Van Dijk, Konate, Kerkez, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.
Yedekler: Mamardashvili , Gomez, Chiesa, Woodman, Robertson, Nyoni, Ramsay, Morrison, Ngumoha.
Wirtz'ın iyi formu
Wirtz, yaz transferinin ardından Anfield'da formunu yakalamıştı. Orta saha oyuncusu, yılbaşından bu yana Reds formasıyla altı golün beşini attı ve Kasım ayında Forest ile oynanan maçtan bu yana kulübün hiçbir maçını kaçırmadı.
Şubat ayı başında yaptığı katkılardan dolayı teknik direktör Arne Slot tarafından övgüyle bahsedilmişti.
Slot, "Her şeyden önce, bu başarı oyuncunun hakkıdır çünkü işi yapan odur. Sadece sahada değil, spor salonunda da. Bir teknik direktör olarak, başlangıçta biraz zorlansa bile, onu oynamaya devam etmelisiniz çünkü gelişmesinin tek yolu budur. O bunun bir örneğidir" dedi.
Wirtz'in golcü kimliği manşetlere taşınırken, Slot orta saha oyuncusunun taktiksel olgunluğundan daha çok etkileniyor. Reds'in teknik direktörüne göre, Wirtz dünya klasmanında teknik becerilerle geldi, ancak asıl ilerleme topun olmadığı durumlarda oyunu anlama ve takımın bir parçası olma konusunda oldu.
Slot, "Bence top konusunda o kadar da gelişmedi çünkü başından beri özel bir oyuncuydu. Belki şimdi takım arkadaşlarıyla daha iyi bir bağ kurdu çünkü birlikte daha fazla oynadılar" diye açıkladı. "Top olmadan oynarken onda ve diğer bazı oyuncularda en büyük gelişmeyi görüyorum ve bu kombinasyon sizi Premier League'e hazır hale getiriyor."
Liverpool'un düzensiz formu
Liverpool son haftalarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor ve Wirtz'in sakatlığı, galibiyet serisi yakalamakta zorlanan takımı daha da tedirgin edecek gibi görünüyor.
Forest ile karşılaşmadan önce son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.
Eski Liverpool yıldızı John Aldridge, Wirtz'i kulüp için ilk golünü attıktan sonra ikonik eski İngiltere milli oyuncusu Peter Beardsley ile karşılaştırarak şöyle dedi: "Florian Wirtz'in ilk golü gelecekti, değil mi? Onu bir süredir izliyorum. O bir oyuncu. Bana Peter Beardsley'i hatırlatıyor. Zeki, akıllı, ama o golü atması gerekiyordu. Aklında bu vardı. Bu onun için bir rahatlama olacak ve artık bunun üzerine inşa edebilir.
Hugo Ekitike ile doğru bölgelerde bağlantı kuruyor. Bunu görmek güzel. Ondan, ikisinden de kesinlikle daha fazlası gelecek. Alexander Isak da geri dönecek. Forvet olduğunuzda, paslara ihtiyacınız vardır ve Wirtz bunu kesinlikle sağlıyor."
Sırada ne var?
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini güçlendirmek için Cumartesi günü West Ham ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Slot, Hollandalı teknik adamın kulübü yönetmek için gerekli "karizmaya" sahip olmadığı yönündeki yorumları nedeniyle, yorumcu Wayne Rooney'e sert bir yanıt vermek zorunda kaldı: "Hepimiz farklıyız. Jurgen ve benim tek ortak noktamız, ikimizin de ligi kazanmış olmasıdır - ve bu fena bir şey değil, değil mi? Bence bir teknik direktör ne kadar çok kazanırsa, o kadar çok karizması olur. Wayne Rooney'e katılıyor musunuz bilmiyorum ama genel görüş buysa, insanlar muhtemelen geçen sezon bu sezondan daha fazla auraya sahip olduğumu söylerlerdi.
"Ama belki de bu görüşe sahip tek kişi odur; bilmiyorum, siz söyleyin. Bunu ilk kez duyuyorum ama Jurgen'in kesinlikle bir karizması olduğunu söylemek doğru olur. Kendimden değil, ondan bahsedebilirim, ama o kesinlikle buna sahipti. Ancak kazanan bir teknik direktörün de bir karizması vardır."
