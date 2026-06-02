Liverpool efsanesi Sir Kenny Dalglish kanser teşhisini açıkladı

Duruma rağmen kendine özgü mizah anlayışını koruyan Dalglish, yetersiz teknoloji becerilerinin bu bilginin kamuoyuna sızmasına nasıl yol açtığını açıklayan bir bildiri yayınladı: "Yanlışlıkla yaptığım sosyal medya paylaşımından da anlaşıldığı üzere, şu anda kanser tedavisi görüyorum," dedi Sir Kenny.

"Cep telefonu kullanımımın aksine, tedavim iyi gidiyor. İdeal olarak, bu durumun gizli kalması gerekirdi, çünkü olması gereken de budur, ancak yetersiz teknoloji becerilerim beni buna mecbur bıraktı. Elbette bu konuyu kamuoyuna açıklamak istememiştim, bu nedenle ailemin ve benim mahremiyetime saygı gösterilmesini rica ederim.

Her zamanki gibi, sadece bana değil, pek çok kişiye karşı inanılmaz bir özen ve sağduyu gösteren harika sağlık personeline teşekkür ederim. Onlar kendileri için bir gurur kaynağıdır."