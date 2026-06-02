Liverpool efsanesi Sir Kenny Dalglish kanser teşhisini açıkladı
Kazara yapılan bilgi sızıntısı, kamuoyuna açıklama yapılmasını zorunlu kılıyor
Celtic ve Liverpool'un efsane ismi, futbol dünyasını zamansız bir şekilde alarma geçiren, istemeden yapılan bir sosyal medya paylaşımının ardından teşhisini doğruladı. Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak efsanevi dönemlere öncülük eden 75 yaşındaki isim, başlangıçta sağlık durumunu tamamen gizli tutmayı planlamıştı. Ancak, beklenmedik bir şekilde internete sızan bilgi kamuoyunun dikkatini çekince, durumunu açıklığa kavuşturmak için hızlıca harekete geçerken, aynı zamanda mahremiyetine saygı gösterilmesini de rica etti.
Icon, yetersiz teknoloji becerilerinden yakınıyor
Duruma rağmen kendine özgü mizah anlayışını koruyan Dalglish, yetersiz teknoloji becerilerinin bu bilginin kamuoyuna sızmasına nasıl yol açtığını açıklayan bir bildiri yayınladı: "Yanlışlıkla yaptığım sosyal medya paylaşımından da anlaşıldığı üzere, şu anda kanser tedavisi görüyorum," dedi Sir Kenny.
"Cep telefonu kullanımımın aksine, tedavim iyi gidiyor. İdeal olarak, bu durumun gizli kalması gerekirdi, çünkü olması gereken de budur, ancak yetersiz teknoloji becerilerim beni buna mecbur bıraktı. Elbette bu konuyu kamuoyuna açıklamak istememiştim, bu nedenle ailemin ve benim mahremiyetime saygı gösterilmesini rica ederim.
Her zamanki gibi, sadece bana değil, pek çok kişiye karşı inanılmaz bir özen ve sağduyu gösteren harika sağlık personeline teşekkür ederim. Onlar kendileri için bir gurur kaynağıdır."
Anfield, sevilen liderinin arkasında kenetleniyor
Duyurunun ardından Liverpool, derin sevgilerini ve tam desteklerini vurgulamak amacıyla derhal resmi bir açıklama yayınladı ve medya ile kamuoyundan ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi: "Liverpool FC'deki herkesin desteği, iyi dilekleri ve sevgisi, Sir Kenny ve ailesinin yanındadır ve öyle olmaya devam edecektir. Kulüp ayrıca, bundan sonra mahremiyetine saygı gösterilmesi yönündeki talebini de vurgulamak ister."
Bu dokunaklı haber, Liverpool'un bir diğer efsanesi Kevin Keegan'ın da şu anda dördüncü evre kanserle mücadele ettiğini açıklamasından sadece 24 saat sonra ortaya çıktı.
İyileşme mücadelesi başlıyor
Dalglish, kanser tedavisinin devam etmesi nedeniyle kamuoyunun gözünden uzak, uzun bir dinlenme dönemine girecek; bu süreçte, oyuncu ve teknik direktör olarak efsanevi kariyerini şekillendiren aynı azim ve dayanıklılıktan güç alacak. Futbol camiası, Celtic’te dört lig şampiyonluğu kazanan, Liverpool ile üç Avrupa Kupası’nı kaldıran ve hem “Kırmızılar”ı hem de Blackburn Rovers’ı tarihi ulusal şampiyonluklara taşıyan bu isme şüphesiz büyük destek verecektir.