Liverpool efsanesi John Toshack'a demans teşhisi kondu

Hastalık, Toshack’ın günlük anılarını etkilese de, oğlu babasının uzun süreli hafızasının Avrupa çapında efsanevi bir kariyere ait canlı bir arşiv olarak kaldığını açıkladı. Hastalığın yürek burkan zorluklarına rağmen, 77 yaşındaki Toshack’ın karmaşık taktik planlarını hatırlama yeteneği dikkat çekici derecede keskinliğini koruyor: "Bu korkunç bir hastalık. Sorun kısa süreli hafızada; onunla hemen hemen her gün konuşuyorum ve öğleden sonra sohbet edersek, sabah da konuştuğumuzu hatırlamayabilir," dedi Cameron. "Ama ona Liverpool günlerini, ya da Sociedad veya Madrid'i sorarsam, detaylar inanılmaz."

"Geçen gün bana Real Madrid'in Arrigo Sacchi'nin AC Milan'ına karşı oynadığı bir maçtan ve Marco van Basten'le başa çıkmak için orta sahasını nasıl ayarladığından bahsediyordu; hafızası o kadar netti ki, maç sanki dün olmuş gibiydi," diye ekledi. Ona Tayland'da yaptıklarımızdan bahsediyorum ve hala harika tavsiyeler veriyor. Bir teknik direktör olarak, her zaman iki veya üç hamle ötesini görebilirdi ve bu benim için gerçekten de genlerimde vardı."