Liverpool efsanesi John Toshack'a demans teşhisi kondu
Yürek parçalayan mücadele
Cameron, Daily Mail gazetesine verdiği dokunaklı röportajda babasının durumunu açıkladı ve onun kısa süreli hafıza kaybının getirdiği zorlukları anlattı. Eski forvet, Liverpool'da geçirdiği parlak sekiz yıllık dönemle tanınır. Bu dönemde üç Birinci Lig şampiyonluğu, FA Kupası ve Avrupa Kupası'nı kazandı. Hava toplarındaki ustalığı, onu Bill Shankly'nin kurduğu efsanevi takımın odak noktası haline getirdi. Kırmızılar için 96 gol attıktan sonra, futbol tarihinin en genç oyuncu-menajerlerinden biri oldu. Toshack ayrıca Galler milli takımında 40 kez forma giydi ve 13 gol attı.
Altın çağı anmak
Hastalık, Toshack’ın günlük anılarını etkilese de, oğlu babasının uzun süreli hafızasının Avrupa çapında efsanevi bir kariyere ait canlı bir arşiv olarak kaldığını açıkladı. Hastalığın yürek burkan zorluklarına rağmen, 77 yaşındaki Toshack’ın karmaşık taktik planlarını hatırlama yeteneği dikkat çekici derecede keskinliğini koruyor: "Bu korkunç bir hastalık. Sorun kısa süreli hafızada; onunla hemen hemen her gün konuşuyorum ve öğleden sonra sohbet edersek, sabah da konuştuğumuzu hatırlamayabilir," dedi Cameron. "Ama ona Liverpool günlerini, ya da Sociedad veya Madrid'i sorarsam, detaylar inanılmaz."
"Geçen gün bana Real Madrid'in Arrigo Sacchi'nin AC Milan'ına karşı oynadığı bir maçtan ve Marco van Basten'le başa çıkmak için orta sahasını nasıl ayarladığından bahsediyordu; hafızası o kadar netti ki, maç sanki dün olmuş gibiydi," diye ekledi. Ona Tayland'da yaptıklarımızdan bahsediyorum ve hala harika tavsiyeler veriyor. Bir teknik direktör olarak, her zaman iki veya üç hamle ötesini görebilirdi ve bu benim için gerçekten de genlerimde vardı."
Toshack'ın teknik direktörlük mirası
Toshack’ın futbola etkisi Merseyside’ın çok ötesine uzandı ve dokuz ülkeyi kapsayan olağanüstü bir teknik direktörlük kariyerine yol açtı. Swansea City'yi sadece dört sezonda Dördüncü Lig'den en üst lige taşıyan tarihi bir yükselişe imza attıktan sonra, İspanya'da da ün kazandı; Real Sociedad ile Copa del Rey'i kazandı ve Real Madrid'i lig şampiyonluğuna taşıdı. Daha sonraki görevleri onu Türkiye, Fas ve Azerbaycan'a götürdü; ayrıca iki kez Galler milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı.
Cameron babasının izinden gidiyor
Liverpool'un efsane ismi kamuoyunun gözünden uzaklaşırken, Toshack ailesinin öncelikli odağı hastalığın getirdiği günlük zorluklarla başa çıkmak olmaya devam ediyor. Onun derin futbol mirası, şu anda Tayland'da Buriram United takımında babasının taktiksel yaklaşımlarını uygulayan ve her zaman "iki ya da üç hamle ötesini görebilen" bu adamla derin bir bağını koruyan oğlu Cameron aracılığıyla yaşıyor.