Liverpool efsanesi: "Arne Slot'un sonu yaklaşıyor"
Hamann, Liverpool’un kötü gidişatı nedeniyle Slot’u sert şekilde eleştirdi
Liverpool’da yedi yıl boyunca 280 maça çıkan Dietmar Hamann, Sky Deutschland’daki köşe yazısında Arne Slot’un performansına yönelik değerlendirmelerinde sert bir üslup kullanmaktan kaçınmadı. Eski Bayern, Newcastle ve Manchester City orta saha oyuncusu, Liverpool’un bu sezon Premier League’de ilk dörde girme konusunda ciddi sorunlar yaşayacağını ve Anfield’daki problemlerin kısa sürede çözülemeyeceğini belirtti.
Hamann, yaz döneminde yapılan yüksek profilli transferlerin takıma entegre edilmesinin zorluğunu ve takımın hâlâ hayatını kaybeden takım arkadaşları Diogo Jota’nın yasını tutmasının yarattığı psikolojik yükü kabul etse de, Slot’un ilk sezonunda kazandığı şampiyonlukla elde ettiği kredinin artık tükendiğini söyledi. Bu durum, 2002 Dünya Kupası finalisti Hamann’ın, vatandaşı Jürgen Klopp’un Anfield’a sansasyonel bir dönüş yapması fikrini gündeme getirmesine yol açtı.
Hamann: “Slot’un sonu yakın”
Hamann yazısında şunları kaleme aldı: “Liverpool’un Eindhoven karşısındaki 1-4’lük yenilgisi, son on iki maçtaki dokuzuncu mağlubiyetleri oldu. Arne Slot’un takım üzerindeki kontrolünü kaybettiğine inanıyorum. Takım dağılıyor; herkes kafasına göre oynuyor - PSV’nin ikinci golünden önce Salah’ın yaptıklarına bakın.”
“Liverpool’un Premier League’de ilk dörde girmekte büyük sorunlar yaşayacağına inanıyorum. Bu problemler hızlı ya da kolay çözülmez. Durum o kadar karmaşık ki, kulüp kesinlikle teknik direktörün konumunu tartışıyordur.”
“Slot’un sonu yakın. Geçen sezonki o muhteşem sezonun ardından işlerin buraya geleceğini hiç düşünmemiştim ama bence artık kredisi tükendi.”
“Oyunculara bir servet harcadılar ama hiçbirinin etkisi olmadı. Diogo Jota’nın ölümünden sonra, bir takımın yeni oyuncuları adapte etmesinin kolay olmadığını biliyorum. Ancak soru şu: Bu durumu ne kadar daha bir gerekçe olarak kullanabilirsiniz?” “Pek çok kişi Jürgen Klopp’un dönüşünü şimdiden özlüyor. Taraftarlara sorarsanız çoğu büyük ihtimalle, ‘Bu harika olurdu!’ diyecektir.”
“Klopp’un Liverpool’a geri dönme ihtimali nedir? Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekleşirse, on yılın hikâyesi olur. Kulüp mutlaka alternatif teknik direktörleri düşünmüştür. Hatta Klopp’la konuşmuş bile olabilirler.”
PSV yenilgisi sonrası Slot üzerindeki baskı artıyor
Salı günü PSV’ye karşı alınan hezimetten önce Slot’a yönelik eleştiriler vardı, ancak Hollanda ekibine karşı iç sahada kalesinde dört gol görmek, baskıyı daha da artırdı. Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Slot’un son yenilginin ardından “işini kurtarmak için bir haftası kaldığını” düşünüyor. Bir Alman gazeteci ise, Klopp’un Merseyside’a dönüşü için gözünü açtığını belirterek Slot’a “dikkat et” uyarısında bulundu ve kulübün eski teknik direktörüyle muhteşem bir dönüş için temas kurduğu yönünde spekülasyonlar artıyor.
Slot için kritik bir hafta yaklaşıyor
Hamann’ın belirttiği gibi, geçtiğimiz sezonki şampiyonluk kredisi artık tükendiyse, Carragher’in değerlendirmesi de doğru olabilir. Bu hafta, Slot’un Liverpool’daki görev süresi açısından gerçekten kritik bir öneme sahip.
İlk olarak, Liverpool Pazar günü doğu Londra’da West Ham ile karşılaşacak. Ironlar, son üç lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi ve bu süreçte 8 gol attı. Liverpool’un savunma problemleri göz önüne alındığında, bu Slot’un takımı için yine büyük bir sorun yaratabilir.
Bunun ardından Liverpool, 3 Aralık’ta bu sezonun sürpriz ekibi Sunderland’i ağırlayacak. Regis Le Bris’in ekibi, Premier Lig’e döndüklerinden beri maç başına bir golün altında yemeleriyle dikkat çekiyor.
Bu durum, Liverpool oyuncularının özgüven kaybını da ortaya koyuyor; zira birkaç ay önce bu maçların “kolay geçilecek” karşılaşmalar olması bekleniyordu. Slot, sezonu ve belki de görevini kurtarmak için takımı üzerinde kontrolü zamanında yeniden sağlayabilecek mi?
