Liverpool efsanesi: "Arne Slot'un sonu yaklaşıyor"

Hamann yazısında şunları kaleme aldı: “Liverpool’un Eindhoven karşısındaki 1-4’lük yenilgisi, son on iki maçtaki dokuzuncu mağlubiyetleri oldu. Arne Slot’un takım üzerindeki kontrolünü kaybettiğine inanıyorum. Takım dağılıyor; herkes kafasına göre oynuyor - PSV’nin ikinci golünden önce Salah’ın yaptıklarına bakın.”

“Liverpool’un Premier League’de ilk dörde girmekte büyük sorunlar yaşayacağına inanıyorum. Bu problemler hızlı ya da kolay çözülmez. Durum o kadar karmaşık ki, kulüp kesinlikle teknik direktörün konumunu tartışıyordur.”

“Slot’un sonu yakın. Geçen sezonki o muhteşem sezonun ardından işlerin buraya geleceğini hiç düşünmemiştim ama bence artık kredisi tükendi.”

“Oyunculara bir servet harcadılar ama hiçbirinin etkisi olmadı. Diogo Jota’nın ölümünden sonra, bir takımın yeni oyuncuları adapte etmesinin kolay olmadığını biliyorum. Ancak soru şu: Bu durumu ne kadar daha bir gerekçe olarak kullanabilirsiniz?” “Pek çok kişi Jürgen Klopp’un dönüşünü şimdiden özlüyor. Taraftarlara sorarsanız çoğu büyük ihtimalle, ‘Bu harika olurdu!’ diyecektir.”

“Klopp’un Liverpool’a geri dönme ihtimali nedir? Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekleşirse, on yılın hikâyesi olur. Kulüp mutlaka alternatif teknik direktörleri düşünmüştür. Hatta Klopp’la konuşmuş bile olabilirler.”