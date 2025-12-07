AFP
Liverpool’dan Galatasaray’a Salah müjdesi! Transferde büyük bomba patlıyor
Salah ne söyledi?
Salah, Liverpool'un şampiyonluk zaferinde başrol oynadıktan sonra, yılın başlarında Anfield'da iki yıllık sözleşme uzatmıştı. Nitekim Mısırlı forvet, geçen sezon Kırmızılar adına 29 gol atıp 18 asist yapmış ve yeni bir sözleşmeyle ödüllendirilmişti.
Ancak Salah, ligdeki ilk 13 maçında dört gol atıp iki asist yaparak geçen sezonki performansını yakalamakta zorlanıyor. Son üç maça yedek kulübesinde başlayan 33 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki ay takımdan ayrılması bekleniyor.
Salah, Cumartesi günü Leeds ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından başantrenör Arne Slot'u sert bir dille eleştirdi ve "otobüsün altına atıldığını" iddia etti. Liverpool'un gelecek hafta sonu Brighton ile karşılaşacağı maçta kulübün taraftarlarına veda etmeyi planladığını da ekledi. Elland Road'daki altı gollü heyecan verici maçın ardından Salah, "İnanamıyorum, çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım," dedi.
"Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birileri tüm suçun bana yüklenmesini istiyor."
Liverpool, Salah'ın alternatifini çabuk buldu!
Liverpool, Salah'ın yerine yenisini almak için yeni yılda planlar yapıyor. Bradley Barcola da kulübün radarında. Barcola, PSG'nin bu sezon oynadığı 15 lig maçının dokuzunda ilk 11'de başladı ve bu maçlarda beş gol kaydetti.
PSG şu anda birçok yıldız oyuncuyla sözleşme uzatma sürecinde ve Fransız kanat oyuncusuna yeni sözleşme teklif edilenler arasında. Ancak Barcola henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve Liverpool, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyor.
Ancak genç Fransız milli oyuncu, Barcola'ya kulübün en çok kazanan oyuncularından biri olmasını sağlayacak yüklü bir maaş artışı teklif etmesine rağmen, Parisli devi henüz geleceğine söz vermedi. Nitekim Barcola, Luis Enrique yönetiminde tüm oyuncular hazır olduğunda Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi oyuncuların arkasında yer alan forvetin, Parc des Princes'teki konumundan tam olarak memnun değil.
Dev yarış başladı!
Görüşmelerdeki çıkmaz, Kırmızılılar için kapıyı biraz araladı ve şimdi Ocak ayında Barcola'yı transfer etmeyi düşünüyorlar. Ancak Liverpool'un Barcola'ya doğrudan bir transferi yok, Arsenal'in de PSG yıldızına sıcak baktığı söyleniyor.
Topçular, yaz boyunca Viktor Gyokeres, Noni Madueke ve Eberechi Eze gibi oyuncuları transfer ederek yoğun bir transfer kampanyası yürüttü. Ancak Gabriel Martinelli'nin Emirates'teki geleceği konusunda soru işaretleri bulunan Arsenal, Yeni Yıl'da hücum hattını güçlendirmeyi düşünürken Barcola'ya yönelebilir.
Galatasaray da devrede!
Salah'ın Liverpool formasıyla sondan bir önceki maçı, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Inter ile karşılaşacakları hafta ortasında oynanacak karşılaşma olabilir. Liverpool ise Cumartesi günü Brighton'a konuk olacak ve bu maç Salah'ın Merseyside'daki son maçı olabilir.
Salah, bu ayın ilerleyen günlerinde Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak. Turnuva, 21 Aralık Pazar günü Fas'ta başlayacak ve 18 Ocak Pazar günü sona erecek.
Mısır, Fas'ta rekor kıran sekizinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanmanın favorilerinden biri. Salah, turnuva sona erdiğinde hala Liverpool oyuncusu olması durumunda, Slot'un kadrosunda altı maçı kaçıracak.
Osimhen'den sonra sürpriz değil!
Salah'ın adı; Galatasaray ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyor. Ancak Mısırlı yıldız için Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulundurursak Sarı-Kırmızılı ekibe imza atması şimdilik en muhtemel seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Osimhen'in transferinden sonra bu tür yıldız isimleri kadroya dahil etmek Süper Lig devi için artık sürpriz olarak nitelendirilmiyor.
