Liverpool’dan Galatasaray’a Salah müjdesi! Transferde büyük bomba patlıyor

Salah, Liverpool'un şampiyonluk zaferinde başrol oynadıktan sonra, yılın başlarında Anfield'da iki yıllık sözleşme uzatmıştı. Nitekim Mısırlı forvet, geçen sezon Kırmızılar adına 29 gol atıp 18 asist yapmış ve yeni bir sözleşmeyle ödüllendirilmişti.

Ancak Salah, ligdeki ilk 13 maçında dört gol atıp iki asist yaparak geçen sezonki performansını yakalamakta zorlanıyor. Son üç maça yedek kulübesinde başlayan 33 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki ay takımdan ayrılması bekleniyor.

Salah, Cumartesi günü Leeds ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından başantrenör Arne Slot'u sert bir dille eleştirdi ve "otobüsün altına atıldığını" iddia etti. Liverpool'un gelecek hafta sonu Brighton ile karşılaşacağı maçta kulübün taraftarlarına veda etmeyi planladığını da ekledi. Elland Road'daki altı gollü heyecan verici maçın ardından Salah, "İnanamıyorum, çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım," dedi.

"Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birileri tüm suçun bana yüklenmesini istiyor."