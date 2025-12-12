Getty/GOAL
Liverpool’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a Salah müjdesi! Transferde dev yarış başladı
Semenyo, diğer birçok Premier League takımının yanı sıra Liverpool'un da en önemli transfer hedeflerinden biri ve sezonun ilk haftalarında Bournemouth'ta golcü performansıyla dikkat çekmeye başladığından beri büyük bir kış transferiyle gündeme geliyor.
Bu sonbaharın başlarında, 25 yaşındaki oyuncunun Bournemouth ile olan sözleşmesinde, yaz aylarında Tottenham Hotspur gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için imzaladığı yeni sözleşmeye eklenen, başlangıçta 60 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin ek ödeme içeren bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıkmıştı.
Ancak Ganalı milli oyuncunun ayrılışı şu an için kaçınılmaz görünüyor ve Liverpool'un yanı sıra Manchester City ve Tottenham da onu almak için yarışabilir; ayrıca Arsenal ve Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği bildiriliyor. Her iki kulübün de mevcut forvet hatlarından memnun olduğu ancak durumu değerlendirdiği düşünülüyor.
Salah'ın alternatifi olarak düşünülüyor
Semenyo, birkaç aydır Salah'ın uzun vadeli yerine geçebilecek olası bir isim olarak gösteriliyord , ancak bu Ocak ayında bu kadar acil bir değişikliğe ihtiyaç duyulacağını pek kimse beklemiyordu. Ancak Mısırlı oyuncunun geçen hafta sonu Leeds United deplasmanında alınan 3-3'lük beraberliğin ardından yaptığı çıkışın ardından durum hızla değişmiş olabilir.
33 yaşındaki Liverpool efsanesi, Arne Slot ve kulüp tarafından "günah keçisi" ilan edildiğini, üç maç üst üste yedek kulübesinde oturduktan sonra sadece birinde oyuna girmesi nedeniyle kulübün kötü performansının sorumlusu olarak günah keçisi ilan edildiğini hissettiğini iddia etti. Bu açıklamalarının ve ardından yorumcular ve taraftarların tepkisinin ardından Salah, Inter Milan deplasmanına giden kadrodan tamamen çıkarıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde!
Salah'ın Ocak ayında takımdan ayrılması beklenirken adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyor. Öte yandan Suudi Arabistan ekipleri de Mısırlı yıldızın peşinde. Liverpool'un Salah'ın alternatifini bulması, Süper Lig devleri açısından müjde olarak nitelendiriliyor.
Transfere dev harcama
Mirror'ın haberine göre, Liverpool'un Ocak ayında Semenyo için harekete geçmek zorunda kalabileceği, diğer durumların da buna yol açabileceği ve bunun da önümüzdeki transfer döneminde büyük bir meblağlı transfere neden olabileceği, bu durumda Kırmızılar'ın sezon boyunca yapacağı harcamaların 500 milyon sterlini (669 milyon dolar) aşacağı belirtiliyor.
Semenyo bu sezon Premier Lig'de altı gol attı ve üç asist yaptı; birçok kişi onun büyük bir adım atmaya hazır olduğuna inanıyor. Buna Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Otto Addo da dahil; Bournemouth'un ise yıldız oyuncusunu kaybetmeye 'hazırlandığı' söyleniyor.
Addo, The Athletic'e şunları söyledi: "Bournemouth'ta çok iyi iş çıkardı, ancak Bournemouth'a ve yaptıklarına duyduğum tüm saygıyla birlikte, bir sonraki adımı atması doğal bir durum. Kış mı yoksa yaz mı olacağı farklı bir konu ama bizim için bir fark yaratmayacak. Dünyaya neler yapabileceğini daha fazla göstermesini dört gözle bekliyorum."
Transferde elini çabuk tutacak
Semenyo'nun serbest kalma maddesinin yalnızca Ocak transfer döneminin ilk iki haftasında geçerli olacağı düşünülüyor; bu da transferin bu kış gerçekleşmesi durumunda hızlı bir ilerleme kaydedileceği anlamına geliyor.
Salah'ın geleceğiyle ilgili tartışmaların, 18 Ocak'ta Afrika Uluslar Kupası'nın sona ermesiyle birlikte transfer penceresinin sonuna kadar devam etmesi muhtemel. 1 Şubat'a kadar Liverpool'un sağ kanat pozisyonunda kimin oynayacağı ve Mısırlı oyuncunun en azından sezon sonuna kadar kalmayı tercih etmesi durumunda Salah ve Semenyo'nun aynı kadroda birlikte var olup olamayacakları merak konusu olacak.
