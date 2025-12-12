Liverpool’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a Salah müjdesi! Transferde dev yarış başladı

Semenyo, diğer birçok Premier League takımının yanı sıra Liverpool'un da en önemli transfer hedeflerinden biri ve sezonun ilk haftalarında Bournemouth'ta golcü performansıyla dikkat çekmeye başladığından beri büyük bir kış transferiyle gündeme geliyor.

Bu sonbaharın başlarında, 25 yaşındaki oyuncunun Bournemouth ile olan sözleşmesinde, yaz aylarında Tottenham Hotspur gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için imzaladığı yeni sözleşmeye eklenen, başlangıçta 60 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin ek ödeme içeren bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak Ganalı milli oyuncunun ayrılışı şu an için kaçınılmaz görünüyor ve Liverpool'un yanı sıra Manchester City ve Tottenham da onu almak için yarışabilir; ayrıca Arsenal ve Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği bildiriliyor. Her iki kulübün de mevcut forvet hatlarından memnun olduğu ancak durumu değerlendirdiği düşünülüyor.