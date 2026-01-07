Getty Images Sport
Liverpool'da sakatlık şoku! Arne Slot açıkladı....
Ekitike için zamanla yarış
Ekitike'nin durumu, AXA Eğitim Merkezi'ndeki teknik kadro için, sezonun en önemli maçlarından biri için hazırlıklar hız kazanırken, başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Liverpool'un hücumunda geldiğinden beri kilit bir figür haline gelen Fransız forvet, Pazar günü Craven Cottage'da oynanan ve 2-2 berabere biten maçta ufak bir sorun nedeniyle forma giyemedi.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik direktör, 23 yaşındaki oyuncunun henüz tam bir antrenmana katılmadığını açıkladı. Yıl başında maçların hızla artmasıyla, maçlar arasındaki dinlenme süresi kısaldı ve forvetin forma girmesini zorlaştırdı.
Slot, "Şu ana kadar bizimle antrenman yapmadı, bugün yapıp yapamayacağını göreceğiz" dedi ve ekledi: "İki-üç gün önce uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söylemiştim ama maçlar arka arkaya geldiği için takımla birlikte antrenmanlara ara verdi ve bir veya iki gün daha zamana ihtiyacı olabilir."
Tutarsızlık şampiyonluk yarışını zorlaştırıyor
Pazar günü Fulham karşısında alınan sonuç, Liverpool'un şu ana kadarki sezonunu özetliyor. Takım önemli galibiyetler elde etse de, kontrolü elinde tuttuğu maçlarda puan kaybetti ve Arsenal'in 14 puan gerisinde kaldı.
Slot, sezonu değerlendirirken samimi davrandı ve takımın şu anda gerekli tutarlılığı sağlayamadığını kabul etti. Ancak, soyunma odasındaki kalitenin takımın konumunu iyileştirmek için yeterli olduğuna inanmaya devam ediyor.
"İstediğimiz yerde değiliz ama çok yetenekli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve herkes hazır ve formda olursa özel şeyler başarabiliriz" diye açıkladı. "Bu sezon birçok etkileyici galibiyetle bunu gösterdik, ancak olumsuz anlamda 'etkileyici' beraberlikler ve mağlubiyetler de aldık."
Sezonun belirleyici anı
Arsenal ile yapılacak olan maç, Liverpool'un hedefleri için önemli bir an olarak görülüyor. Bir yenilgi, zirveyle arasındaki farkı artıracak, bir galibiyet ise sezonun ikinci yarısı için ivme kazandıracak ve dördüncü sıradaki yerini korumasını sağlayacaktır.
Slot, sezonun birçok cephede hala devam ettiğini vurguladı, ancak Pazar günkü karşılaşmanın özel önemini kabul etti.
"Bu maç çok önemli" diye itiraf etti. "Premier Lig'de, FA Cup'ta ve Şampiyonlar Ligi'nde hala oynayacağımız çok maç var. Yıllardır çok iyi performans gösteren çok güçlü bir rakip olan Arsenal ile oynayacağımız bu tek maçta, nerede olduğumuzu görmek açısından önemli bir maç."
Emirates'teki 'eksiksiz paket'
Slot'un rakibe duyduğu saygı ortada. Arsenal, bu sezon savunma sağlamlığı ile çeşitli hücum tehditlerini birleştirerek tempoyu belirledi.
Ligin liderinin en büyük tehdidinin ne olduğu sorulduğunda, Liverpool teknik direktörü tek bir özelliği değil, takımın çok yönlü yetkinliğini işaret etti.
Slot, "Arsenal'in en büyük gücü, birçok güçlü yönünün olması" dedi. "Neredeyse hiç gol yemiyorlar, açık oyundan ve duran toplardan gol atabiliyorlar, eksiksiz bir paket sunuyorlar ve bu nedenle bu sezon zirvede olmayı hak ediyorlar."
Arsenal'in duran toplardan elde ettiği rekor, özellikle güçlü olduğu bir alan ve ligin zirvesindeki konumuna önemli katkı sağlıyor. Liverpool, bir sonuç elde etmek için fiziksel ve teknik olarak konuk takıma ayak uydurmak zorunda. Defans birimi, birçok şekilde gol atabilen bir hücumu durdurmakla görevli olacak, forvetler ise ligdeki diğer takımlardan daha az gol yiyen bir savunmayı aşmaya çalışacak.
