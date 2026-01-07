Liverpool'da sakatlık şoku! Arne Slot açıkladı....

Ekitike'nin durumu, AXA Eğitim Merkezi'ndeki teknik kadro için, sezonun en önemli maçlarından biri için hazırlıklar hız kazanırken, başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Liverpool'un hücumunda geldiğinden beri kilit bir figür haline gelen Fransız forvet, Pazar günü Craven Cottage'da oynanan ve 2-2 berabere biten maçta ufak bir sorun nedeniyle forma giyemedi.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik direktör, 23 yaşındaki oyuncunun henüz tam bir antrenmana katılmadığını açıkladı. Yıl başında maçların hızla artmasıyla, maçlar arasındaki dinlenme süresi kısaldı ve forvetin forma girmesini zorlaştırdı.

Slot, "Şu ana kadar bizimle antrenman yapmadı, bugün yapıp yapamayacağını göreceğiz" dedi ve ekledi: "İki-üç gün önce uzun süre sahalardan uzak kalmayacağını söylemiştim ama maçlar arka arkaya geldiği için takımla birlikte antrenmanlara ara verdi ve bir veya iki gün daha zamana ihtiyacı olabilir."