Liverpool'da büyük kriz! Böyle açıklandı...

Pazar günü tüm gözler Etihad Stadyumu'na çevrilmişti. City ve Liverpool, birbirlerinin şampiyonluk umutlarını yıkmakla kalmayıp, bir gün önce Sunderland ile 2-2 berabere kalan Arsenal ile arasındaki puan farkını da kapatmayı hedefliyordu.

Guardiola'nın parlak teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçında, şampiyonluk iddiasını ortaya koyan taraf City oldu ve Aston Villa ve Real Madrid'i mağlup ederek mini bir canlanma yaşayan Liverpool'u geride bıraktı.

Haaland, Gonzalez ve maçın adamı Doku, şu anda ligde ikinci sırada ve Mikel Arteta'nın Arsenal'inin sadece dört puan gerisinde olan City'ye galibiyeti getirdi. Bu arada Liverpool, 2012'den bu yana ilk kez ligde üst üste dördüncü deplasman maçını kaybederek, Arsenal'in sekiz puan gerisinde kaldı.