Liverpool'da büyük kriz! Böyle açıklandı...
Haaland, Gonzalez ve Doku, formsuz Liverpool karşısında gol attı.
Pazar günü tüm gözler Etihad Stadyumu'na çevrilmişti. City ve Liverpool, birbirlerinin şampiyonluk umutlarını yıkmakla kalmayıp, bir gün önce Sunderland ile 2-2 berabere kalan Arsenal ile arasındaki puan farkını da kapatmayı hedefliyordu.
Guardiola'nın parlak teknik direktörlük kariyerinin 1000. maçında, şampiyonluk iddiasını ortaya koyan taraf City oldu ve Aston Villa ve Real Madrid'i mağlup ederek mini bir canlanma yaşayan Liverpool'u geride bıraktı.
Haaland, Gonzalez ve maçın adamı Doku, şu anda ligde ikinci sırada ve Mikel Arteta'nın Arsenal'inin sadece dört puan gerisinde olan City'ye galibiyeti getirdi. Bu arada Liverpool, 2012'den bu yana ilk kez ligde üst üste dördüncü deplasman maçını kaybederek, Arsenal'in sekiz puan gerisinde kaldı.
Manchester United'ın efsane oyuncusu Keane, maçın ardından Slot'un takımını eleştirdi.
Liverpool'un City'ye karşı aldığı yenilgi o kadar ağırdı ki, Manchester United efsanesi Keane, Arne Slot'un oyuncularının geçen sezon kazandıkları şampiyonluğu bu sezon savunamayacaklarını düşünüyor.
Maçın hemen ardından Keane, Sky Sports'a şunları söyledi: "Liverpool'u şampiyonluk için düşünemezsiniz. Bu acı bir yenilgiydi. Ama bu bana eski City'yi hatırlattı. Olağanüstüydüler. Tekrar yarışa döndüler."
Ardından "Liverpool için kriz zamanı" diyerek şunları ekledi: "Man City gibi bir kulübe yenilmek sorun değil, orası zor bir deplasman. Ama on maçta yedi yenilgi, beş lig yenilgisi... Liverpool gibi bir kulüp için bu bir kriz olmalı.
"Liverpool bugün gerçekten zayıf bir takım gibi görünüyordu. Teknik direktör ikinci yarıdan memnun olduğunu söyledi, ama maç bitmişti! Bir şey için oynamadığınızda iyi oynamak kolaydır.
"Slot'un maç hakkındaki değerlendirmesi çok isabetliydi. City bugün Liverpool'dan daha güçlü, teknik olarak daha iyi ve fiziksel olarak daha üstündü. [Liverpool] hala iyi anlar yaşadı, her zaman kalitelidirler, ama verdikleri goller - karar verme süreçleri - yeterince iyi değildi. Yoğunluk ve enerji eksikliği vardı. Yedek oyuncular oyuna girdiklerinde çok yumuşak görünüyorlardı. Bence Liverpool için bu bir kriz."
Van Dijk, geçersiz sayılan golle ilgili tartışmaya karışmaktan kaçınıyor.
Liverpool maçın büyük bir bölümünde ikinci sırada yer alsa da, en az bir gol atamadıkları için üzgün olacaklardır.
Merseysiders, kaptan Virgil van Dijk'ın Mohamed Salah'ın köşe vuruşundan kafayla gol attığı ilk yarıda rakibine ağır bir darbe indirdiğini düşündü, ancak Andy Robertson'ın ofsayt pozisyonundan oyuna müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
Ancak Hollanda milli takımı oyuncusu Van Dijk, bu karar hakkında tartışmaya girmeyi reddetti ve "onun bu olay hakkında ne düşündüğünün önemi yok" dedi.
Hollanda'nın stoper oyuncusu, kendi düşüncesinin "önemli olmadığını" vurguladı.
Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra geçersiz sayılan golü hakkında sorulan soruya Van Dijk, Sky Sports'a şöyle cevap verdi: "Futbolda önemli kararları hakemler verir ve biz de sahada bununla başa çıkmak zorundayız. Benim açımdan bunu tartışmanın bir anlamı yok. Gerçek şu ki, 3-0 kaybettik ve bu büyük bir darbe.
[Gol hakkında] ne dediğimin önemi yok çünkü söylediğim her şey medyada yer alacak ve tüm uluslararası ara, bu karar hakkındaki yorumumla geçecek. Ben sadece kaybettiğimiz gerçeğine odaklanıyorum. Golün geçerli olup olmadığı konusunda siz tartışabilirsiniz.
"Önemli olan tutarlılık bulmak ve devam etmek. Şimdi ülkelerimize gidip formumuzu koruyup, büyük bir mücadeleye hazır olacağız. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Kasım ayındayız ve uzun bir sezon ve büyük bir mücadeleye hazırız."
