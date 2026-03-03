Liverpool'da başarısız olan Darwin Nunez, Al-Hilal'deki yerini Karim Benzema'ya kaptırdıktan sonra şok edici bir şekilde Premier League'e geri dönmeye hazırlanıyor

Nunez'in, Suudi Pro Ligi'ndeki çalkantılı döneminin ardından bu yaz Premier Lig'e sansasyonel bir dönüş yapmayı planladığı bildiriliyor. Ağustos ayında İngiliz medyasından uzaklaşarak yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Al-Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, kendini bir dönüm noktasında buldu. Orta Doğu'da geçirdiği süre, aradığı uzun vadeli istikrarı sağlamayı başaramadı ve bu durum, birkaç İngiliz devi kulübün forveti yeniden transfer listelerine almasına neden oldu.

ChronicleLive'a göre, Chelsea, güvenilir bir pivot arayışını sürdürürken, forvetin transferi için başlıca aday olarak öne çıktı. Ancak Blues, bu arayışta yalnız değil; Newcastle United ve Tottenham Hotspur da fiziksel olarak güçlü forveti İngiliz sahalarına geri getirmekle ilgileniyor. Üç kulüp de Nunez'i, yeni bir taktik ortamda hızını ortaya çıkarabilecek, yüksek potansiyelli bir kumar olarak görüyor.

Nunez için bu potansiyel transfer, profesyonel olarak kendini kanıtlama fırsatı anlamına geliyor. Merseyside'da tartışmaların odağı haline geldiği inişli çıkışlı bir dönemden sonra, dünyanın en çok izlenen liginde ikinci bir şans elde etme ihtimali oldukça cazip.