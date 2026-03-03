Getty
Liverpool'da başarısız olan Darwin Nunez, Al-Hilal'deki yerini Karim Benzema'ya kaptırdıktan sonra şok edici bir şekilde Premier League'e geri dönmeye hazırlanıyor
Premier Lig'e dönüş mü geliyor?
Nunez'in, Suudi Pro Ligi'ndeki çalkantılı döneminin ardından bu yaz Premier Lig'e sansasyonel bir dönüş yapmayı planladığı bildiriliyor. Ağustos ayında İngiliz medyasından uzaklaşarak yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Al-Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, kendini bir dönüm noktasında buldu. Orta Doğu'da geçirdiği süre, aradığı uzun vadeli istikrarı sağlamayı başaramadı ve bu durum, birkaç İngiliz devi kulübün forveti yeniden transfer listelerine almasına neden oldu.
ChronicleLive'a göre, Chelsea, güvenilir bir pivot arayışını sürdürürken, forvetin transferi için başlıca aday olarak öne çıktı. Ancak Blues, bu arayışta yalnız değil; Newcastle United ve Tottenham Hotspur da fiziksel olarak güçlü forveti İngiliz sahalarına geri getirmekle ilgileniyor. Üç kulüp de Nunez'i, yeni bir taktik ortamda hızını ortaya çıkarabilecek, yüksek potansiyelli bir kumar olarak görüyor.
Nunez için bu potansiyel transfer, profesyonel olarak kendini kanıtlama fırsatı anlamına geliyor. Merseyside'da tartışmaların odağı haline geldiği inişli çıkışlı bir dönemden sonra, dünyanın en çok izlenen liginde ikinci bir şans elde etme ihtimali oldukça cazip.
Al-Hilal'de Benzema etkisi
Nunez'in Liverpool'dan ayrılması, önemli bir kadro değişikliğinin parçasıydı, ancak Al-Hilal'e geçişi, küresel bir ikonun gelmesiyle karmaşık hale geldi. İlk 54 milyon sterlinlik anlaşma ile ona liderlik rolü verilmişti, ancak Ocak ayında Suudi devleri Real Madrid efsanesi ve Ballon d'Or kazanan Benzema'yı transfer edince durum dramatik bir şekilde değişti. Fransız oyuncunun varlığı, kadronun hiyerarşisini temelden değiştirdi.
Deneyimli oyuncunun gelişi, Nunez'in hiyerarşide aşağıya düşmesine ve önemli maçlarda ilk 11'deki yerini korumak için mücadele etmesine neden oldu. Bu sezon 24 maçta 9 gol atarak saygın bir performans sergilemesine rağmen, Uruguaylı oyuncu Benzema'nın önünde ilk 11'de oynaması gerektiğini yönetime ikna etmekte zorlandı. Garanti edilen dakika sayısının azlığı, Nunez'in Riyad'ı terk edip ana hücum silahı olabileceği bir kulüp arayışına girdiğine dair söylentileri körükledi.
İlgilenen Premier League üçlüsünün finansal gücü, Nunez'in maaş taleplerini ve potansiyel transfer ücretini karşılamanın aşılmaz bir engel olmaması anlamına geliyor. Al-Hilal, yabancı oyuncu kontenjanını ve maaşlarını daha fazla takviye için boşaltmak amacıyla bir ayrılık için pazarlık yapmaya istekli olabilir. Bu çıkarların uyumu, yaz transfer dönemi resmi olarak başladığında anlaşmanın nispeten hızlı bir şekilde sağlanabileceğini gösteriyor.
Kurtuluş görevi
Nunez ile ilgili anlatılar her zaman potansiyel ile performans arasındaki çelişki üzerine odaklanmıştır. Liverpool'da oynadığı dönemde, dünya klasmanında bir yetenek sergilemiş, ancak bunu genellikle şaşırtıcı hatalar izlemiş ve bu da onu yanlış nedenlerle viral bir fenomen haline getirmiştir. Ancak 26 yaşındaki forvet, fiziksel olarak en iyi dönemine girerken, üst düzey menajerlerin çok arzuladığı nadir özelliklere sahiptir.
Savunmayı zorlayıp kaos yaratma yeteneği, Newcastle ve Chelsea'nin tam da aradığı şey. Özellikle Blues, büyük yatırımlara rağmen son üçte birde klinik bir üstünlükten yoksundu ve Nunez'in yüksek tempolu yaklaşımının, hücum oyunlarında yeni boyutlar açabileceğine inanılıyor. Magpies ise onu Eddie Howe altında başarılı olabilecek bir oyuncu olarak görüyor.
Nunez'in transferi için rekabetin, onun piyasada olması nedeniyle şiddetli olması bekleniyor. Londra ve Kuzey Doğu çok farklı projeler olsa da, Nunez'in temel motivasyonu, tutarsızlığı nedeniyle sık sık alay konusu olduğu bir ligde kendini kanıtlama arzusu gibi görünüyor.
Suudi Arabistan'da son hamle
Suudi Pro Ligi sezonu zirveye yaklaşırken, Al-Hilal şu anda Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr takımının sadece üç puan gerisinde, gergin bir şampiyonluk yarışında bulunuyor. Al-Hilal, sezonun son haftalarında lideri geçmeye çalışırken, Nunez muhtemelen yedek kulübesinden veya rotasyonlu kadrolarda rol alacak. Al Hilal, Cuma günü Kingdom Arena'da Suudi Pro Ligi'nde Al Najma ile karşılaşacak.
