Liverpool, Arne Slot'un yerini alacak ismi belirledi

Kırmızılar bu sezon Premier League’de oynadıkları 15 maçın altısını kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray ve PSV karşısında ağır yenilgiler alındı. Son olarak Leeds ile oynanan dramatik 3-3’lük maçta da güçlü bir durumdan iki puan daha kaybedildi.

Bu karşılaşmanın ardından, Liverpool’un son üç maçında yedek bırakılan ve Elland Road’da süre almayan Mısırlı yıldız Salah, sekiz yıldır büyük başarılarla formasını giydiği kulübe sert açıklamalar yöneltti. Salah, kulübün bu zorlu sezonda kendisini “otobüsün altına attığını” söyleyerek tepki gösterdi ve Slot ile olan çalışma ilişkisinin bozulduğunu itiraf etti.

Nisan ayında yeni bir iki yıllık sözleşme imzalayan ve kulüp tarihine geçmiş 250 gollük performansıyla öne çıkan yıldız oyuncu hakkında transfer söylentileri yeniden alevlenmiş durumda.