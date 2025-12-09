Getty/GOAL
Liverpool, Arne Slot'un yerini alacak ismi belirledi
Klopp’un Anfield’a dönüşü de konuşuluyor
Jürgen Klopp’un Liverpool’a duygusal bir dönüş yapabileceği iddiaları yeniden gündemde. Alman çalıştırıcı, 2024 yazında Liverpool’daki görevinden ayrılmış; yerine gelen Hollandalı teknik direktör Arne Slot ise ilk sezonunda takımı şampiyonluğa taşımayı başarmıştı.
Ancak o başarıdan sonra işler raydan çıkmış görünüyor. Liverpool treni artık eskisi kadar rahat ilerlemiyor. Bu sezon parlak bir başlangıç yapılmış, son dakikalarda bulunan goller bazı ciddi sorunların üzerini bir süreliğine örtmüştü.
Kaybedilen puanlar ve Salah krizi: Slot neden baskı altında?
Kırmızılar bu sezon Premier League’de oynadıkları 15 maçın altısını kaybetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise Galatasaray ve PSV karşısında ağır yenilgiler alındı. Son olarak Leeds ile oynanan dramatik 3-3’lük maçta da güçlü bir durumdan iki puan daha kaybedildi.
Bu karşılaşmanın ardından, Liverpool’un son üç maçında yedek bırakılan ve Elland Road’da süre almayan Mısırlı yıldız Salah, sekiz yıldır büyük başarılarla formasını giydiği kulübe sert açıklamalar yöneltti. Salah, kulübün bu zorlu sezonda kendisini “otobüsün altına attığını” söyleyerek tepki gösterdi ve Slot ile olan çalışma ilişkisinin bozulduğunu itiraf etti.
Nisan ayında yeni bir iki yıllık sözleşme imzalayan ve kulüp tarihine geçmiş 250 gollük performansıyla öne çıkan yıldız oyuncu hakkında transfer söylentileri yeniden alevlenmiş durumda.
Efsanenin dönüşü: Gerrard geçici teknik direktör adayı
O dönem Liverpool cephesinde her şey yolundaydı ancak artık Arne Slot ve beklentilerin altında kalan oyuncuları zor sorularla karşı karşıya. Takımın başındaki isim, yönetim kurulunun desteğini hâlâ arkasında gördüğünü söylüyor.
Destek alıp almadığı sorulduğunda Slot şu yanıtı verdi: “Evet, ama her dakika ‘seni destekliyoruz, seni destekliyoruz’ demeleri anlamında değil. Çok konuşuyoruz. Geçen sezon kazandığımızda da, şimdi kaybettiğimizde de… Bu sohbetlerde bana ve takıma yardımcı oluyorlar. Yani evet, bu konuşmaları yapıyoruz ama günün her dakikasında beni arayıp hâlâ güvendiklerini söylemiyorlar. Normal sohbetlerimiz var ve o konuşmalarda güveni hissediyorum.”
Liverpool yönetiminin Slot’a desteğini sürdürüp sürdürmeyeceği ya da kulübün kulübede bir değişim düşünüp düşünmeyeceği belirsizliğini koruyor. DaveOCKOP’un haberine göre yönetim yeni bir başlangık ihtimalini gündemine aldı.
Haberde, “Arne Slot görevden alınırsa Steven Gerrard’ın geçici teknik direktör olarak göreve getirilmesinin değerlendirildiği” öne sürülüyor. Böyle bir karar alınması hâlinde, kulübün efsane isimlerinden Gerrard’ın Merseyside’a dönüşü büyük bir yankı uyandıracaktır.
Gerrard’ın kariyeri: Anfield efsanesi ve inişli çıkışlı teknik direktörlük dönemi
Merseyside doğumlu Gerrard, futbolculuk döneminde Liverpool formasıyla 710 maça çıkıp 186 gol attı; Şampiyonlar Ligi ve FA Cup zaferlerine imza attı. Anfield’da birçok kişi tarafından kulübün gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri olarak görülüyor.
45 yaşındaki Gerrard, gerekirse 2025-26 sezonunun sonuna kadar geçici görev için takıma dönmeye hazır olacak durumda. Çünkü teknik direktörlük kariyeri şu anda askıda.
Rangers’ı 2020-21 sezonunda İskoçya Ligi şampiyonluğuna taşıyarak parlak bir başlangıç yapmıştı ancak Premier League’de Aston Villa ve Suudi Arabistan’da Al-Ettifaq ile işlerin aynı şekilde gitmediği biliniyor.
Orta Doğu macerası ocak ayında sona erdi. O günden bu yana yorumculuğa döndü ve Ibrox’a geri dönme teklifini reddetti. Ancak köklerine dönüş fırsatı çok daha zor reddedilir. Liverpool cephesi henüz bir “acil yardım çağrısına” ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmeye devam ediyor.
