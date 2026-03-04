Goal.com
Liverpool, Arne Slot'u kovmak zorunda: Wolves fiyaskosunun ardından isteksiz Reds, kararlı bir adım atmalı, çünkü Hollandalı teknik adam kabus gibi geçen sezonu kurtaramayacağını kanıtladı

Arne Slot, Salı günü Wolves'a karşı alınan utanç verici 2-1'lik yenilgiyi "aynı eski hikaye" olarak nitelendirdi. Ve haklıydı. Molineux'da alınan acı verici ve tahmin edilebilir yenilgide yeni veya farklı bir şey yoktu. Liverpool, ilk yarıda korkunç derecede düz bir oyun sergiledi, rakibe bir gol hediye ettikten sonra maça geri döndü, ancak uzatma dakikalarında yediği golle maçı kaybetti.

Slot'un, takımının sezonunu "özzetleyen" kaotik bir dizi olaydı bu. Zihinsel ve fiziksel olarak kırılgan Reds, şampiyonluğu kazandıktan sadece bir yıl sonra, Premier Lig'de ilk beşin dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

O halde, bariz soru şu: Bu konuda ne yapacak? Ya da belki daha uygun bir soru, bu konuda ne yapabilir? Çünkü Slot, durumu tersine çevirebileceğini gösteren çok az kanıt sunmuştur. Aksine, mevcut sezonun sonunda Slot'un hizmetlerini sürdürme gerekçesi tamamen çökmüştür.

    Menajerlerinin yanında durmak

    Bazı taraftarlar hala Slot'un kovulması gerektiğini kabul edemiyorlar - ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum. O, son 36 yılda Liverpool ile şampiyonluk kazanan iki kişiden biri - ve bunu ilk sezonunda başardı.

    Bu nedenle, Slot'a daha fazla zaman tanınması gerektiği hissi devam ediyor, çünkü o daha fazla zamanı hak etti. Ne yazık ki, bu argüman rasyonel olmaktan çok duygusal ve neredeyse tamamen taraftarların, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşattığı için Hollandalıya minnettar oldukları ve bu nedenle ona sadakat borçlu oldukları hissine dayanıyor - en azından sezon sonuna kadar.

    Taraftarlar ayrıca Liverpool'un "koçları kovma kulübü" olmamasıyla da gurur duyuyorlar. Anfield'da koçlar her zaman oyunculardan daha önemli görülmüştür ve genellikle kulübün marşı "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) ile tamamen uyumlu bir şekilde zor zamanlarda desteklenirler.

    Ancak, gelenek ve geçmiş başarıların birleşimi, Slot'un işini korumak için yeterli olmamalıdır, çünkü mevcut zorluklar gelecekteki başarıları tehlikeye atmaktadır. Son hesaplar, geçen yaz transfer ücretleri ve maaşlar için rekor düzeyde harcama yapıldıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın kulübün ekonomik istikrarı için büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

    Beşinci sırada kalmak için mazeret yok

    Liverpool, son 13 yılda neredeyse her yıl radikal bir şekilde farklı spor projelerine geçiş yapan Manchester United gibi olmak istemiyor. Reds'in transfer ekibi, Jurgen Klopp'un yerine geçecek ideal aday olarak Slot'u belirledi ve Slot, öncülünün yönetiminde üçüncü sırada bitiren aynı oyuncu kadrosunu Premier League şampiyonu yapmak için bazı akıllı taktiksel değişiklikler yaparak bu kararı haklı çıkarmak için fazla zaman kaybetmedi.

    Slot, Diogo Jota'nın trajik ölümünü ele alma şekliyle de sonsuz övgüyü hak ediyor. Bu kayıp, yıkılmış takım arkadaşları üzerindeki etkisini ölçmek imkansız olsa da, aynı zamanda talihsiz ve zamansız sakatlıklarla da uğraşmak zorunda kaldı. Bunların en önemlileri, İngiliz futbol tarihinin en pahalı futbolcusu Alexander Isak'ın sakatlığı ve en önemli oyuncusu Mohamed Salah ile yaşadığı muhteşem bir kavgaydı.

    Ancak, Reds'in bu sezonki gerilemesi için inkar edilemez birçok açıklama olsa da, bunlar, yaklaşık 450 milyon sterlinlik bir yatırımla güçlendirilen ve Premier League tablosunda beşinci sırada, ortalama bir Arsenal takımının 16 puan gerisinde kalan bir takım için mazeret olarak kullanılamaz.

    Kötü performanslar ve sonuçlar

    Anfield'dan gelen haberlere göre, Slot sezon sonunda sadece sonuçlara göre değerlendirilmeyecek. Takımın performansı da onun geleceği için çok önemli bir belirleyici faktör olacak. Ancak Slot için sorun, Liverpool'un performansının sonuçları kadar kötü olması.

    Kasım sonu ile Ocak ortası arasında ligde hiç mağlup olmadılar, ancak üst lig tarihinin en etkileyici olmayan 10 maçlık yenilmezlik serisi sırasında sadece dört galibiyet aldılar. Reds, Sunderland, Leeds ve Burnley gibi yeni yükselmiş üç takıma karşı da kötü performans gösterdi.

    Salı gecesi yaşanan fiyasko öncesinde, üç maçlık galibiyet serisi büyük yankı uyandırdı. Ancak Slot'un takımı, Stadium of Light'ta galibiyet elde ederek övgüye değer bir mücadele ruhu sergilese de, City Ground'da Alexis Mac Allister'ın 97. dakikadaki golüyle galibiyeti kaptı ve geçen hafta sonu Anfield'da West Ham'ı 5-2 yenerek morali yükselten galibiyette bile konuk takım aslında daha yüksek bir beklenen gol rakamıyla (1,86'ya 1,84) maçı tamamladı. Liverpool'un ilk üç golü duran toplardan, son iki golü ise seken toplardan geldi.

    Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak

    Son birkaç ayda Liverpool'un köşe vuruşlarındaki tehdidini önemli ölçüde artıran Slot'a kesinlikle övgü gerekir, ancak kendisi de takımının açık oyunda hem fırsatlar yaratmakta hem de bunları gole çevirmekte hala zorlandığını itiraf etti. Florian Wirtz'in sakatlığı nedeniyle forma giyememesi bu açıdan şüphesiz büyük bir sorun, ancak Liverpool'un düşük blokları açmak için Alman oyuncuya olan bağımlılığı endişe verici.

    Molineux'da Slot, etkisiz geçen ilk yarıyı (tek bir "büyük fırsat" bile yaratılamadı) değerlendirirken, kanatlarda penetrasyon eksikliğine değindi. Salah'ın dört ay sonra attığı ilk lig golü, genel olarak yetersiz performansı gözlerden kaçırmaya yetmedi. Mısırlı oyuncu, maç boyunca tek bir fırsat bile yaratamadı, üstelik maçı kazanacak muhteşem bir kontratak fırsatını da kaçırdı.

    Cody Gakpo'ya gelince, Hollandalı oyuncu ne yazık ki Liverpool'un aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar bekleme eğilimini temsil ediyor.

    Kulüp efsanesi Steve Gerrard, TNT Sports'ta Rio Ngumoha'nın artık sol kanatta forma giymesi gerektiğini, bunun ilk adımının da Cuma günü Wolves ile oynanacak FA Cup rövanş maçı olduğunu savundu, ancak bu, geçen Cumartesi City Ground'da yaptığı kısa süreli oyuna çıktıktan sonra zaten belliydi. 

    Bu anlamda Slot, her maçta ilk 11'de oynamayı hak etmeyen oyunculara ısrar ederek şu anda kendine hiç iyilik yapmıyor.

    Kötü başlangıç ve bitiş

    Saldırı konusunda seçenekleri kısıtlı olduğu kesin ve bu onun suçu değil, yaz ya da kış transfer döneminde Luis Diaz'ın yerine bir oyuncu transfer edemeyen kulübünün suçu. Antoine Semenyo'nun Manchester City'de beklendiği gibi anında etkisini göstermesi, bu hatayı daha da kötü gösteriyor.

    Ancak Slot, elindeki kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı başardığı için işe alındı. Bunu Feyenoord'da yaptı. Ve Liverpool'daki ilk yılında da yaptı. Ancak artık bunu yapmıyor.

    Transfer piyasasında hatalar yapılmış olabilir - Marc Guehi'yi kaçırmak kadar büyük bir hata yok - ama bu kadar güçlü bir kadro, ligde Manchester United ve Aston Villa'nın gerisinde kalmamalı.

    Ancak Liverpool, maçlara düzenli olarak kötü başlayıp kötü bitirmenin kaçınılmaz bedelini ödüyor ve bu, nasıl bakarsanız bakın, menajerin sorumluluğundadır. Ya oyuncularına maçın ilk düdüğünden itibaren yoğun bir şekilde oynamanın önemini aşılayamıyor ya da oyuncular artık onu dinlemiyor. 

    Sonuç olarak, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 29 maçın ilk yarım saatinde sadece beş gol atan takım, genellikle son 15 dakikada skoru zorlamak zorunda kalıyor ve bu da genellikle merkez savunmacılardan birinin (Ibrahima Konate) oyundan çıkarılmasıyla sonuçlanan, takımın formunu ve soğukkanlılığını tamamen kaybetmesine neden oluyor.

    Liverpool'un yedi kez uzatma dakikalarında puan kaybettiği ve böylece 90. dakikadan sonra en fazla galibiyet golü yiyen takım rekorunu kırdığı kesinlikle bir tesadüf değil.

    Beklenti yerine umut

    Slot'un soyunma odasını kaybettiğini söylemek yanlış olur. Salah dışında, oyuncuların başka hiçbir şikayeti ya da soyunma odasında hoşnutsuzluk olduğuna dair söylentiler duymadık.

    Ancak, Liverpool'da çok belirgin bir durgunluk ve uyuşukluk var ve bu durum derin endişe yaratıyor. Avantajlarını kaybettiler ve bunun nedeni ya zihinsel ya da fiziksel yorgunluk. Ya da belki her ikisi de.

    Van Dijk, Molineux'da bir kez daha "birçok nedenden dolayı bu sezonun her zaman inişli çıkışlı geçeceğini" iddia etti, ancak asıl mesele Slot'un artık durumu kurtarabilecek gibi görünmemesi.

    Liverpool onu kovmayacak elbette. En azından şimdilik; Reds, ligde ve iki kupa yarışmasında çok önemli maçlara çıkacakken. Taraftarlar da teknik direktörü ve oyuncularını desteklemeye devam edecekler, ancak bu, durumun önümüzdeki birkaç ay içinde düzeleceği beklentisinden çok umutla olacak.

    Slot'un en sadık destekçileri bile, bir yıl önce hayal bile edemeyecekleri bir şekilde Hollandalıya olan inançlarını sınamaya başladılar. Onlar da aynı eski hikayeden bıkmış durumda ve Slot bu durumu değiştiremezse, Liverpool'un teknik direktörünü değiştirmekten başka seçeneği kalmayacak.

