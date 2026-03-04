Liverpool, Arne Slot'u kovmak zorunda: Wolves fiyaskosunun ardından isteksiz Reds, kararlı bir adım atmalı, çünkü Hollandalı teknik adam kabus gibi geçen sezonu kurtaramayacağını kanıtladı

Saldırı konusunda seçenekleri kısıtlı olduğu kesin ve bu onun suçu değil, yaz ya da kış transfer döneminde Luis Diaz'ın yerine bir oyuncu transfer edemeyen kulübünün suçu. Antoine Semenyo'nun Manchester City'de beklendiği gibi anında etkisini göstermesi, bu hatayı daha da kötü gösteriyor.
Ancak Slot, elindeki kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı başardığı için işe alındı. Bunu Feyenoord'da yaptı. Ve Liverpool'daki ilk yılında da yaptı. Ancak artık bunu yapmıyor.
Transfer piyasasında hatalar yapılmış olabilir - Marc Guehi'yi kaçırmak kadar büyük bir hata yok - ama bu kadar güçlü bir kadro, ligde Manchester United ve Aston Villa'nın gerisinde kalmamalı.
Ancak Liverpool, maçlara düzenli olarak kötü başlayıp kötü bitirmenin kaçınılmaz bedelini ödüyor ve bu, nasıl bakarsanız bakın, menajerin sorumluluğundadır. Ya oyuncularına maçın ilk düdüğünden itibaren yoğun bir şekilde oynamanın önemini aşılayamıyor ya da oyuncular artık onu dinlemiyor.
Sonuç olarak, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 29 maçın ilk yarım saatinde sadece beş gol atan takım, genellikle son 15 dakikada skoru zorlamak zorunda kalıyor ve bu da genellikle merkez savunmacılardan birinin (Ibrahima Konate) oyundan çıkarılmasıyla sonuçlanan, takımın formunu ve soğukkanlılığını tamamen kaybetmesine neden oluyor.
Liverpool'un yedi kez uzatma dakikalarında puan kaybettiği ve böylece 90. dakikadan sonra en fazla galibiyet golü yiyen takım rekorunu kırdığı kesinlikle bir tesadüf değil.