Liverpool, Arne Slot'u kovmak zorunda: Wolves fiyaskosunun ardından isteksiz Reds, kararlı bir adım atmalı, çünkü Hollandalı teknik adam kabus gibi geçen sezonu kurtaramayacağını kanıtladı

Bazı taraftarlar hala Slot'un kovulması gerektiğini kabul edemiyorlar - ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum. O, son 36 yılda Liverpool ile şampiyonluk kazanan iki kişiden biri - ve bunu ilk sezonunda başardı.

Bu nedenle, Slot'a daha fazla zaman tanınması gerektiği hissi devam ediyor, çünkü o daha fazla zamanı hak etti. Ne yazık ki, bu argüman rasyonel olmaktan çok duygusal ve neredeyse tamamen taraftarların, hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşattığı için Hollandalıya minnettar oldukları ve bu nedenle ona sadakat borçlu oldukları hissine dayanıyor - en azından sezon sonuna kadar.

Taraftarlar ayrıca Liverpool'un "koçları kovma kulübü" olmamasıyla da gurur duyuyorlar. Anfield'da koçlar her zaman oyunculardan daha önemli görülmüştür ve genellikle kulübün marşı "You'll Never Walk Alone" (Asla Yalnız Yürümeyeceksin) ile tamamen uyumlu bir şekilde zor zamanlarda desteklenirler.

Ancak, gelenek ve geçmiş başarıların birleşimi, Slot'un işini korumak için yeterli olmamalıdır, çünkü mevcut zorluklar gelecekteki başarıları tehlikeye atmaktadır. Son hesaplar, geçen yaz transfer ücretleri ve maaşlar için rekor düzeyde harcama yapıldıktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın kulübün ekonomik istikrarı için büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır.