Liverpool'a transfer olacak Jeremy Jacquet'in sezonu neredeyse sona erdi, Rennes sakatlanan savunma oyuncusunun ameliyat olacağını doğruladı

Sakatlık, Rennes'in Lens'e 3-1 yenildiği maçta meydana geldi ve bu maç genç stoper için yıkıcı oldu. Jacquet, bir mücadelede omzunu tutarak büyük bir acı içindekaldığı için sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kapsamlı tıbbi değerlendirmeler ve uzmanlarla yapılan görüşmelerin ardından, sağlık ekibinin en kötü korkuları doğrulandı.

Anfield yetkililerinin Chelsea ile girdiği zorlu rekabetin ardından transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncu, şimdi 2025-26 sezonunu neredeyse tamamen bitirecek bir ameliyat geçirmek zorunda. Premier League'e transfer olma hayallerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamaya başlayan oyuncu için bu, büyük bir darbe oldu.

Rennes, savunma oyuncusunun durumu hakkında şu resmi açıklamayı yaptı: "Jeremy Jacquet ameliyat olacak. 7 Şubat'ta Lens ile oynanan maçta Jeremy Jacquet, sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı erken terk etmek zorunda kaldı. Tıbbi muayenelerin ardından, önümüzdeki günlerde ameliyat yapılması planlanıyor. Stade Rennais F.C. kendisine acil şifalar diler."