Liverpool'a transfer olacak Jeremy Jacquet'in sezonu neredeyse sona erdi, Rennes sakatlanan savunma oyuncusunun ameliyat olacağını doğruladı
Jacquet ameliyata hazırlanıyor
Sakatlık, Rennes'in Lens'e 3-1 yenildiği maçta meydana geldi ve bu maç genç stoper için yıkıcı oldu. Jacquet, bir mücadelede omzunu tutarak büyük bir acı içindekaldığı için sahayı terk etmek zorunda kaldı. Kapsamlı tıbbi değerlendirmeler ve uzmanlarla yapılan görüşmelerin ardından, sağlık ekibinin en kötü korkuları doğrulandı.
Anfield yetkililerinin Chelsea ile girdiği zorlu rekabetin ardından transfer ettiği 20 yaşındaki oyuncu, şimdi 2025-26 sezonunu neredeyse tamamen bitirecek bir ameliyat geçirmek zorunda. Premier League'e transfer olma hayallerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlamaya başlayan oyuncu için bu, büyük bir darbe oldu.
Rennes, savunma oyuncusunun durumu hakkında şu resmi açıklamayı yaptı: "Jeremy Jacquet ameliyat olacak. 7 Şubat'ta Lens ile oynanan maçta Jeremy Jacquet, sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı erken terk etmek zorunda kaldı. Tıbbi muayenelerin ardından, önümüzdeki günlerde ameliyat yapılması planlanıyor. Stade Rennais F.C. kendisine acil şifalar diler."
Sezon öncesi hazırlık maçlarında arayı kapatmaya hazırlanıyor
Liverpool taraftarları, Jacquet'nin Fransa'daki gelişimini heyecanla takip ediyorlardı ve genç oyuncuyu kulübün uzun vadeli savunma evriminde önemli bir bileşen olarak görüyorlardı. Ameliyatın sorunu başarıyla çözeceği düşünülse de, uzun iyileşme süresi nedeniyle Fransız oyuncu, birkaç ay boyunca rekabetçi maçlardan uzak kalarak bu yaz Merseyside'a gelecek.
Bu durum, yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağlamak için arayı kapatması gerekeceğinden, yaklaşan sezon öncesi kondisyon programına büyük önem kazandırıyor. Reds, onun transferini garantilemek için 60 milyon sterlin gibi şaşırtıcı birrakam ödedi. Bu rakam, onu Rennes'in tarihindeki en pahalı transferi yapıyor ve Manchester City'nin 2023'te Jeremy Doku için ödediği 55,5 milyon sterlini geçiyor. Bu aksiliklere rağmen, Liverpool 20 yaşındaki oyuncuya olan bağlılığını sürdürüyor ve rehabilitasyon sürecini takip edecek.
Avrupa'nın seçkin geleceği için verilen mücadele
Liverpool, Jacquet'i İngiltere'ye getirmek için anlaşma yapmadan önce, savunma oyuncusu Stamford Bridge'in yoğun ilgisinin konusuydu. Chelsea, kendi savunma hattını güçlendirmek istediği için kış transfer döneminde bu gelecek vaat eden genç oyuncuyu kadrosuna katmak için en favori takım olarak görülüyordu. Ancak, Blues sonunda Fransız tarafının istediği fiyatı kabul etmedi ve Liverpool'un devreye girip transferi tamamlamasına izin verdi.
Jacquet için yarıştan çekilme kararının ardından Chelsea, Rennes oyuncusu için fazla harcama yapmak yerine, kendi iç kadrosuna ve mevcut transfer stratejisine güvenmeyi tercih etti. Bu arada Jacquet, şu anda Virgil van Dijk'ın liderlik ettiği Liverpool'un savunma hattına uzun vadeli bir takviye olarak görülüyor. Onun gelişi, Reds'in savunma rotasyonu standartlarını korumak için önemli bir adım olarak değerlendirilse de, ilk olarak fiziksel bir engeli aşması gerekiyor.
İyileşmeye giden uzun yol
Jacquet'in yakın geleceği, ameliyat sonrası dinlenme dönemini takiben Fransa'da yoğun bir rehabilitasyon programını içermektedir. Liverpool sağlık ekibi, 2026-27 sezonu başladığında İngiliz futbolunun zorluklarına hazır olmasını sağlamak için gözetim sağlayacaktır. Hedef, savunma oyuncusunun yaz turunun başlangıcında takıma katılabilecek kadar formda olmasıdır.
