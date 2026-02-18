Getty Images
Liverpool'a Real Madrid yıldızını görmezden gelip Mohamed Salah'ın yerine Jarrod Bowen'ı transfer etmesi söylendi
Salah ve Liverpool'un çalkantılı sezonu
Salah, Liverpool'un Premier League şampiyonluğunu kazanmasıyla 2024-25 sezonunda PFA Oyuncuları Tarafından Yılın Oyuncusu seçildi, ancak takım şampiyonluğunu korumakta zorlanıyor. 26 hafta sonunda Reds, lider Arsenal'in 15 puan gerisinde, ligde altıncı sırada yer alıyor.
Salah geçen yıl 29 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı, ancak bu sezon şu ana kadar ligde sadece dört gol attı. Kasım ayında, baş antrenör Arne Slot ile ilişkilerinin bozulduğunu iddia etmesiyle Liverpool'daki uzun vadeli geleceği şüpheye düştü ve bu konuda uzlaşma sağlanmış gibi görünse de, Salah yaz aylarında takımdan ayrılacağı yönünde güçlü söylentiler var.
Liverpool'un düşüşünden sadece Salah sorumlu değil
Eski Chelsea yıldızı ve TV yorumcusu Andy Townsend, Salah'ın formunun endişe verici olduğunu, ancak takım arkadaşlarının performanslarının da göz ardı edilemeyeceğini iddia etti.
Townsend, en son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Liverpool, Manchester City'ye karşı oynadığı ikinci yarıda bir şeyler gösterdi. The Kop'a doğru oynayarak, City'ye baskı yapmaya ve sıkıştırmaya başladılar, birkaç hata yapmaları için onları zorladılar ve birbirlerini desteklediler. Böyle oynamaya başladıklarında, hala çok iyi bir takım olabilirler, ancak bu sezon çok inişli çıkışlı bir performans sergilediler.
"Dürüst olalım, Noel'den önce Mohamed Salah'ın AFCON'a gitmesi gibi bir durum yaşadılar. Şimdi geri döndü ama hala tam olarak hızına ulaşamadı. Mo Salah'ın bizim bildiğimiz şekilde topu tekmelediğini görmedim. Bir süredir parlak bir performans sergilemiyor. Mo'nun o üstünlüğünü tekrar bulup bulmayacağı ya da olanlara bakıldığında Slot için bunu bulmak isteyip istemeyeceği başka bir soru.
"Virgil van Dijk Temmuz ayında 35 yaşına girecek. Daha hızlı ya da daha iyi olmayacak. Bu bir gerçek. O kampta ve kadrolarında bazı gerçek sorunlar var.
"Florian Wirtz, ara sıra yarım maçlar oynadı ama henüz dünya klasmanı diyebileceğiniz bir form yakalayamadı. Hala hepimizin "vay canına, şimdi anladım" diyeceği bir dizi maç oynaması gerekiyor. Şimdiye kadar bazı anlar yaşadı ama bunu görmedik. Gerçekten görmedik.
"Kampta şu anda soru işaretleri olan başka oyuncular da var. Alexis Mac Allister geçen yılki gibi bir oyuncu gibi görünmüyor. Orta sahada sadece kenarda kalıyor, eskisi gibi maçı domine edemiyor ve Liverpool için kontrolü ele alamıyor gibi görünüyor.
"Sadece Salah değil. Sadece Van Dijk değil. Soyunma odasında çözülmesi gereken başka sorunlar da var. Dominik Szoboszlai harika oynuyor. Hugo Ekitike'yi de çok seviyorum. Bence önümüzdeki yıllarda Anfield'da en iyi oyuncularından biri olma şansı var."
Liverpool, Rodrygo yerine Bowen'ı tercih etmelidir, diyor Townsend.
Salah'ın geleceği belirsizken, Liverpool, Real Madrid'in kanat oyuncusu Rodrygo da dahil olmak üzere bir dizi olası halefiyle bağlantılı olarak anılıyor. Ancak Townsend, Reds'in bunun yerine, bu sezon West Ham ile Premier Lig'den düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan İngiltere milli takım oyuncusu Bowen'ın peşine düşmesi gerektiğini düşünüyor.
"Liverpool, gelecek sezon Mohamed Salah'ın yerini kim alabilir? Bence Jarrod Bowen Liverpool için çok iyi bir seçim olur," diye devam etti Townsend.
"Rodrygo ile ilgili haberleri pek anlamıyorum. Real Madrid'de oynuyorsan elbette büyük yeteneğin var demektir ama onu hiçbir zaman bir Galactico olarak görmedim.
"Jarrod Bowen kesinlikle Liverpool'a gider ve sağ kanattan onlar için gerçek bir tehdit olur. Cody Gakpo, Hugo Ekitike ve Jarrod Bown olurlar. Size hız, çalışma temposu, goller ve gerçek verimlilik sağlarlar. Bu, isteyebileceğiniz her şeye sahip bir forvet hattıdır.
"Liverpool, Bowen'ı göz önünde bulundurmak zorunda kalacak çünkü Salah'ın bu yazdan sonra kalacağını sanmıyorum. Anfield'da ne olduysa, Mo'nun rüzgarı biraz kesildi.
"İlişki sorunu mu, yoksa sadece yaşlanıyor mu, her ne olursa olsun, geçmişte olduğu gibi rakamları üretmeye devam edemeyecek. Mo artık gücünü kaybediyor gibi görünüyor ve bunda utanılacak bir şey yok. Bu sadece futbol. Yaşlanmanın bir parçası. Mo'nun en iyi günleri geride kaldı ve onu değiştirmeleri gerekiyor."
Salah için bundan sonra ne olacak?
Salah bu yaz Liverpool'dan ayrılırsa, Avrupa'yı tamamen terk etmesi bekleniyor. Haberlere göre, Suudi Pro Ligi takımı Al-Ittihad ile görüşmelerini tamamladı, ancak Major League Soccer'a transfer olasılığı da göz ardı edilemez.
