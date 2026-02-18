Liverpool'a Real Madrid yıldızını görmezden gelip Mohamed Salah'ın yerine Jarrod Bowen'ı transfer etmesi söylendi

Eski Chelsea yıldızı ve TV yorumcusu Andy Townsend, Salah'ın formunun endişe verici olduğunu, ancak takım arkadaşlarının performanslarının da göz ardı edilemeyeceğini iddia etti.

Townsend, en son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports'a şunları söyledi: "Liverpool, Manchester City'ye karşı oynadığı ikinci yarıda bir şeyler gösterdi. The Kop'a doğru oynayarak, City'ye baskı yapmaya ve sıkıştırmaya başladılar, birkaç hata yapmaları için onları zorladılar ve birbirlerini desteklediler. Böyle oynamaya başladıklarında, hala çok iyi bir takım olabilirler, ancak bu sezon çok inişli çıkışlı bir performans sergilediler.

"Dürüst olalım, Noel'den önce Mohamed Salah'ın AFCON'a gitmesi gibi bir durum yaşadılar. Şimdi geri döndü ama hala tam olarak hızına ulaşamadı. Mo Salah'ın bizim bildiğimiz şekilde topu tekmelediğini görmedim. Bir süredir parlak bir performans sergilemiyor. Mo'nun o üstünlüğünü tekrar bulup bulmayacağı ya da olanlara bakıldığında Slot için bunu bulmak isteyip istemeyeceği başka bir soru.

"Virgil van Dijk Temmuz ayında 35 yaşına girecek. Daha hızlı ya da daha iyi olmayacak. Bu bir gerçek. O kampta ve kadrolarında bazı gerçek sorunlar var.

"Florian Wirtz, ara sıra yarım maçlar oynadı ama henüz dünya klasmanı diyebileceğiniz bir form yakalayamadı. Hala hepimizin "vay canına, şimdi anladım" diyeceği bir dizi maç oynaması gerekiyor. Şimdiye kadar bazı anlar yaşadı ama bunu görmedik. Gerçekten görmedik.

"Kampta şu anda soru işaretleri olan başka oyuncular da var. Alexis Mac Allister geçen yılki gibi bir oyuncu gibi görünmüyor. Orta sahada sadece kenarda kalıyor, eskisi gibi maçı domine edemiyor ve Liverpool için kontrolü ele alamıyor gibi görünüyor.

"Sadece Salah değil. Sadece Van Dijk değil. Soyunma odasında çözülmesi gereken başka sorunlar da var. Dominik Szoboszlai harika oynuyor. Hugo Ekitike'yi de çok seviyorum. Bence önümüzdeki yıllarda Anfield'da en iyi oyuncularından biri olma şansı var."