Liverpool, 100 milyon euro değerindeki RB Leipzig yıldızı Yan Diomande'nin transferini neden geciktiriyor? - Açıklama

Liverpool, Diomande ile ilgileniyor olsa da, yakın gelecekte harekete geçmeyecek gibi görünüyor. Sacha Tavolieri, Diomande'nin Roc Nation'a geçmeye karar vermeden önce eski ajansıyla 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı için transferde bazı komplikasyonlar yaşandığını bildiriyor.

Bu anlaşma, Diomande'nin imaj haklarını bağlamış durumda, bu da Reds'in bu hukuki karmaşa çözülene kadar RB Leipzig ile bir anlaşma yapamayacağı anlamına geliyor. Bunun ne kadar süreceği henüz belli değil.

Liverpool'un zorlu bir sezonun ardından yaz transferlerinin uyum sağlamasına hala ihtiyacı olduğu düşünülürse, bu çok da kötü bir şey olmayabilir. Hugo Ekitike hemen başarıya ulaşırken, Florian Wirtz İngiltere'nin en üst ligine uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duydu. Aksine, Alexander Isak, Newcastle United'dan transfer olduktan sonra maç kondisyonu yetersizdi ve daha sonra fibula kırığı içeren bir ayak bileği sakatlığı geçirdi. Bu sezonun bir noktasında, muhtemelen Mart ayı gibi tekrar oynaması bekleniyor.