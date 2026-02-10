AFP
Liverpool, 100 milyon euro değerindeki RB Leipzig yıldızı Yan Diomande'nin transferini neden geciktiriyor? - Açıklama
Diomande, Premier League'in ilgisini çekiyor
Diomande, geçen yaz sadece 20 milyon euro (17,2 milyon sterlin/21,6 milyon dolar) karşılığında RB Leipzig'e transfer olduktan sonra Bundesliga'da çıkış yakaladı. Genç oyuncu, bu sezon Almanya'nın en üst liginde 20 maçta 7 gol attı ve 4 asist yaptı, takımının ligde dördüncü sıraya yükselmesine katkıda bulundu.
Onun formu, özellikle Premier Lig takımları tarafından fark edildi. Liverpool ve Manchester City'nin durumu takip ettiği düşünülürken, Tottenham Hotspur'un onu Brennan Johnson'ın yerine transfer etmek istediği söyleniyordu, ancak bu olasılık hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi.
Liverpool neden harekete geçmeden önce bekleyecek?
Liverpool, Diomande ile ilgileniyor olsa da, yakın gelecekte harekete geçmeyecek gibi görünüyor. Sacha Tavolieri, Diomande'nin Roc Nation'a geçmeye karar vermeden önce eski ajansıyla 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı için transferde bazı komplikasyonlar yaşandığını bildiriyor.
Bu anlaşma, Diomande'nin imaj haklarını bağlamış durumda, bu da Reds'in bu hukuki karmaşa çözülene kadar RB Leipzig ile bir anlaşma yapamayacağı anlamına geliyor. Bunun ne kadar süreceği henüz belli değil.
Liverpool'un zorlu bir sezonun ardından yaz transferlerinin uyum sağlamasına hala ihtiyacı olduğu düşünülürse, bu çok da kötü bir şey olmayabilir. Hugo Ekitike hemen başarıya ulaşırken, Florian Wirtz İngiltere'nin en üst ligine uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duydu. Aksine, Alexander Isak, Newcastle United'dan transfer olduktan sonra maç kondisyonu yetersizdi ve daha sonra fibula kırığı içeren bir ayak bileği sakatlığı geçirdi. Bu sezonun bir noktasında, muhtemelen Mart ayı gibi tekrar oynaması bekleniyor.
'Odaklanmaya ve sakin kalmaya çalışıyorum'
Bu yılın başlarında GOAL'a konuşan Diomande, Premier League'in ilgisini fark ettiğini itiraf etti, ancak çok ileriyi düşünmemeye çalıştığını da ekledi.
"Konsantre olmaya, teknik ekibin sözlerini dinlemeye ve kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Herkes her şeyin yolunda gittiğini görebiliyor, bu yüzden durmayacağım.
Arkadaşlarım bana haberleri göndermeye çalışıyor ama ben konsantre ve sakin kalmaya çalışıyorum. Benim için bu iki ya da üç yıl sürecekti. Ben de çok çalışıyorum ve mutluyum, her şey çok hızlı gelişiyor ve sezon sonuna kadar devam etmeyi umuyorum."
Liverpool, zorlu bir sezonun ardından güçlü bir performans sergilemeli.
Liverpool, 2024-25 Premier League şampiyonluğunu kazandıkları zaman belirledikleri hedefleri tutturamadı. Kırmızılar bu sezon 25 maçta 39 puan topladı ve lider Arsenal'in belirlediği temponun oldukça gerisinde kaldı. Şu anda öncelikli hedefleri Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
Pazar öğleden sonra Dominik Szoboszlai'nin Manchester City'ye karşı attığı inanılmaz serbest vuruşla ikinci lig galibiyetini arka arkaya almaya hazır görünüyorlardı. Ancak, Bernardo Silva'nın skoru eşitledikten sonra Erling Haaland'ın 93. dakikada penaltıdan Cityzens'ı öne geçirmesi ile Arne Slot'un takımı için işler hızla kötüye gitti. Szoboszlai daha sonra uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü, bu da Macar orta saha oyuncusunun Çarşamba gecesi Sunderland'a yapılacak zorlu deplasmana katılamayacağı anlamına geliyor.
Black Cats, Championship'ten yükselmesinin ardından harika bir sezon geçiriyor ve 18. sıradaki West Ham United'ın 12 puan üzerinde yer alarak küme düşme tehlikesi yaşamıyor.
