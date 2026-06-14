Livano Comenencia kimdir: Juventus Next Gen'den Curaçao ile Dünya Kupası'na

Comenencia, daha önce de belirttiğimiz gibi, İtalya'da da forma giydi. Daha spesifik olarak Juventus Next Gen'de.





Torino'da onu Jong PSV'de gördüler, ona hayran kaldılar ve 2023 yaz transfer döneminin son günlerinde onu İtalya'ya getirip Serie C'deki ikinci takıma katmaya karar verdiler.





Comenencia, 2025 yılının Mayıs ayında Bianconero'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: "Bilmiyordum, ama sonra menajerim ve babam beni aradı ve Juventus'un ilgilendiğini söylediler. Şok oldum çünkü o Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri, çok güzeldi. Bu muhteşem formayla oynamak için sabırsızlanıyordum. Şimdi buradayım ve hala mutluyum."





Comenencia sıradan bir oyuncu değil: 2021'de Guardian onu 2004 ve sonrasında doğan Avrupa'nın en umut verici 60 yeteneği listesine dahil etmişti. Her halükarda ve bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi, bir bahis olarak görülen biri için oldukça olumlu referanslar.