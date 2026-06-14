Livano Comenencia kimdir: Juventus Next Gen'den Curaçao ile Dünya Kupası'na

Livano Comenencia'nın masalı: İtalya 3. Ligi'nden Dünya Kupası'na.
Dikkat çekmeyen türden olmayan, özellikle de şu anda Curaçao ile Dünya Kupası'nda oynadığını düşünürsek, Yeşil Burun Adaları, Ürdün ve Özbekistan ile birlikte turnuvaya ilk kez katılan dört milli takımdan biri olduğu için daha da dikkat çeken bir isim.
Dick Advocaat'ın yönettiği milli takım, favoriler arasında yer alan Almanya ile ilk maçına çıkacak ve Comenencia için bu, Juventus'ta da forma giydiği bir serüvenin ardından gerçekleşen bir rüya.