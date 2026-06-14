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LIVANO COMENENCIA CURACAO Getty Images

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Livano Comenencia kimdir: Juventus Next Gen'den Curaçao ile Dünya Kupası'na

Dünya Kupası
L. Comenencia
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao
Juventus
Juventus Next Gen
FC Zuerich

Zürih'in orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nın sürpriz takımıyla ilk Dünya Kupası'nı oynuyor. Geçmişte Serie C'de forma giymişti.

Livano Comenencia'nın masalı: İtalya 3. Ligi'nden Dünya Kupası'na.


Dikkat çekmeyen türden olmayan, özellikle de şu anda Curaçao ile Dünya Kupası'nda oynadığını düşünürsek, Yeşil Burun Adaları, Ürdün ve Özbekistan ile birlikte turnuvaya ilk kez katılan dört milli takımdan biri olduğu için daha da dikkat çeken bir isim.


Dick Advocaat'ın yönettiği milli takım, favoriler arasında yer alan Almanya ile ilk maçına çıkacak ve Comenencia için bu, Juventus'ta da forma giydiği bir serüvenin ardından gerçekleşen bir rüya.

  • COMENENCIA, ALMANYA KARŞISINDA GOL ATTI

    Ve bu ilk maç daha güzel olamazdı, çünkü Dünya Kupası'ndaki ilk maçında hemen ilk golünü attı.


    21. dakikada, Almanya'nın 1-0 önde olduğu sırada (6. dakikada Florian Wirtz'in asistiyle Felix Nmecha golü attı), Livano Comenencia herkesi şaşkına çevirdi: 21. dakikada, Curaçao'nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atan kişi tam da oydu ve skoru geçici olarak 1-1'e getirdi.


    Top kısa bir sektikten sonra ona geldi, o da ceza sahası sınırından sol ayağıyla ilk vuruşunu yaptı ve Alman bir savunmacının defleksiyonuyla Manuel Neuer'e şans tanımadı. Ama bilindiği gibi, şans cesur olanların yanındadır.

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  • "JUVENTUS'UN ARAMASINDAN ŞAŞIRDIM"

    Comenencia, daha önce de belirttiğimiz gibi, İtalya'da da forma giydi. Daha spesifik olarak Juventus Next Gen'de.


    Torino'da onu Jong PSV'de gördüler, ona hayran kaldılar ve 2023 yaz transfer döneminin son günlerinde onu İtalya'ya getirip Serie C'deki ikinci takıma katmaya karar verdiler.


    Comenencia, 2025 yılının Mayıs ayında Bianconero'ya verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: "Bilmiyordum, ama sonra menajerim ve babam beni aradı ve Juventus'un ilgilendiğini söylediler. Şok oldum çünkü o Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri, çok güzeldi. Bu muhteşem formayla oynamak için sabırsızlanıyordum. Şimdi buradayım ve hala mutluyum."


    Comenencia sıradan bir oyuncu değil: 2021'de Guardian onu 2004 ve sonrasında doğan Avrupa'nın en umut verici 60 yeteneği listesine dahil etmişti. Her halükarda ve bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi, bir bahis olarak görülen biri için oldukça olumlu referanslar.

  • JUVE NEXT GEN'DE GEÇİRDİĞİM İKİ YIL

    Comenencia, orta saha oyuncusundan kanat oyuncusuna kadar her pozisyonda oynayabilen bir isimdir ve 2023'ten 2025'e kadar Juve Next Gen'de geçirdiği iki sezon boyunca çoğunlukla bu pozisyonda görev almıştır. Serie C ligi ve Coppa Italia'da toplam 70 maça çıkmış, 3 gol atmış ve 8 asist yapmıştır. 2024 yazında Thiago Motta yönetimindeki A takımın Almanya'daki kampına da katıldı ve Nürnberg ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı.


    Ancak Juve, bir yıl sonra ondan vazgeçmeye karar verdi: onu İsviçre'nin Zürih takımına kiraladı. Comenencia, ligi üçüncü sıradan bitiren takım için hayal kırıklığı yaratan 25 maçlık ilk sezonunu tamamladıktan sonra halen bu takımda oynuyor. Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Birinci ligde başrol oynamak istiyordum" dedi.


    Kısacası, Comenencia'nın beklentileri karşılanmadı. Kendisi de İsviçre'ye transfer olmadan kısa bir süre önce Bianconero'ya "Benim hedefim, A takıma girmek için en iyi olmak. Bunun için hala antrenman yapıyorum. A takıma girmek için elimden geleni yapıyorum" demişti.


    Aslında, yine Bianconero'ya verdiği aynı röportajda, eski PSV oyuncusu "biraz seviyemin altında kaldığımı" itiraf etmişti. "Daha iyisini yapabilirdim. Ortalarımın daha iyi olması gerektiğini ve son 20 metrede daha fazlasını yapmam gerektiğini düşünüyorum."

  • ALLEGRI'NİN TAHMİNİ

    Peki, Comenencia’nın zihninde ve kalbinde İtalya deneyiminden ne kalacak? Belki de soyunma odasında Kenan Yıldız ile geçirdiği zamanlar; Yıldız, kendisinin aksine A Takım’a yükselmiş ve tıpkı onun gibi Dünya Kupası’nda oynama hayalini yaşıyor, ancak Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı Türkiye milli takımında.


    "Bir arkadaşım," diye açıkladı Comenencia, La Gazzetta dello Sport'a. "Bir keresinde, Ancona maçında, ona bir metre mesafeden pas attım. En az üç oyuncuyu geçip tek başına kaleye gitti. 10 numara ile oynuyordu. Dribbling, yetenek, yaratıcılık. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından biri."


    2023/2024 sezonunda, Massimiliano Allegri'ninJuventus'taki son sezonunda, Comenencia büyüklerle antrenman yapmaya çağrıldı. Ve Livorno'lu teknik direktörle tanıştı, onun saygısını kazandı. "Sık sık A Takımla antrenman yapıyordum," diye devam etti Gazzetta'ya. "Beni seviyordu. Orada işler zordu, ha. İlk antrenmanlarda topa dokunmadım bile."

  • CURACAO'DAN GELEN ÇAĞRI

    Juventus'tan ayrılmasından bir yıl sonra, Comenencia yeniden gündeme geldi. Eleme turlarını geçerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Curaçao'nun kadrosunda o da yer alıyor ve dünya kamuoyunu şaşırtmayı umuyor. Elbette Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile aynı grupta yer almak zorlu bir görev, ancak turnuvanın en iyi üçüncü takımları arasında da bir üst tura çıkma olasılığı göz önüne alındığında, kurallar sürprizlerin ortaya çıkmasına elverişli.


    Bu turnuvada yer almak, kariyerinde farklı kararlar alabilecek olan Livano için şimdiden bir başarı. Hollanda'yı seçmiş olsaydı, eski Juventus oyuncusu Dünya Kupası'nı sadece uzaktan izleyecekti. Zaten Comenencia'nın bu şansı vardı; Hollanda'nın Breda kentinde doğmuş olmasına rağmen ebeveynleri Curaçao kökenli olduğu için Oranje'yi seçme şansı vardı. Nitekim 20 yaş altı seviyesine kadar tüm genç milli takımlarda Oranje forması giydi.


    "Kiminle oynayacağıma karar vermem ne kadar sürdü? Aslında biraz," diye La Gazzetta dello Sport'a açıkladı. "Takım menajeriyle telefon görüşmesinden sonra babamı aradım ve onun da arandığını öğrendim. Hollanda'da da bir şansım olabileceğini biliyordum, bu yüzden birkaç ay bekledim. Sonunda, Curaçao'ya evet demek beni Dünya Kupası'na götürdü. Adaya ayak bastığım anda doğru seçimi yaptığımı anladım."