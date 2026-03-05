Lionesses'ın yıldızı Georgia Stanway, Arsenal'in transferi yaklaşırken neden yazın en iyi transferlerden biri olacağını gösteriyor

Stanway'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Alman kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını açıklamasından bu yana, Arsenal'e bedelsiz transfer olacağı kesinleşti. Bu hafta başında geleceğiyle ilgili kararını ne kadar yaklaştığı sorulduğunda, orta saha oyuncusu "Çok yaklaştım. Birçok kişiyle görüştüm, Sarina [Wiegman] ile de görüştüm ve er ya da geç öğreneceksiniz."

Bu, kadın futbolunda en kötü saklanan sırlardan biri, tıpkı Barcelona'dan Ona Batlle'nin başka bir bedelsiz transferle kuzey Londra'ya gelmesinin de yakın olduğu gibi. Ancak bu transferlerin nihayet açıklandığında kimseyi şaşırtmayacak olması, bunların harika transferler olmadığı anlamına gelmez. Aksine, Stanway'in bu hafta İngiltere için attığı iki gol, bu transferin hem kendisi hem de Arsenal için neden harika bir seçim olduğunu daha da vurguluyor.