Georgia Stanway England GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Lionesses'ın yıldızı Georgia Stanway, Arsenal'in transferi yaklaşırken neden yazın en iyi transferlerden biri olacağını gösteriyor

Salı günü İngiltere'nin Ukrayna'yı 6-1 mağlup ettiği maçı izleyen Arsenal taraftarları, maçtan çok memnun kalmışlardır. Leah Williamson, tam formuna kavuşmak için çalışmaya devam ederken top hakimiyetinde mükemmeldi, Lotte Wubben-Moy savunmanın merkezinde onun yanında harika bir performans sergiledi ve Alessia Russo gol önünde keskin bir performansla iki gol attı. Ancak, kuzey Londra'da bu üçlüye katılmak üzere olan Georgia Stanway'in performansı, pastanın üzerindeki çilek gibiydi.

Stanway'in Bayern Münih ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Alman kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını açıklamasından bu yana, Arsenal'e bedelsiz transfer olacağı kesinleşti. Bu hafta başında geleceğiyle ilgili kararını ne kadar yaklaştığı sorulduğunda, orta saha oyuncusu "Çok yaklaştım. Birçok kişiyle görüştüm, Sarina [Wiegman] ile de görüştüm ve er ya da geç öğreneceksiniz."

Bu, kadın futbolunda en kötü saklanan sırlardan biri, tıpkı Barcelona'dan Ona Batlle'nin başka bir bedelsiz transferle kuzey Londra'ya gelmesinin de yakın olduğu gibi. Ancak bu transferlerin nihayet açıklandığında kimseyi şaşırtmayacak olması, bunların harika transferler olmadığı anlamına gelmez. Aksine, Stanway'in bu hafta İngiltere için attığı iki gol, bu transferin hem kendisi hem de Arsenal için neden harika bir seçim olduğunu daha da vurguluyor.

  • Georgia Stanway England Ukraine Women 2026Getty Images

    2026'ya şık bir başlangıç

    Stanway, Lionesses'in Ukrayna'ya karşı aldığı ikna edici galibiyette iki gol atmadan önce bile etkileyici bir performans sergilemişti. Orta sahadan düzenli olarak çıkarak daha geniş alanlara yayılan ve kanallarda koşular yaparak rakibin sağlam savunmasına bir başka zorluk çıkaran Stanway, aynı zamanda gol tehdidi ve yaratıcı bir oyuncu olarak da göze çarpıyordu ve ilk yarıda Kateryna Samson'u zorlu bir kurtarışa zorladı.

    Son dakikalarda ise emeklerinin karşılığını aldı. Soğukkanlılıkla kullandığı penaltı ile İngiltere'nin skorunu 3-1'e taşıdı ve Stanway, 14. penaltısında da gol atarak ülkesinin penaltı noktasında %100'lük bir rekoru daha elde etti. Birkaç dakika sonra ise Samson'un üst köşesine sert bir şut gönderdi. Ardından Stanway, maç boyunca beklediği türden bir asist yaptı, sağ kanattan içeri girdi, çizgiye kadar ilerledi ve Jess Park'ın golü atması için kale önüne harika bir pas gönderdi.

    Stanway, sadece 88 maçta 31 gol ve 20 asistle toplam 50 gol katkısı sağladı ve Lionesses'in tüm zamanların en golcü oyuncuları sıralamasında büyük Marieanne Spacey'i geçerek dokuzuncu sıraya yükseldi.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Farklı bir şey

    Arsenal'in mevcut kadrosuna bakıldığında, Stanway kadar son üçte bir alanda üretken bir orta saha oyuncusu bulunmuyor. Frida Maanum her zaman gol tehdidi oluşturuyor ve bu sezon yedi gol attı, ancak Stanway'in İngiltere'de ve Arsenal'de oynadığı iki kişilik orta saha ikilisinde değil, sahada çok daha ileride oynuyor.

    Geçen yıl Ballon d'Or Feminin yarışında ikinci olan Mariona Caldentey her zaman gol atar ve pozisyonlar yaratır, ancak artık daha derin bir pozisyonda oynadığı için bunu geçmiş sezonlar kadar sık yapmıyor. Artık bu takımda ana sorumluluğu bu değil, aynı şey Arsenal'in bu daha derin pozisyonlarda oynayan diğer seçenekleri Kim Little, Victoria Pelova ve Kyra Cooney-Cross için de geçerli.

    Ancak Stanway, bu gol katkılarını neredeyse doğal bir şekilde biriktiriyor gibi görünüyor. İngiltere'deki rekoru ortada, bu sezon Bayern formasıyla şu ana kadar attığı 7 gol ve yaptığı 8 asist, Arsenal'in orta saha oyuncularından herhangi birinden daha iyi bir asist ve doğrudan gol katkısı getirisi anlamına geliyor. Sadece daha ileri pozisyonda oynayan Maanum onun gol sayısına ulaşabiliyor.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Çok yönlülük bolca

    Ve tüm bunlar, Stanway'in Bayern'de öncekinden daha savunmacı bir rol üstlendiği bir dönemde gerçekleşti. 27 yaşındaki oyuncu, orta sahada farklı pozisyonlara her zaman uyum sağlayabilmiştir. Daha önceki yıllarda 10 numara pozisyonunda oynayacak gibi görünürken, İngiltere milli takımında Keira Walsh'ın yerine defansif orta saha rolünü üstlenmiştir. Ardından, oldukça istikrarlı bir şekilde box-to-box rolünde yerini almıştır. Bu sezon, onun çok yönlülüğünü bir kez daha hatırlatmıştır.

    Bayern kadrosunda bu sezon Frauen-Bundesliga'da Stanway'den daha fazla ikili mücadele kazanan oyuncu yok. Stanway, diğer oyunculardan 12 puan farkla lider durumda. Ayrıca ligde diğer oyunculardan daha fazla pas tamamladı ve Bayern oyuncuları arasında kilit paslarda üçüncü sırada yer alıyor, yani sadece topu güvenli bir şekilde elinde tutmakla kalmıyor.

    Buna ek olarak, 2018-19 sezonunda Manchester City formasıyla 11 gol attığından bu yana en iyi performansını sergiliyor. O sezonki toplam gol katkısını da aşmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

  • FBL-ENG-CHN-WOMEN-FRIENDLYAFP

    Yararlı çeşitlilik

    Bu çok yönlülük her zaman değerlidir, ancak özellikle Arsenal için, özellikle de gelecek planlaması söz konusu olduğunda çok faydalı olabilir. Sonuçta, Little, Gunners'ın istediği kadar uzun süre takımda kalmayacak. Kaptan bu yaz 36. yaş gününü kutlayacak ve birçok kişi İskoç oyuncunun sözleşmesi sona ererken kulüpte kalmasını bekliyor olsa da, Arsenal'in Little sonrası için planlar yapması tamamen mantıklı. Stanway, orta sahada çeşitli roller oynayabilme yeteneği ile bu konuda yardımcı olabilir.

    Pelova'nın sözleşmesi sona erdi ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı, bu nedenle bu yaz başka bir orta saha oyuncusu da ayrılabilir. Stanway'in takıma katılması, birçok farklı nitelik ve özelliği kapsarken, bu yaz kulüpten ayrılan oyuncu kim olursa olsun, İngiltere milli takım oyuncusunun uyum sağlama yeteneği göz önüne alındığında, Arsenal'in belirli orta saha profillerine bağlı kalmaması sağlanacaktır.

  • Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Nöbet değişimi

    Arsenal için çok önemli bir yaz olacak. Gunners'ın Little, Pelova, Emily Fox, Williamson, Stina Blackstenius, Steph Catley, Laia Codina, Caitlin Foord, Katie McCabe, Beth Mead ve Manuela Zinsberger gibi birçok oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor. Little, Fox ve Williamson gibi bazı isimlerin yeni sözleşmeler imzalaması ve kulüp tarafından müzakerelerde öncelik verilmesi beklenirken, McCabe'in bu hafta bunu doğruladığı gibi, birçok oyuncu da takımdan ayrılacak.

    Kuzey Londra'da bir nöbet değişimi yaşanıyor gibi görünüyor ve Kadınlar Süper Ligi'nin şu anda en yaşlı kadrosu büyük bir yenilenme sürecine giriyor. Bazıları için bu heyecan verici olabilir, ancak bu tür senaryolar ortaya çıktığında taraftarlar arasında her zaman en azından biraz endişe olur, çünkü doğru kararlar vermek kesinlikle hayati önem taşır.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Umut verici işaretler

    Ancak ilk işaretler, Arsenal'in doğru kararlar vereceğini gösteriyor. Levante, Manchester United ve şimdi de Barcelona'da yıllardır yüksek itibara layık olduğunu kanıtlamış dünya çapında bir bek olan Batlle ile yapılacak bir anlaşma, özellikle de bedelsiz transfer olması nedeniyle mükemmel bir iş olacaktır. İşaretler, anlaşmanın yakında tamamlanacağını gösteriyor.

    Aynı şey Stanway için de söylenebilir. Batlle gibi, pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Stanway, yedi yıldır lig şampiyonluğu bekleyen Arsenal'i daha da ileriye taşıyabilir. Bayern ve İngiltere için sahaya her çıktığında, hangi pozisyonda olursa olsun, bunu kanıtlıyor.

