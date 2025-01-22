Cristiano Ronaldo Robert LewandowskiGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Lionel Messi'yi tarihe gömen Lewandowski, inanılmaz rekorla Cristiano Ronaldo'yu yakaladı

R. LewandowskiC. RonaldoŞampiyonlar LigiBarcelonaBenfica - BarcelonaBenficaReal Madrid

Robert Lewandowski, Barcelona'nın Benfica'yı 5-4 yendiği maçta iki gol atarak Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Lewandowski eşittir Ronaldo
  • Şampiyonlar Ligi'nde en çok penaltı golü atan futbolcu
  • Barcelona, Benfica'yı 9 gollü bir gerilimle yendi
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱