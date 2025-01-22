Lionel Messi'yi tarihe gömen Lewandowski, inanılmaz rekorla Cristiano Ronaldo'yu yakaladı

GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerLionel Messi'yi tarihe gömen Lewandowski, inanılmaz rekorla Cristiano Ronaldo'yu yakaladıR. LewandowskiC. RonaldoŞampiyonlar LigiBarcelonaBenfica - BarcelonaBenficaReal MadridRobert Lewandowski, Barcelona'nın Benfica'yı 5-4 yendiği maçta iki gol atarak Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaLewandowski eşittir RonaldoŞampiyonlar Ligi'nde en çok penaltı golü atan futbolcuBarcelona, Benfica'yı 9 gollü bir gerilimle yendiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱