Şehrin efsanesi, Messi gelecek yaz altıncı Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanırken, eski dostunun Alibceleste için bir kez daha başarıya ulaşmasını destekliyor. Küçük Arjantinli, 2022'de Katar'da kahramanca performansıyla GOAT statüsünü pekiştirdi ve finalde attığı iki gol de dahil olmak üzere yedi gol atarak Arjantin'e üçüncü Dünya Kupası zaferini kazandırdı. Aguero, o yazın başlarında kalp aritmisi nedeniyle emekliye ayrılmak zorunda kaldığı için bu zaferi kaçırdı.

Aguero, önümüzdeki yaz Kuzey Amerika'da Arjantin'in şansları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Messi'nin turnuvadaki rolü hakkında şunları söyledi: "Hepimiz Leo'nun sonsuza kadar oynamasını istiyoruz. Bunun imkansız olduğunu hepimiz bilmemize rağmen. Oynamaya devam ettiği sürece onun keyfini çıkarmalıyız, ne zaman ve nerede biteceğini o bilir."

Ülkesinin hazırlıkları hakkında şunları ekledi: "Onları çok iyi görüyorum. Oyun tarzlarını koruyorlar, teknik ekip ne istediğini çok iyi biliyor ve takımı yüksek seviyede tutmaya yardımcı olacak çok önemli takviyeler yapıldı. Hazırlık maçı sayısı az olacağı için maç tecrübesi eksikliği yaşayacakları doğru, ancak bu durum neredeyse tüm milli takımlar için geçerli. Ancak Arjantin sağlam bir sisteme sahip ve kim gelirse gelsin çok iyi uyum sağlıyor."

Arjantin'in şampiyonluğunu koruyup koruyamayacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Neden olmasın? Takımın çekirdeği, oyun stili ve zafer açlığı hala yerinde. Scaloni, diğer oyuncuların kariyerlerini sonlandırmasının ardından kadroyu tamamlayan harika oyuncular buldu. Dünya Kupası her zaman zordur, ancak Arjantin'in geçmişi ve bugünkü durumu nedeniyle her zaman şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum."