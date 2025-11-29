Getty
Lionel Messi'nin yeni takımı açıklandı!
Messi'nin Barça macerası henüz bitmedi
Aguero'ya, Camp Nou'nun yeniden açılmasından önce eski takım arkadaşının Barcelona'ya dönmesi hakkındaki düşünceleri soruldu. Messi, 20 yılı aşkın süredir yaşadığı şehre eşi ile birlikte döndü ve bu durum, La Blaugrana ile en büyük oyuncusu arasındaki ilişki hakkında bir dizi haberin yayınlanmasına neden oldu.
Messi, şehirde geçirdiği zamanın çok keyifli olduğunu ve eşi Antonela ile Katalonya'ya geri dönme konusunda "sürekli konuştuklarını" söyledi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Inter Miami oyuncusu için bir kiralama anlaşması yapıldığına dair söylentilere yanıt verirken, yeni transfer edilen kaleci Joan Garcia, Messi'nin bir kez daha kulüpte forma giymesini istediğini söyledi. Son zamanlarda, Messi'nin PSG'den ayrıldıktan sonra Barça'ya geri dönmek için tam bir anlaşmaya vardığına dair bir haber, ateşe daha da körükle su döktü. Futbolu bırakmadan önce bir şekilde kulübe geri döneceğine dair spekülasyonlar artıyor. Aguero bunun gerçekleşmesinden çok mutlu olurdu.
Aguero: Messi, Barcelona tarihinin en önemli oyuncusu
Aguero şunları söyledi: "Messi, Barcelona'nın tarihindeki en önemli oyuncu. O, kulübün ve şehrin efsanesi. Messi, Barcelona ile özdeşleşmiş bir isim ve Camp Nou sahasına tekrar çıkmaktan keyif aldığını düşünüyorum. Bence bu bölüm henüz kapanmadı."
37 yaşındaki oyuncu, Messi ile yakın arkadaş. İkili, Arjantin genç milli takımlarında aynı dönemde yetişti. Milli takımda 88 kez birlikte oynadılar ve kısa bir süre Barcelona'da aynı dönemde forma giydiler. Ancak Aguero, 2021 yazında İspanyol deviyle sözleşme imzaladıktan sadece birkaç ay sonra, Messi, Barcelona'nın mali sorunları nedeniyle kulüpten ayrılıp PSG'ye transfer oldu.
Aguero, Messi'nin 6. Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inanıyor
Şehrin efsanesi, Messi gelecek yaz altıncı Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanırken, eski dostunun Alibceleste için bir kez daha başarıya ulaşmasını destekliyor. Küçük Arjantinli, 2022'de Katar'da kahramanca performansıyla GOAT statüsünü pekiştirdi ve finalde attığı iki gol de dahil olmak üzere yedi gol atarak Arjantin'e üçüncü Dünya Kupası zaferini kazandırdı. Aguero, o yazın başlarında kalp aritmisi nedeniyle emekliye ayrılmak zorunda kaldığı için bu zaferi kaçırdı.
Aguero, önümüzdeki yaz Kuzey Amerika'da Arjantin'in şansları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Messi'nin turnuvadaki rolü hakkında şunları söyledi: "Hepimiz Leo'nun sonsuza kadar oynamasını istiyoruz. Bunun imkansız olduğunu hepimiz bilmemize rağmen. Oynamaya devam ettiği sürece onun keyfini çıkarmalıyız, ne zaman ve nerede biteceğini o bilir."
Ülkesinin hazırlıkları hakkında şunları ekledi: "Onları çok iyi görüyorum. Oyun tarzlarını koruyorlar, teknik ekip ne istediğini çok iyi biliyor ve takımı yüksek seviyede tutmaya yardımcı olacak çok önemli takviyeler yapıldı. Hazırlık maçı sayısı az olacağı için maç tecrübesi eksikliği yaşayacakları doğru, ancak bu durum neredeyse tüm milli takımlar için geçerli. Ancak Arjantin sağlam bir sisteme sahip ve kim gelirse gelsin çok iyi uyum sağlıyor."
Arjantin'in şampiyonluğunu koruyup koruyamayacağı sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Neden olmasın? Takımın çekirdeği, oyun stili ve zafer açlığı hala yerinde. Scaloni, diğer oyuncuların kariyerlerini sonlandırmasının ardından kadroyu tamamlayan harika oyuncular buldu. Dünya Kupası her zaman zordur, ancak Arjantin'in geçmişi ve bugünkü durumu nedeniyle her zaman şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum."
Messi, parlak kariyerine bir başka rüya gibi bölüm daha ekleyebilecek mi?
2022 Dünya Kupası, masalsı bir kariyerin sonunda taç giyme töreni olacaktı, ancak şimdi, dört yıl sonra, Messi'nin en yakın arkadaşlarından biri, onun en büyük sahnede bir kez daha performans sergilemesini ve belki de manevi evine sansasyonel bir dönüş yapmasını destekliyor. Katalonya'ya geri dönmesi uzak bir ihtimal gibi görünebilir, 38 yaşındaki bir yıldızın takımını Dünya Kupası'nda zafere taşıyamayacağı düşünülür, ancak Messi ne zamandan beri beklentilerimizi boşa çıkardı ki? O her zaman beklentileri aşar.
