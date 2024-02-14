Lionel Messi Inter Miami Hong KongGetty
İdil Erin Tetik

Lionel Messi'nin yedek kalması, uluslararası krize neden oldu: Arjantin - İngiltere çekişmesi

Lionel MessiInter Miami CFArgentinaABD 1China

Lionel Messi'nin Hong Kong'da yedek kalmasıyla Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki Falkland Adaları krizi yeniden gündeme geldi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Messi, Hong Kong'daki hazırlık maçında yedekti
  • Ama Vissel Kobe'ye karşı oynadı
  • Hong Konglu taraftarlar, Arjantin'i hedef aldı

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