Lionel Messi'nin yedek kalması, uluslararası krize neden oldu: Arjantin - İngiltere çekişmesi

Gettyİdil Erin TetikLionel Messi'nin yedek kalması, uluslararası krize neden oldu: Arjantin - İngiltere çekişmesiLionel MessiInter Miami CFArgentinaABD 1ChinaLionel Messi'nin Hong Kong'da yedek kalmasıyla Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki Falkland Adaları krizi yeniden gündeme geldi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMessi, Hong Kong'daki hazırlık maçında yedektiAma Vissel Kobe'ye karşı oynadıHong Konglu taraftarlar, Arjantin'i hedef aldı