"Lionel Messi'nin son dansı mümkün" - Barcelona başkan adayı Victor Font, kulüp efsanesine teklifte bulundu

AS'ın aktardığına göre Font, "Seçim öncesi dönemde isimler ortalıkta dolaşıyor. Biz gerçeklere dayalı bir coşku yaratmaya çalışıyoruz. Ve yadsınamaz bir gerçek var ki, Messi ile bu uzlaşma [Joan] Laporta ile asla gerçekleşmeyecek. Seçimleri kazanırsak, Messi'nin son dansı mümkün olabilir.

Messi sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da rol model. Messi, Barça taraftarlarının nasıl olduğunu yansıtıyor. Çalışkan, adanmış ve dürüst bir lider, Barça'yı seven bir lider.

"Messi'nin iki kez aldatıldığını unutmamalıyız: 2021'de sözleşmesini yenilemek için Barselona'ya geldiğinde ve 2023'te Xavi Hernandez ile birlikte hayatının kulübüne dönmek istediğinde. Umutlarını yeşerttikten sonra, yönetim kurulu bir kez daha kapıyı ona kapattı.

“Messi, Barça'daki kariyerini kapalı bir odada veda ederek sonlandıramaz. Bu düşünülemez. Messi sahada emekli olmalı. Elbette, bunu nasıl yapacağı, 2026'nın sonunda onun isteklerine ve durumuna bağlı. Söylemek istediğimiz şey, onun hak ettiği şekilde, formasıyla ve sahada veda edebilmesinin tek yolu, Joan Laporta'nın 16 Mart'tan sonra artık iktidarda olmamasıdır."

Font ayrıca Messi'ye teklif etmek istediği görevi de açıkladı ve şunları ekledi: "Ona kulübün onursal başkanı olmasını teklif ettik."