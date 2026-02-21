AFP
Çeviri:
"Lionel Messi'nin son dansı mümkün" - Barcelona başkan adayı Victor Font, kulüp efsanesine teklifte bulundu
Messi'nin ayrılması finansal zorluklardan kaynaklandı
Messi, Barcelona'da geçirdiği ikonik dönemde modern bir efsane haline geldi, her türlü gol rekorunu kırdı ve Katalan devinin tarihindeki parlak dönemde bir dizi kupa kazandı. Ancak, kariyerini bu kulüpte bitirecek gibi görünse de, mali zorluklar nedeniyle Dünya Kupası şampiyonu 2021'de serbest oyuncu olarak ayrıldı ve Paris Saint-Germain'e, ardından da Inter Miami'ye transfer oldu.
Ayrıldığından beri sürekli olarak Barcelona'ya geri döneceği söylentileri dolaşıyor ve kulübün yaklaşan seçimlerinde başkan adayı olan Font, 38 yaşındaki oyuncuyu geri getirerek, kulübün en büyük oyuncusu olarak statüsüne yakışır bir veda töreni düzenleyebileceğini ısrarla savunuyor.
- Getty Images Sport
Yazı tipi: 'Messi'nin son dansı mümkün'
AS'ın aktardığına göre Font, "Seçim öncesi dönemde isimler ortalıkta dolaşıyor. Biz gerçeklere dayalı bir coşku yaratmaya çalışıyoruz. Ve yadsınamaz bir gerçek var ki, Messi ile bu uzlaşma [Joan] Laporta ile asla gerçekleşmeyecek. Seçimleri kazanırsak, Messi'nin son dansı mümkün olabilir.
Messi sadece bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da rol model. Messi, Barça taraftarlarının nasıl olduğunu yansıtıyor. Çalışkan, adanmış ve dürüst bir lider, Barça'yı seven bir lider.
"Messi'nin iki kez aldatıldığını unutmamalıyız: 2021'de sözleşmesini yenilemek için Barselona'ya geldiğinde ve 2023'te Xavi Hernandez ile birlikte hayatının kulübüne dönmek istediğinde. Umutlarını yeşerttikten sonra, yönetim kurulu bir kez daha kapıyı ona kapattı.
“Messi, Barça'daki kariyerini kapalı bir odada veda ederek sonlandıramaz. Bu düşünülemez. Messi sahada emekli olmalı. Elbette, bunu nasıl yapacağı, 2026'nın sonunda onun isteklerine ve durumuna bağlı. Söylemek istediğimiz şey, onun hak ettiği şekilde, formasıyla ve sahada veda edebilmesinin tek yolu, Joan Laporta'nın 16 Mart'tan sonra artık iktidarda olmamasıdır."
Font ayrıca Messi'ye teklif etmek istediği görevi de açıkladı ve şunları ekledi: "Ona kulübün onursal başkanı olmasını teklif ettik."
Kane'in Barcelona'ya transferi, aday arkadaşı tarafından önerildi.
Font, Messi ile duygusal bir yeniden bir araya gelmeyi hedeflerken, diğer aday Xavier Vilajoana, seçilmesi halinde Bayern Münih'in forveti Harry Kane'i transfer etmek istediğini açıkladı.
Vilajoana, "Bize eksik olan şey bir forvet. Oyunu bağlayabilen, ama aynı zamanda ceza sahasında da öldürücü olan bir santrfor. Bence iyi bir stoper de gerekiyor. Elimizdekilerin iyi olmadığını söylemiyorum, ama gençlik ve deneyimsizliği dengeleyebilecek bir stoper.
Bu iki transferle, kadromuzda bulunan ve kadroya katılacak oyuncularla, çok fazla değişiklik yapmamıza gerek kalmayacağını düşünüyorum.
"Bir tane var. Aslında, onunla zaten temasa geçtik ve sözleşme durumuna bağlı olarak, bize çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünüyorum: Harry Kane.
"Kane, oyun stilimize mükemmel uyum sağlayacak bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için geriye düşebilen bir forvet. Aynı zamanda saf bir 9 numara, bir katil, bir bitirici olarak da oynayabilir.
"Hareket kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Takımlar geri çekildiğinde de iyi performans gösteriyor. Barcelona'nın oyununa büyük değer katacaktır."
- AFP
Başkanlık seçimi Mart ayında yapılacak
Font, Messi'yi bir şekilde geri getirmeyi planlayan tek aday değil. Marc Ciria da kısa süre önce, kulübün efsane isminin Real Madrid'e attığı golü kutlayan dev bir pankart açtı.
Nihai başkan adaylarının, 13 Mart'ta yapılacak seçimlerden önce, aynı gün Barcelona'nın La Liga'da Sevilla ile karşılaşacağı maçtan önce, Mart ayı başında onaylanması bekleniyor.
Reklam