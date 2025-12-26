Getty
Lionel Messi'nin kız kardeşi trafik kazası geçirdi, düğünü iptal edildi
Kazaya dair detaylar ortaya çıkıyor
Lionel Messi’nin, bayram dönemini memleketi Rosario’da ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmesi; bu süreci kız kardeşinin düğünü öncesindeki hazırlıklarla birleştirmesi bekleniyordu. Ancak hafta başında kazaya ilişkin haberlerin ortaya çıkmasıyla bu planlar apar topar değiştirildi. Marca’nın aktardığına göre María Sol Messi, Miami’de geçirdiği bir trafik kazasında ciddi şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, iki omurga kırığına ek olarak el bileğinde ve topuğunda kırıklar ile dikkatli tedavi gerektiren yanıklar tespit edildiği bildirildi. İlk haberlerde ayrıca ayak bileği sakatlığından da söz edildi. Yaralanmaların ciddiyeti nedeniyle María Sol’un önümüzdeki haftaları düğün hazırlıkları yerine tamamen rehabilitasyon sürecine ayıracağı ifade ediliyor.
Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair çelişkili bilgiler
Kazanın oluş şekline dair anlatımlar ise netlik kazanmış değil. İlk haberlerde María Sol’un bir pick-up aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığı öne sürülürken, aileye yakın kaynaklardan gelen daha sonraki bilgiler, yanıkların bir motosikletten düşme sonucu oluşmuş olabileceğini ileri sürdü. Şu ana kadar bu iki anlatımdan hiçbiri resmî olarak doğrulanmadı ve aile, olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Ancak kazanın etkisinin ciddi olduğu konusunda şüphe yok.
Gazeteci De Brito, ABD’de yayınlanan LAM programına katılırken telefonuna gelen mesajları aktararak, María Sol’un olay sırasında bayıldığını ve bir duvara çarptığını söyledi.
De Brito şu ifadeleri kullandı: “Messi’nin kız kardeşi iyi, hayati tehlikesi yok. Ancak ailesiyle görüştüm; çünkü 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde evlenmesi planlanıyordu ve düğün ertelenmek zorunda kalacak. Yanıklar var ve yanıkların tedavisi oldukça zor, ayrıca omurga kaymaları söz konusu. Rehabilitasyon sürecine Rosario’da başlamış durumda. Annesi Celia Cuccittini’ye sordum, bana bilgilerin doğru olduğunu ve María Sol’un iyi olduğunu söyledi. İki omurgasında kırık, topuğunda ve bileğinde kırık var. Düğün ileri bir tarihe alındı. Celia, bayıldığını ve bir duvara çarptığını anlattı.”
Düğün planları askıya alındı
Yaşanan kaza, María Sol’un Inter Miami altyapısında görev yapan ve Messi ailesinin uzun yıllardır tanıdığı Julian Arellano ile yapmayı planladığı düğünün ertelenmesine yol açtı. Çocukluklarından bu yana birbirlerini tanıyan çift, Florida’da, ünlü kardeşine yakın bir bölgede birlikte yaşıyor. Düğünün, Messi ailesinin köklerinin bulunduğu Rosario’da yapılması planlanıyordu. Ancak şu an öncelik tamamen iyileşme sürecine kaymış durumda. María Sol’un Arjantin’de rehabilitasyona başladığı belirtilirken, düğün için yeni bir tarihin ancak tamamen sağlığına kavuştuktan sonra gündeme alınacağı ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
İyileşme sürecinde Messi yanında oldu
Olayın zamanlaması, en azından Messi’nin kız kardeşinin iyileşme sürecinde yanında olabilmesine imkân tanıyor. Arjantinli yıldız, ABD’de oldukça yoğun geçen bir sezonu yeni tamamladı ve şu sıralar rekabetçi futbola ara vermiş durumda. Kulüp yükümlülüklerinin geçici olarak durmasıyla birlikte Messi, María Sol’un toparlanma sürecine odaklanırken ailesine yakın olabilecek.
Bu kişisel zorluklar, Messi için sahada olağanüstü geçen bir yılın ardından yaşandı.
38 yaşındaki futbolcu, 2025’te Inter Miami CF’yi kulüp tarihinin ilk MLS Cup şampiyonluğuna taşıdı. Bireysel anlamda da dikkat çekici bir sezon geçiren Messi, ligi gol kralı olarak tamamladı ve Major League Soccer’da üst üste iki kez MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu oldu. Tecrübesine rağmen sahalardan uzaklaşmaya niyeti olmayan Messi, yılın başlarında Inter Miami ile yeni bir üç yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini 2028’e kadar kulübe bağladı.
Reklam