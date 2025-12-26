Lionel Messi'nin kız kardeşi trafik kazası geçirdi, düğünü iptal edildi

Kazanın oluş şekline dair anlatımlar ise netlik kazanmış değil. İlk haberlerde María Sol’un bir pick-up aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptığı öne sürülürken, aileye yakın kaynaklardan gelen daha sonraki bilgiler, yanıkların bir motosikletten düşme sonucu oluşmuş olabileceğini ileri sürdü. Şu ana kadar bu iki anlatımdan hiçbiri resmî olarak doğrulanmadı ve aile, olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Ancak kazanın etkisinin ciddi olduğu konusunda şüphe yok.

Gazeteci De Brito, ABD’de yayınlanan LAM programına katılırken telefonuna gelen mesajları aktararak, María Sol’un olay sırasında bayıldığını ve bir duvara çarptığını söyledi.

De Brito şu ifadeleri kullandı: “Messi’nin kız kardeşi iyi, hayati tehlikesi yok. Ancak ailesiyle görüştüm; çünkü 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde evlenmesi planlanıyordu ve düğün ertelenmek zorunda kalacak. Yanıklar var ve yanıkların tedavisi oldukça zor, ayrıca omurga kaymaları söz konusu. Rehabilitasyon sürecine Rosario’da başlamış durumda. Annesi Celia Cuccittini’ye sordum, bana bilgilerin doğru olduğunu ve María Sol’un iyi olduğunu söyledi. İki omurgasında kırık, topuğunda ve bileğinde kırık var. Düğün ileri bir tarihe alındı. Celia, bayıldığını ve bir duvara çarptığını anlattı.”