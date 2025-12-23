Lionel Messi'nin kız kardeşi ciddi bir trafik kazası geçirdi

De Brito, ABD’de yayınlanan LAM adlı televizyon programında telefonuna gelen mesajları okuyarak şu ifadeleri paylaştı:

“Messi’nin kız kardeşi iyi, hayati tehlikesi yok. Ancak ailesiyle durumu netleştirdim çünkü 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde evlenmesi planlanıyordu ve bu düğünü ertelemek zorunda kalacak. Yanıklar geçirdi ve yanıkların tedavisi oldukça zor. Ayrıca omurga kaymaları da var. Şu anda Rosario’da rehabilitasyon sürecine başlamış durumda. Annesi Celia Cuccittini’ye ulaşarak aldığım bilgilerin doğru olup olmadığını sordum. Bana her şeyin doğru olduğunu, ancak Maria Sol’un iyi olduğunu söyledi. İki omuru, topuğu ve bileği kırılmış. Düğün ileri bir tarihe ertelenecek. Celia, kızının bayıldığını ve bu sırada bir duvara çarptığını söyledi.”

Maria Sol’un kazasına ilişkin haberler ise henüz netlik kazanmış değil. İlk etapta kazanın bir pick-up araçla yoldan çıkılması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü. Ailesinden gelen son bilgilere göre ise bir motosikletten düşme sonucu yanıkların oluştuğu iddia ediliyor. Şu ana kadar bu iki anlatımın hiçbiri resmî olarak doğrulanmış ya da yalanlanmış değil.