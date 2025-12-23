Getty
Lionel Messi'nin kız kardeşi ciddi bir trafik kazası geçirdi
Messi’nin kız kardeşi trafik kazasına karıştı
The Sun, Messi’nin doğduğu ülke olan Arjantin’de gündeme gelen haberi aktardı. Televizyon gazetecisi ve sunucu Ángel de Brito, Messi’nin annesiyle iletişimde olduğunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığını söyledi.
Aktarılanlara göre Miami’de seyahat eden Maria Sol, aracının kontrolünü kaybederek bir duvara çarptı. Kazanın ardından omurga kırıkları ve yanıklar oluştuğu, bu nedenle acil tıbbi müdahale gerektiği belirtildi.
İyileşme sürecine dair son durum
De Brito, ABD’de yayınlanan LAM adlı televizyon programında telefonuna gelen mesajları okuyarak şu ifadeleri paylaştı:
“Messi’nin kız kardeşi iyi, hayati tehlikesi yok. Ancak ailesiyle durumu netleştirdim çünkü 3 Ocak’ta Arjantin’in Rosario kentinde evlenmesi planlanıyordu ve bu düğünü ertelemek zorunda kalacak. Yanıklar geçirdi ve yanıkların tedavisi oldukça zor. Ayrıca omurga kaymaları da var. Şu anda Rosario’da rehabilitasyon sürecine başlamış durumda. Annesi Celia Cuccittini’ye ulaşarak aldığım bilgilerin doğru olup olmadığını sordum. Bana her şeyin doğru olduğunu, ancak Maria Sol’un iyi olduğunu söyledi. İki omuru, topuğu ve bileği kırılmış. Düğün ileri bir tarihe ertelenecek. Celia, kızının bayıldığını ve bu sırada bir duvara çarptığını söyledi.”
Maria Sol’un kazasına ilişkin haberler ise henüz netlik kazanmış değil. İlk etapta kazanın bir pick-up araçla yoldan çıkılması sonucu meydana geldiği öne sürülmüştü. Ailesinden gelen son bilgilere göre ise bir motosikletten düşme sonucu yanıkların oluştuğu iddia ediliyor. Şu ana kadar bu iki anlatımın hiçbiri resmî olarak doğrulanmış ya da yalanlanmış değil.
Düğün tarihi ertelendi
Maria Sol’un, Inter Miami’nin teknik ekibinde görev yapan Julian “Tuli” Arellano ile evlenmesi planlanıyordu. Arellano, kulübün U19 yaş grubunda antrenör kadrosunda yer alıyor. Çiftin, 3 Ocak’ta Rosario’da dünyaevine girmesi bekleniyordu. Lionel Messi ise çocukluk aşkı Antonela Roccuzzo ile 30 Haziran 2017’de, doğup büyüdükleri Rosario kentinde evlenmişti. Sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi, eşi ve üç oğluyla birlikte Maria Sol’un düğününe katılacaktı.
Maria Sol, tıpkı Messi ile Antonela gibi, partneri Julian ile çocukluk yıllarında, aynı mahallede büyürken tanıştı.
Bir moda tasarımcısı ve girişimci olan Maria Sol, kardeşinin efsaneleşen futbol kariyeri boyunca gözlerden uzak kalmayı başardı. Bir süre İspanya’da yaşadıktan sonra, profesyonel projeleri için Arjantin’e geri döndü.
Messi’nin 2025 performansı: MLS Kupası ve MVP ödülleri
Messi, ABD’deki bir sezonun daha sona ermesiyle birlikte, iyileşme sürecinde kız kardeşinin yanında olabilecek. 2025 yılında Inter Miami’yi tarihi bir MLS Cup şampiyonluğuna taşıyan Messi, aynı zamanda Gol Kralı olurken, MLS tarihinde üst üste MVP ödülü kazanan ilk oyuncu olmayı da başardı. Arjantinli yıldız, 2028’e kadar uzanan yeni üç yıllık sözleşmeye imza atarak önümüzdeki sezonlarda da sahalarda olmaya devam edecek.
