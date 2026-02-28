Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, 2025 MLS Kupası zaferini kutlamak için Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

Biden görevinden ayrıldı ve Donald Trump 2024 seçimlerinde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, göreve döndüğünden beri düzenli olarak futbolla ilgileniyor, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası finaline katılıyor ve Aralık ayında 2026 Dünya Kupası kura çekimini yönetmeye yardımcı oluyor.

Trump, daha önce Messi'nin büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile Oval Ofis'te Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile birlikte Portekizli yıldızı ağırlayarak tanışmıştı.

Miami'nin Beyaz Saray ziyareti, altın madalya kazanan ABD erkek hokey takımının bu hafta Washington'da Başkan ile görüşmek ve Devlet Başkanı'nın Birlik Durumu konuşmasına katılmak için yaptığı seyahatle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.