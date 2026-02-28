Getty Images Sport
Çeviri:
Lionel Messi'nin Inter Miami takımı, 2025 MLS Kupası zaferini kutlamak için Beyaz Saray'ı ziyaret edecek
Miami'nin Beyaz Saray gezisi
Beyaz Saray ziyaretleri uzun zamandır bir Amerikan geleneği olup, MLS Kupası'nı kazanan kulüpler düzenli olarak ülkenin başkentinde düzenlenen törene katılırlar. Beyaz Saray'a giden son MLS takımı, 2024 yılında bunu gerçekleştiren Columbus Crew'dur.
The Athletic'e göre, Inter Miami, Aralık ayında Vancouver Whitecaps'ı yenerek MLS Kupası'nı kazandıktan sonra Mart ayında Washington D.C.'de bu anı yaşayacak.
Messi'nin D.C. ile olan geçmişi
Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'nin Beyaz Saray'a davet edilmesi ilk kez olmuyor, ancak gitmesi halinde bu ilk kez gerçekleşecek. Messi, Ocak 2025'te dönemin Başkanı Joe Biden tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı almak üzere davet edilmişti, ancak önceden verilmiş taahhütleri nedeniyle törene katılamamıştı.
Başkan ve futbol
Biden görevinden ayrıldı ve Donald Trump 2024 seçimlerinde yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Trump, göreve döndüğünden beri düzenli olarak futbolla ilgileniyor, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası finaline katılıyor ve Aralık ayında 2026 Dünya Kupası kura çekimini yönetmeye yardımcı oluyor.
Trump, daha önce Messi'nin büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile Oval Ofis'te Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile birlikte Portekizli yıldızı ağırlayarak tanışmıştı.
Miami'nin Beyaz Saray ziyareti, altın madalya kazanan ABD erkek hokey takımının bu hafta Washington'da Başkan ile görüşmek ve Devlet Başkanı'nın Birlik Durumu konuşmasına katılmak için yaptığı seyahatle ilgili tartışmaların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Sırada ne var?
Sezonun ilk MLS maçında LAFC'ye 3-0 yenilen Inter Miami, Pazar günü Florida'daki rakibi Orlando City'yi ziyaret edecek.
