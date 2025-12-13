Lionel Messi'nin Hindistan ziyareti kaosa döndü

Lionel Messi’nin Hindistan turunun ilk ayağı, organizasyondan memnun kalmayan taraftarların tepkisiyle kaosa dönüştü. Kalküta’daki Salt Lake Stadyumu’nda hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, koltukları sökerek sahaya fırlattı. Tribünlerdeki öfkenin temel nedeni, Messi’yi yakından görebilme imkânının son derece sınırlı olmasıydı.
Haber ajansı ANI’nin paylaştığı görüntülerde, bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya yabancı maddeler attığı görüldü. Yaşanan stadyum kaosunun ardından, organizasyonun başındaki isim Satadru Dutta kötü yönetim gerekçesiyle gözaltına alındı. Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee ise olayla ilgili üst düzey bir soruşturma başlatılması talimatını verdi.
Messi, “GOAT Tour 2025” kapsamında Hindistan’da bulunuyor. Dört ayaklı bu etkinlik serisinde yıldız futbolcunun; konserlere katılması, gençlere yönelik futbol klinikleri düzenlemesi, bir padel turnuvasında yer alması ve hayır projelerini tanıtması planlanıyor. Turun durakları arasında Kalküta, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi yer alıyor.