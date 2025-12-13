Lionel Messi India tourGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Lionel Messi'nin Hindistan ziyareti kaosa döndü

Lionel Messi’nin Hindistan turunun ilk durağı beklenmedik olaylara sahne oldu. Kalküta’daki Salt Lake Stadyumu’nda öfkeli taraftarlar koltukları söküp sahaya yabancı maddeler fırlatınca ortam bir anda kaosa sürüklendi. Bu çirkin görüntülerin nedeni, Messi’nin etkinlikte yalnızca 20 dakika kalması ve birçok taraftarın “yüzünü bile göremedik” diyerek tepki göstermesi oldu. Yaşanan olayların ardından organizatör gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Lionel MessiANI

    Messi’nin Kalküta turunda kaos: Taraftarlar koltukları sahaya fırlattı

    Lionel Messi’nin Hindistan turunun ilk ayağı, organizasyondan memnun kalmayan taraftarların tepkisiyle kaosa dönüştü. Kalküta’daki Salt Lake Stadyumu’nda hayal kırıklığına uğrayan taraftarlar, koltukları sökerek sahaya fırlattı. Tribünlerdeki öfkenin temel nedeni, Messi’yi yakından görebilme imkânının son derece sınırlı olmasıydı. 

    Haber ajansı ANI’nin paylaştığı görüntülerde, bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya yabancı maddeler attığı görüldü. Yaşanan stadyum kaosunun ardından, organizasyonun başındaki isim Satadru Dutta kötü yönetim gerekçesiyle gözaltına alındı. Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee ise olayla ilgili üst düzey bir soruşturma başlatılması talimatını verdi. 

    Messi, “GOAT Tour 2025” kapsamında Hindistan’da bulunuyor. Dört ayaklı bu etkinlik serisinde yıldız futbolcunun; konserlere katılması, gençlere yönelik futbol klinikleri düzenlemesi, bir padel turnuvasında yer alması ve hayır projelerini tanıtması planlanıyor. Turun durakları arasında Kalküta, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi yer alıyor.

    • Reklam

  • Olayların perde arkası: Taraftarlara iade gündemde

    Hindistan basınında ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, 2022 Dünya Kupası’nı kazanan Messi stadyumda taraftarları selamlayarak tur attı. Ancak etrafını saran kalabalık bir grubun görüşü kapatması nedeniyle birçok kişi Arjantin ve Inter Miami yıldızını net şekilde göremedi. 

    Messi’ye bu sırada Rodrigo De Paul ve Luis Suárez de eşlik etti. Khel Now’un X’te paylaştığı bilgilere göre Messi, yetkililer ve siyasetçilere yönelik yuhalamalar nedeniyle stadyum turunu kısa kesmek zorunda kaldı. Yaşananların ardından bir güvenlik zafiyeti oluştu. 

    Batı Bengal Emniyet Müdürü Rajiv Kumar, basına yaptığı açıklamada taraftarlara ücret iadesi yapılmasının beklendiğini belirterek şunları söyledi: “Eyalet Başbakanı olayı yakından ele aldı. 

    Yaşananlar tamamen organizasyon komitesinin kötü yönetiminden kaynaklandı. Organizatörlerin taraftarlara ücret iadesi yapması bekleniyor. Bu süreçte taraftarlardan sağduyu rica ediyorum. Organizasyonu düzenleyen kişi gözaltına alındı.”

  • Görüntüleri izle

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Taraftar öfkesi sürerken Başbakan Banerjee’den Messi’ye özür

    Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan olayların ardından X hesabından bir açıklama yaparak şunları yazdı: “Bugün Salt Lake Stadyumu’nda yaşanan kötü organizasyon beni derinden rahatsız etti ve şoke etti. Favori futbolcuları Lionel Messi’yi bir an olsun görebilmek için stadyumda toplanan binlerce spor tutkunu ve taraftarla birlikte ben de etkinliğe katılmak üzere yoldaydım. Bu talihsiz olay nedeniyle Lionel Messi’den, aynı zamanda tüm spor severlerden ve taraftarlarından içtenlikle özür diliyorum. Bir soruşturma komitesi kuruyorum… Bu komite olayı ayrıntılı şekilde inceleyecek, sorumluları belirleyecek ve benzer durumların gelecekte yaşanmaması için öneriler sunacak.” 

    Stadyumda bulunan bir taraftar, haber ajansı ANI’ye şu sözlerle tepki gösterdi: “Messi’nin etrafını sadece siyasetçiler ve oyuncular sarmıştı. O zaman bizi neden çağırdılar? 12 bin rupi [yaklaşık 100 sterlin] verip bilet aldık ama yüzünü bile göremedik.” Bir başka izleyici ise yaşananları şu sözlerle eleştirdi: “Bu tam anlamıyla bir aldatmacaydı. Messi hiç gösterilmedi. Onu sadece gazeteciler, polisler ve TMC’li yöneticiler görebildi. Biz 5 bin rupi ödedik, ücretsiz gelenler Messi’yi görüp gitti.”

  • INDIA-FOOTBALL-MESSIAFP

    Soruşturma sürüyor, Messi’nin Hindistan turu devam edecek

    Yaşananlar, tüm zamanların en büyük futbolcularından biri için bir kutlama olması beklenen etkinliğin üzerine gölge düşürdü. Üstelik bu organizasyon, Messi’nin 2011 yılında Arjantin’in Venezuela’yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giydiği stadyumda düzenlenmişti. Messi ayrıca cumartesi günü Kalküta’da kendisinin 70 fitlik bir heykelini de çevrim içi olarak tanıttı. Kalküta’daki olayların ardından Messi’nin Hindistan turunun ilerleyen duraklarında planlarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Organizasyondaki aksaklıklara yönelik soruşturma sürüyor. 38 yaşındaki yıldızın, cumartesi günü Haydarabad’da yediye yedi bir maçta yer alması, pazar günü Mumbai’ye ve pazartesi günü ise Yeni Delhi’ye geçmesi planlanıyor.

0