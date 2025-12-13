Lionel Messi'nin Hindistan ziyareti kaosa döndü

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan olayların ardından X hesabından bir açıklama yaparak şunları yazdı: “Bugün Salt Lake Stadyumu’nda yaşanan kötü organizasyon beni derinden rahatsız etti ve şoke etti. Favori futbolcuları Lionel Messi’yi bir an olsun görebilmek için stadyumda toplanan binlerce spor tutkunu ve taraftarla birlikte ben de etkinliğe katılmak üzere yoldaydım. Bu talihsiz olay nedeniyle Lionel Messi’den, aynı zamanda tüm spor severlerden ve taraftarlarından içtenlikle özür diliyorum. Bir soruşturma komitesi kuruyorum… Bu komite olayı ayrıntılı şekilde inceleyecek, sorumluları belirleyecek ve benzer durumların gelecekte yaşanmaması için öneriler sunacak.”

Stadyumda bulunan bir taraftar, haber ajansı ANI’ye şu sözlerle tepki gösterdi: “Messi’nin etrafını sadece siyasetçiler ve oyuncular sarmıştı. O zaman bizi neden çağırdılar? 12 bin rupi [yaklaşık 100 sterlin] verip bilet aldık ama yüzünü bile göremedik.” Bir başka izleyici ise yaşananları şu sözlerle eleştirdi: “Bu tam anlamıyla bir aldatmacaydı. Messi hiç gösterilmedi. Onu sadece gazeteciler, polisler ve TMC’li yöneticiler görebildi. Biz 5 bin rupi ödedik, ücretsiz gelenler Messi’yi görüp gitti.”