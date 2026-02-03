Getty/GOAL
Lionel Messi'nin Galatasaray'dan talebi şoke etti!
Messi, Galatasaray'a transfer olabileceğini düşünüyor
Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ve Lionel Messi arasında görüşmeler yapıldığını iddia etti. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun, 12 maçı kapsayan dört aylık bir sözleşmeyle takıma katılmak istediğini belirttiği söyleniyor.
Tüm bu maçlar İstanbul'da oynanacak ve Messi sadece Rams Park'ta oynanacak iç saha maçlarında forma giymek istediğini belirtiyor. Bu biraz tuhaf bir şart, ancak Güney Amerikalı süperstar, Türkiye'deki varlığının yaratacağı kitlesel histeriyi açıkça önlemek istiyor.
Messi transferinde 'deplasman maçı yok' maddesi
Tüzemen, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından A Spor'da canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu. Messi'nin Dünya Kupası finalleri öncesinde daha fazla rekabetçi maç süresi elde etmesini sağlayacak olağanüstü bir transferin gerçekleşebileceğinden emin.
Cesur açıklamaları ve çarpıcı ifadeleriyle tanınan Tüzemen, gerçekleşmiş olduğu iddia edilen görüşmeler hakkında şunları söyledi: "Yönetim de bunu doğruladı. Lionel Messi'yi ABD'den Galatasaray'a transfer etmek istediler. Messi, Amerikan Ligi'nde oynamanın temposunun kendisi için çok ağır olduğunu ve Dünya Kupası'na sakat olarak gitmek istemediğini söylüyor."
Suudi Pro Ligi'nden gelen rakip teklifin reddedildiğini de ekledi: "Al-Hilal bir teklifte bulundu, ancak o bunu kabul etmedi. Messi gelirse, bir milyon kişi havaalanına gidecek."
Tüzemen, Messi'nin Türkiye'ye transfer koşullarını netleştirdiğini de söyledi: "Messi, İstanbul'da oynama koşulu ile geleceğini söyledi. Deplasman maçlarına gitmemesi koşuluyla 12 maç oynayacağını belirtti."
Messi, MLS dışındaki seçenekleri araştırmaya teşvik edildi
Messi sadece Gala'nın iç saha maçlarında forma giymeyi hedefliyor olsa da, Tüzemen'in iddialarında doğruluk payı varsa, Okan Buruk'un takımı bu önemli etkinliğe katılmayı başarırsa, Messi'nin Türkiye Kupası finalinde forma giyebileceği belirtiliyor.
Messi daha önce, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e "yük" olmak istemediğini söylemişti, çünkü yeni MLS sezonu ilkbahara kadar başlamayacak ve küresel bir şampiyonluk mücadelesine katılmadan önce istediği kadar test edilemeyebilir.
Amerika Birleşik Devletleri dışındaki seçenekleri araştırması için teşvik edildi. Oyunculuk günlerinde Charleston Battery ile Amerika'da zaman geçiren Terry Phelan, GOAL'e yakın zamanda şunları söyledi: "Messi'nin Dünya Kupası'na bakıp 'Gelecek yılki Dünya Kupası için formda olmam gerekiyor, bu yüzden daha iyi bir ligde oynamalıyım' dediğini mi düşünüyoruz? Suudi Arabistan mı? Orada oynamak için paraya ihtiyacı yok. Suudi takımlarının [Kulüpler Dünya Kupası'nda] iyi performans gösterdiğini biliyoruz, Manchester City'yi yendiler, bir veya iki maç kazandılar, ama bu her şeyin sonu değil.
“Messi, gerçekten o hırsı elde etmek istiyorsa, bence kendisi için daha iyi bir rekabet ortamı bulabileceği bir yere gitmesi gerekiyor. Şu anda her şey çok kolay. İstatistiklerine ve videolarına bakarsanız, şu anda onun için her şey PlayStation gibi. Bu sağlıklı bir durum değil.
“O oraya gitti, formalar satıldı, gelir elde edildi, Miami gidip büyük bir stadyum inşa edebilir. Her zaman orada ya da o civarda olacaklar, ama Arjantin ile oynayacaksa Dünya Kupası'nda ne yapacağını düşünmesi gerekiyor."
