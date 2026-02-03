Lionel Messi'nin Galatasaray'dan talebi şoke etti!

Messi sadece Gala'nın iç saha maçlarında forma giymeyi hedefliyor olsa da, Tüzemen'in iddialarında doğruluk payı varsa, Okan Buruk'un takımı bu önemli etkinliğe katılmayı başarırsa, Messi'nin Türkiye Kupası finalinde forma giyebileceği belirtiliyor.

Messi daha önce, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e "yük" olmak istemediğini söylemişti, çünkü yeni MLS sezonu ilkbahara kadar başlamayacak ve küresel bir şampiyonluk mücadelesine katılmadan önce istediği kadar test edilemeyebilir.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki seçenekleri araştırması için teşvik edildi. Oyunculuk günlerinde Charleston Battery ile Amerika'da zaman geçiren Terry Phelan, GOAL'e yakın zamanda şunları söyledi: "Messi'nin Dünya Kupası'na bakıp 'Gelecek yılki Dünya Kupası için formda olmam gerekiyor, bu yüzden daha iyi bir ligde oynamalıyım' dediğini mi düşünüyoruz? Suudi Arabistan mı? Orada oynamak için paraya ihtiyacı yok. Suudi takımlarının [Kulüpler Dünya Kupası'nda] iyi performans gösterdiğini biliyoruz, Manchester City'yi yendiler, bir veya iki maç kazandılar, ama bu her şeyin sonu değil.

“Messi, gerçekten o hırsı elde etmek istiyorsa, bence kendisi için daha iyi bir rekabet ortamı bulabileceği bir yere gitmesi gerekiyor. Şu anda her şey çok kolay. İstatistiklerine ve videolarına bakarsanız, şu anda onun için her şey PlayStation gibi. Bu sağlıklı bir durum değil.

“O oraya gitti, formalar satıldı, gelir elde edildi, Miami gidip büyük bir stadyum inşa edebilir. Her zaman orada ya da o civarda olacaklar, ama Arjantin ile oynayacaksa Dünya Kupası'nda ne yapacağını düşünmesi gerekiyor."