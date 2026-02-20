Getty/GOAL
Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Eski Real Madrid ve PSG yıldızı, iki GOAT'ın onu 'inanılmaz' forvet kadar etkilemediğini açıkladı
Navas, Neymar için ikonları küçümsüyor
Madrid ve PSG'de futbolun krallarıyla aynı soyunma odasını paylaşan Navas, büyüklük konusunda eşsiz bir bakış açısına sahip. Tecrübeli kaleci, İspanya'da Ronaldo'nun arkasında yıllarca kaleyi koruduktan sonra Fransa'da Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte oynadı. Ancak, en doğal yeteneğe sahip kişiyi belirlemesi istendiğinde, Navas çok sayıda Ballon d'Or ödülü kazananları es geçti.
"Uçan Tico", antrenman sahasında ve maç günlerinde onu gerçekten hayran bırakan oyuncunun Neymar olduğunu açıkladı. Messi ve Ronaldo'nun tarihi başarılarına rağmen, Navas, Brezilyalı oyuncunun öngörülemez yeteneğini ve iki ayağını da ustaca kullanmasını, yirmi yıllık kariyeri boyunca karşılaştığı diğer tüm takım arkadaşlarından ayıran özellikler olarak gösterdi.
Navas, AS'ye verdiği röportajda "Son on yılların en büyük yıldızlarından ve en iyilerinden bahsediyoruz, ancak sahadaki yeteneği nedeniyle Neymar beni çok etkiledi" dedi. "Topla istediğini yapıyordu, sol ya da sağ ayakla olması fark etmiyordu. Onu maçlarda gördüğümde, çocuklarımla oynadığım zamanlardaki gibi hissettim. Ney inanılmaz bir oyuncu."
Messi ve Ronaldo'yu reddeden tek kişi Navas değil
Bu büyük övgü, Brezilyalı oyuncunun uzun ömürlülüğü konusunda soruların gündeme geldiği bir dönemde geldi. Neymar, kabus gibi bir sakatlık döneminin ardından 2026 yılının sonunda profesyonel futboldan emekli olabileceğini itiraf etmişti.
Kosta Rikalı oyuncunun değerlendirmesi, eski Barcelona yıldızının yeteneğinden etkilenen diğer futbolcuların görüşleriyle örtüşüyor. Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, kendisini en çok etkileyen oyuncunun Ronaldinho olduğunu itiraf etti ve Navas da Brezilyalı futbolcunun sihirli oyununa benzer bir bağ hissettiğini açıkça belirtti.
Şu anda 39 yaşında ve Meksika'da Pumas takımında oynayan Navas, AC Milan ve Al-Nassr'da hala güçlü performanslarını sürdüren Luka Modric ve Cristiano Ronaldo gibi eski Madrid yıldızlarının uzun ömürlülüğünü de tartıştı.
Modric mi yoksa Cristiano mu ondan önce emekli olacak diye sorulduğunda, "Bunu kimse bilemez, ama ikisinin de harika profesyoneller olduğunu söyleyebilirim. Futbolda sır ya da tesadüf yoktur. İkisi de işlerini iyi yaptılar ve bu yüzden bu yaşlarında hala formdalar" diye yanıtladı.
İlahi müdahale ve Zidane'ın sihri
Kaleci, Madrid'de beş yıl geçirdi ve bu süre zarfında üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir La Liga şampiyonluğu kazandı. Ancak 2015 yılında, meşhur "faks makinesi" gecikmesi nedeniyle transferin son gününde Manchester United'a transferi suya düştüğünde, kariyeri neredeyse tamamen farklı bir yöne sapacaktı. "Öğleden sonra dört veya beş civarında beni evden arayarak bu seçeneği önerdiler. United'ın teknik direktörü (Louis van Gaal) beni ikna etmek için konuştu. Sonra ailemle birlikte dua ettik ve Tanrı'dan bizim için en iyisinin olmasını diledik. Faks zamanında ulaşmadı ve bu, Tanrı'nın dualarımıza verdiği cevaptı" dedi.
Navas Madrid'de kaldı ve 2016'dan 2018'e kadar üst üste Avrupa şampiyonluğu kazanan Zinedine Zidane'ın takımının temel direği oldu. Bu eşi görülmemiş hakimiyet dönemini, Fransız teknik adamın egolarla dolu bir soyunma odasını yönetme konusundaki eşsiz yeteneğine bağlıyor.
"Zidane'ın grupları yönetme şekli ve oyunculara verdiği güven çok nadir bulunur. O adamın davranışlarına karşılık vermek için antrenmanlarda %200'den azını veremezdik" dedi kaleci.
Meksika'da son bölüm
39 yaşında olan Navas, Liga MX'de Pumas için yüksek seviyede performans göstermeye devam ederken, yavaşlama belirtisi göstermiyor. Meksika'daki mevcut görevlerine odaklanmış olsa da, kaleci futbol sonrası hayatı için plan yapmaya başladı bile. Madrid taraftarları arasında hala sevilen bir figür olan İspanya'nın başkentine dönme niyetini doğruladı.
Navas, futbol kariyeri sona erdikten sonra Real Madrid ile bir şekilde bağlantısını sürdürmek istediğini belirtti. Şehre ve kulübe olan bağlılığı, kariyer sonrası planlarının temel motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. "Kendimi çok iyi hissettiğim için biraz daha oynayacağım, ancak ailem ve ben Madrid'i çok sevdiğimiz için buraya dönmeyi planlıyoruz" dedi.
