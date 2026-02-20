Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? Eski Real Madrid ve PSG yıldızı, iki GOAT'ın onu 'inanılmaz' forvet kadar etkilemediğini açıkladı

Madrid ve PSG'de futbolun krallarıyla aynı soyunma odasını paylaşan Navas, büyüklük konusunda eşsiz bir bakış açısına sahip. Tecrübeli kaleci, İspanya'da Ronaldo'nun arkasında yıllarca kaleyi koruduktan sonra Fransa'da Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte oynadı. Ancak, en doğal yeteneğe sahip kişiyi belirlemesi istendiğinde, Navas çok sayıda Ballon d'Or ödülü kazananları es geçti.

"Uçan Tico", antrenman sahasında ve maç günlerinde onu gerçekten hayran bırakan oyuncunun Neymar olduğunu açıkladı. Messi ve Ronaldo'nun tarihi başarılarına rağmen, Navas, Brezilyalı oyuncunun öngörülemez yeteneğini ve iki ayağını da ustaca kullanmasını, yirmi yıllık kariyeri boyunca karşılaştığı diğer tüm takım arkadaşlarından ayıran özellikler olarak gösterdi.

Navas, AS'ye verdiği röportajda "Son on yılların en büyük yıldızlarından ve en iyilerinden bahsediyoruz, ancak sahadaki yeteneği nedeniyle Neymar beni çok etkiledi" dedi. "Topla istediğini yapıyordu, sol ya da sağ ayakla olması fark etmiyordu. Onu maçlarda gördüğümde, çocuklarımla oynadığım zamanlardaki gibi hissettim. Ney inanılmaz bir oyuncu."