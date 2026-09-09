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Lionel Messi, iş imparatorluğunu genişletirken İspanyol kulübü CD Eldense'i sansasyonel şekilde devralmaya hazırlanıyor
Arjantinli, devralma anlaşmasını kabul etti
Messi'nin şu anda İspanya Segunda Division'da mücadele eden CD Eldense'in tamamını devralmak için prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi. Marca'ya göre Miami ekibinin forveti, inceleme süreci tamamlandıktan sonra üçüncü tarafların dahli olmadan kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü satın almaya hazırlanıyor. İşlemin önümüzdeki günlerde artık yalnızca İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin (CSD) resmî onayını beklediği aktarıldı.
- Getty Images Sport
Devir işlemi nihai onayı bekliyor
Alicante merkezli kulüp, daha önce Ekim 2025'te Pascual Perez'den yapılan satın almanın ardından iş insanı Juan Carlos Trujillo'nun başında bulunduğu uluslararası bir yatırım grubuna aitti. Arjantinli yatırımcı Ricardo Pini'nin önerilen 12 milyon euro'luk teklifi üzerinden gelen son ilgisine rağmen, Messi'nin aniden ortaya çıkışı görüşmelerin seyrini dramatik biçimde değiştirdi ve onu Katalonya yakınlarında bulunan Elda ekibinin sahipliğini almaya yaklaştırdı.
Aile, futbol portföyünü genişletiyor
Bu stratejik hamle, Messi ailesinin spor portföyünü, bu yılın başlarında İspanya beşinci lig ekibi UE Cornella'yı satın almalarının ardından daha da genişletiyor. Arjantinli ikon ayrıca yakın arkadaşı Luis Suarez ile ortaklık kurarak Uruguay kulübü Deportivo LSM'yi satın aldı. Ailenin futbol yönetimindeki büyüyen etkisi, kardeşi Matias'ın kulüp başkanı olarak görev yaptığı Lions FC'ye de uzanıyor.
- AgenciaLOF
Eldense teknik direktör istikrarı arıyor
Eldense'de sahadaki tablo, kulübün teknik direktör Claudio Barragan ile yollarını açılıştaki ilk dört maçtan sadece iki puan çıkarılmasının ardından ayırmasıyla kırılganlığını koruyor. Yönetim, hızlı bir şekilde yerine geçecek ismi bulmak ve Segunda Division sıralamasındaki düşüşü durdurmak için yoğun baskı altında. Messi'nin çoğunluk hissedarı olarak yakın zamanda gelişi, ilerleyen süreçte gerekli mali zemini ve stratejik netliği sağlamalı.
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