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Adhe Makayasa

Çeviri:

Lionel Messi, iş imparatorluğunu genişletirken İspanyol kulübü CD Eldense'i sansasyonel şekilde devralmaya hazırlanıyor

L. Messi
Inter Miami CF
ABD 1
Eldense
Segunda Division
Barcelona
La Liga

Inter Miami yıldızı Lionel Messi, İspanya ikinci lig ekibi CD Eldense'i satın almak için tarihi bir devralma girişiminde prensipte anlaşmaya vardı. Arjantinli ikonun, kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü satın alması ve Katalonya'ya yaşamak için yapması beklenen nihai dönüş öncesinde İspanya futbolundaki büyüyen iş ağını daha da pekiştirmesi bekleniyor.

  • Arjantinli, devralma anlaşmasını kabul etti

    Messi'nin şu anda İspanya Segunda Division'da mücadele eden CD Eldense'in tamamını devralmak için prensipte anlaşmaya vardığı bildirildi. Marca'ya göre Miami ekibinin forveti, inceleme süreci tamamlandıktan sonra üçüncü tarafların dahli olmadan kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü satın almaya hazırlanıyor. İşlemin önümüzdeki günlerde artık yalnızca İspanya Yüksek Spor Konseyi'nin (CSD) resmî onayını beklediği aktarıldı.

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  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    Devir işlemi nihai onayı bekliyor

    Alicante merkezli kulüp, daha önce Ekim 2025'te Pascual Perez'den yapılan satın almanın ardından iş insanı Juan Carlos Trujillo'nun başında bulunduğu uluslararası bir yatırım grubuna aitti. Arjantinli yatırımcı Ricardo Pini'nin önerilen 12 milyon euro'luk teklifi üzerinden gelen son ilgisine rağmen, Messi'nin aniden ortaya çıkışı görüşmelerin seyrini dramatik biçimde değiştirdi ve onu Katalonya yakınlarında bulunan Elda ekibinin sahipliğini almaya yaklaştırdı.

  • Aile, futbol portföyünü genişletiyor

    Bu stratejik hamle, Messi ailesinin spor portföyünü, bu yılın başlarında İspanya beşinci lig ekibi UE Cornella'yı satın almalarının ardından daha da genişletiyor. Arjantinli ikon ayrıca yakın arkadaşı Luis Suarez ile ortaklık kurarak Uruguay kulübü Deportivo LSM'yi satın aldı. Ailenin futbol yönetimindeki büyüyen etkisi, kardeşi Matias'ın kulüp başkanı olarak görev yaptığı Lions FC'ye de uzanıyor.

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    Eldense teknik direktör istikrarı arıyor

    Eldense'de sahadaki tablo, kulübün teknik direktör Claudio Barragan ile yollarını açılıştaki ilk dört maçtan sadece iki puan çıkarılmasının ardından ayırmasıyla kırılganlığını koruyor. Yönetim, hızlı bir şekilde yerine geçecek ismi bulmak ve Segunda Division sıralamasındaki düşüşü durdurmak için yoğun baskı altında. Messi'nin çoğunluk hissedarı olarak yakın zamanda gelişi, ilerleyen süreçte gerekli mali zemini ve stratejik netliği sağlamalı.