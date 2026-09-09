Lionel Messi, iş imparatorluğunu genişletirken İspanyol kulübü CD Eldense'i sansasyonel şekilde devralmaya hazırlanıyor

Eldense'de sahadaki tablo, kulübün teknik direktör Claudio Barragan ile yollarını açılıştaki ilk dört maçtan sadece iki puan çıkarılmasının ardından ayırmasıyla kırılganlığını koruyor. Yönetim, hızlı bir şekilde yerine geçecek ismi bulmak ve Segunda Division sıralamasındaki düşüşü durdurmak için yoğun baskı altında. Messi'nin çoğunluk hissedarı olarak yakın zamanda gelişi, ilerleyen süreçte gerekli mali zemini ve stratejik netliği sağlamalı.