"Lionel Messi ile uzlaşma öncelikli olmalı!" - Barcelona başkan adayı, Inter Miami'nin süper yıldızına "üç aşamalı" transfer teklifi göndereceğine söz verdi.

Font, Barcelona'nın mevcut başkanı Laporta üzerindeki baskıyı artırarak, kulübün yönetimini tarihlerinin en büyük oyuncusunu kendilerinden uzaklaştırarak büyük bir günah işlediklerini suçladı. Cadena SER'de konuşan eski başkan adayı, Messi ile ilişkilerini düzeltmek yerine Real Madrid ile stratejik bir ittifak kurmayı önceliklendiren mevcut yönetim kurulunu sert bir şekilde eleştirdi.

2021 seçimlerinde Laporta'nın ardından ikinci olan Font, Laporta'nın Madrid başkanı Florentino Perez ile olan dostane ilişkisi (büyük ölçüde Süper Lig'e olan ortak ilgileri nedeniyle) ile kulüp ve eski kaptanı arasında devam eden soğuk mesafe arasındaki keskin kontrastı vurguladı.

"Camp Nou'ya gizlice girmek zorunda kalması, Leo ile ilişkilerimizi kesip Real Madrid ile kesmememiz affedilemez" diyen Font, "Messi'nin ayrılmasından bu yana onunla uzlaşma öncelikli olmalı" diye ekledi.