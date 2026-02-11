Getty Images Sport
"Lionel Messi ile uzlaşma öncelikli olmalı!" - Barcelona başkan adayı, Inter Miami'nin süper yıldızına "üç aşamalı" transfer teklifi göndereceğine söz verdi.
Font, Laporta'nın 'affedilemez' hatasını eleştiriyor
Font, Barcelona'nın mevcut başkanı Laporta üzerindeki baskıyı artırarak, kulübün yönetimini tarihlerinin en büyük oyuncusunu kendilerinden uzaklaştırarak büyük bir günah işlediklerini suçladı. Cadena SER'de konuşan eski başkan adayı, Messi ile ilişkilerini düzeltmek yerine Real Madrid ile stratejik bir ittifak kurmayı önceliklendiren mevcut yönetim kurulunu sert bir şekilde eleştirdi.
2021 seçimlerinde Laporta'nın ardından ikinci olan Font, Laporta'nın Madrid başkanı Florentino Perez ile olan dostane ilişkisi (büyük ölçüde Süper Lig'e olan ortak ilgileri nedeniyle) ile kulüp ve eski kaptanı arasında devam eden soğuk mesafe arasındaki keskin kontrastı vurguladı.
"Camp Nou'ya gizlice girmek zorunda kalması, Leo ile ilişkilerimizi kesip Real Madrid ile kesmememiz affedilemez" diyen Font, "Messi'nin ayrılmasından bu yana onunla uzlaşma öncelikli olmalı" diye ekledi.
Messi'nin dönüşü için 'üç aşamalı' plan
Font sadece eleştirmekle kalmadı, uzlaşma için somut bir vizyon da sundu. Ekibinin Messi'yi Katalonya'ya geri çekmek için kurumsal, ticari ve sportif roller içeren "üç yönlü" bir teklif üzerinde çalıştığını açıkladı. Messi şu anda MLS'de Inter Miami ile sözleşmesi olsa da, Font Barcelona'da son bir bölüm için kapının kapalı olmadığını ısrarla vurguluyor.
"Bu, Barça taraftarlarını heyecanlandıracak bir şey" diyerek "tarihin en iyi oyuncusu" için planından bahsetti.
Font'un kampanyası, kulübün liderliğinin tamamen yenilenmesi gerektiğini düşünen efsanevi eski orta saha oyuncusu ve teknik direktör Xavi'nin desteğini alıyor.
"Mevcut yönetim kurulundan çok hayal kırıklığına uğramış durumda. Xavi kendini çok ihanete uğramış hissediyor ve istediği şey, modelin değiştirilmesi, kulübün modernizasyonu ve başkanlığın bu kadar kişisel olmaktan vazgeçmesi" diye ekledi.
'Real Madrid hayatım boyunca benim favorim olmuştur'
Röportajda Font, ezeli rakibi Real Madrid ve La Liga'daki hakemlere karşı öfkeli bir saldırı başlattı ve Los Blancos lehine açık bir önyargı olduğunu düşündüğü hususları vurguladı.
"Açıkça görülüyor ki hakemler her zaman Real Madrid'i kayırıyor" dedi. "RMTV kurulmadan önce de böyleydi. Çocukluğumdan beri Real Madrid'i kayıran hakem kararlarından mağdur oldum. Gerçekler ortada: Madrid, 23 maçta 16 penaltı kazandı. Tarihsel gerçeklerden bahsediyorum ve mantıksız olan şey, popülist söylemler, Barcelona üyelerini aldatmaya yönelik söylemler."
Haaland'ı hayal etmek ve Flick'i desteklemek
Font, geleceğe bakarak, Camp Nou'nun başına geçmesi halinde spor alanındaki vizyonunu özetledi. Hansi Flick'in baş antrenör olarak kalması için destek verdi, ancak Deco'yu spor direktörü olarak tutmayacağını belirtti.
Ancak, gelecek planlarının en çok dikkat çeken kısmı Manchester City'nin forveti Erling Haaland ile ilgiliydi. Font, kulübün tecrübeli forvet Robert Lewandowski'nin ardından yeni bir döneme hazırlanırken, başkan olarak hedefleyeceği "tipik forvet" olarak Norveçli gol makinesini gösterdi. Ancak, City'nin bu golcü forveti satmak istemeyeceğini de kabul etti.
